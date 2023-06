U Řecka se potopila loď s uprchlíky, utonulo nejméně 79 lidí

15. 6. 2023

Nejméně 79 lidí zahynulo a stovky dalších se pohřešují při nejsmrtelnějším letošním ztroskotání lodi s migranty u Řecka



Oběti, téměř všichni muži z Afghánistánu a Pákistánu, se utopili, když se u jižního Peloponésu převrátila velká loď s vlečnými sítěmi, na které cestovali.



Nebylo jasné, kolik cestujících se pohřešuje z plavidla, které vyplulo z východní Libye a mířilo do Itálie.



Do večera vyhlásila řecká prozatímní vláda na počest této tragédie třídenní státní smutek.



"Počet mrtvých dramaticky stoupá a každou hodinou se zvyšuje," uvedl jeden z řeckých úředníků. "Spekuluje se, že na palubě bylo až 600 lidí, ale to se nepotvrdilo. Loď je pod vodou. Potopila se."



Ioannis Zafiropoulos, zástupce starosty jižního přístavního města Kalamata, kam byli přeživší převezeni, uvedl, že podle jeho informací bylo na palubě více než 500 lidí. Evropská charitativní organizace na podporu záchrany uvedla, že se domnívá, že na palubě bylo asi 750 lidí, a agentura OSN pro migraci uvedla odhad až 400 lidí.



Na pátrání po přeživších se podílela plavidla pobřežní stráže, fregata námořnictva, vojenská dopravní letadla, vrtulník letectva a řada soukromých plavidel. Záchranné práce zpočátku ztěžoval silný vítr.



Řecká média citovala přeživší, kteří uvedli, že loď se potopila téměř okamžitě v blízkosti nejhlubší oblasti Středozemního moře. "Motor se zastavil a loď se během několika minut potopila," uvedl jeden z nich.



Ve středu večer se objevily první letecké snímky přeplněného plavidla před jeho převrácením. Zdálo se, že modrý trawler má na palubě stovky lidí.



"Vnější část lodi byla plná lidí a předpokládáme, že tomu tak bylo i v podpalubí," řekl novinářům mluvčí řecké pobřežní stráže Nikos Alexiou. "Loď byla přeplněná. Přesný počet nelze s jistotou uvést, ale jisté je, že je velmi velká."



Řecké úřady a úředníci z pohraniční agentury EU Frontex byli na postiženou loď upozorněni v úterý pozdě večer. Opakované telefonáty na plavidlo s nabídkou pomoci byly odmítnuty, uvedla pobřežní stráž v prohlášení. "Odpoledne se k lodi přiblížilo obchodní plavidlo a poskytlo jí potraviny a zásoby, zatímco [cestující] jakoukoli další pomoc odmítli," uvedla pobřežní stráž.



Druhá obchodní loď později nabídla další zásoby a pomoc, které byly odmítnuty, dodala agentura. Hlídkový člun pobřežní stráže dorazil k plavidlu ve večerních hodinách a "potvrdil přítomnost velkého počtu migrantů na palubě", uvádí se v prohlášení. "Ti však jakoukoli pomoc odmítli a uvedli, že chtějí pokračovat do Itálie."



Pašeráci podstupují stále větší riziko, aby se vyhnuli hlídkám. Stále častěji operují na mezinárodních námořních cestách s cílem vysadit svůj lidský náklad v Itálii, nikoli v přísně střeženém Řecku.



"Jsme svědky rostoucího počtu převaděčů na otevřeném moři, které je nebezpečnější, protože je náchylnější k bouřlivějšímu počasí," řekla Natassa Strachimi, právnička z nevládní organizace Refugee Support Aegean, která poskytuje právní pomoc žadatelům o azyl. "A cesty trvají mnohem déle, protože jejich cílem je Itálie."



Řecké ministerstvo pro migraci obvinilo mezinárodní pašerácké sítě, že ohrožují životy migrantů, zatímco vysoký komisař OSN pro uprchlíky Filippo Grandi vyzval vlády, aby spolupracovaly na vytvoření bezpečných cest pro lidi prchající před chudobou a válkou.



Řecko bylo kritizováno za to, že v rozporu s mezinárodním právem násilně vyhošťuje budoucí žadatele o azyl. Jeho bývalá středopravicová vláda, kterou koncem tohoto měsíce čekají ve volbách nové volby, "odsuny" popřela a svou migrační politiku označila za "tvrdou, ale spravedlivou".



Video zveřejněné minulý měsíc ukázalo, jak jsou uprchlíci, kteří dorazili na ostrov Lesbos, násilně umisťováni na plavidlo řecké pobřežní stráže a poté je unáší a vyzvedává turecká pobřežní stráž.



Kyriakos Mitsotakis, do května premiér země, a hlavní levicový opoziční lídr Alexis Tsipras oznámili, že pozastaví své volební kampaně, jakmile se ukázal rozsah tragédie.





Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uvedla, že je tragédií hluboce zarmoucena. Minulý týden se ministři vnitra EU dohodli na radikálních reformách migračních zákonů a na nové smlouvě s Tuniskem o snížení migrace, přičemž konkrétní finanční prostředky jsou určeny na zastavení ztrát na životech ve Středozemním moři.

Podle údajů OSN dorazilo letos do Itálie, Španělska, Řecka, na Maltu a Kypr, tedy do zemí sousedících se Středozemním mořem, již asi 72 000 uprchlíků a migrantů. Řecko je dlouhodobě jednou z hlavních tras pro lidi prchající před válkou, pronásledováním a chudobou na Blízkém východě, v Asii a Africe.







Podrobnosti v angličtině ZDE

