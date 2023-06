Ruská agrese na Ukrajině: Moskva po zničení přehrady blokuje pomoc pro oblasti postižené povodněmi, konstatuje OSN

19. 6. 2023

čas čtení 15 minut

Foto: Požár po ruském bombardování v Chersonu

Koordinátor pomoci naléhá na Rusko, aby plnilo "závazky podle mezinárodního humanitárního práva". Počet obětí zničení přehrady Kachovka vzrostl na 52.

- OSN obviňuje Rusko z blokování přístupu do oblastí postižených povodněmi



OSN obvinila Rusko, že odmítá umožnit dodávky pomoci do Moskvou kontrolovaných oblastí postižených povodněmi po zničení přehrady Kachovka před téměř dvěma týdny.



"Vláda Ruské federace zatím odmítla naši žádost o přístup do oblastí pod její dočasnou vojenskou kontrolou," uvedla v prohlášení Denise Brownová, humanitární koordinátorka OSN pro Ukrajinu.



"OSN se bude i nadále angažovat ve snaze získat potřebný přístup. Vyzýváme ruské orgány, aby jednaly v souladu se svými závazky podle mezinárodního humanitárního práva.



"Lidem, kteří pomoc potřebují, ji nelze odepřít."



Prohlášení přichází v době, kdy ukrajinské a ruské úřady uvedly, že počet obětí záplav vzrostl na 52. Ruští představitelé uvedli, že v oblastech kontrolovaných Moskvou zemřelo 35 lidí, a ukrajinské ministerstvo vnitra uvedlo, že 17 lidí zemřelo a 31 se pohřešuje, informovala agentura Reuters. Na obou stranách bylo evakuováno více než 11 000 osob.

Tým mezinárodních právních expertů, který pomáhá ukrajinské prokuratuře při vyšetřování, uvedl, že je "vysoce pravděpodobné", že zřícení přehrady způsobily výbušniny nastražené Rusy.



- Zpravodajové televize Suspilne oznámili, že v Chersonu slyšeli výbuchy. Nejedná se o ojedinělý jev, neboť ruské síly na okupovaném levém břehu Dněpru nadále ostřelují pozice držené Ukrajinci na pravém břehu a naopak.



- Ukrajinská státní služba pro mimořádné situace zveřejnila snímek hasičů bojujících s požárem v Chersonu, viz záhlaví tohoto článku. Suspilne, ukrajinský státní vysílač, uvádí, že "v důsledku ruského ostřelování v Chersonu v noci hořela nádrž s plynem na jedné z městských čerpacích stanic a sklad firmy. Na místo požáru vyjely tři jednotky techniky a patnáct pracovníků státní záchranné služby". OSN obvinila Rusko, že odmítá umožnit dodávky pomoci do Moskvou kontrolovaných oblastí postižených povodněmi po zničení přehrady Kachovka před téměř dvěma týdny."Vláda Ruské federace zatím odmítla naši žádost o přístup do oblastí pod její dočasnou vojenskou kontrolou," uvedla v prohlášení Denise Brownová, humanitární koordinátorka OSN pro Ukrajinu."OSN se bude i nadále angažovat ve snaze získat potřebný přístup. Vyzýváme ruské orgány, aby jednaly v souladu se svými závazky podle mezinárodního humanitárního práva."Lidem, kteří pomoc potřebují, ji nelze odepřít."Tým mezinárodních právních expertů, který pomáhá ukrajinské prokuratuře při vyšetřování, uvedl, že je "vysoce pravděpodobné", že zřícení přehrady způsobily výbušniny nastražené Rusy.







- Zde je mapa, na které je zakresleno, co víme o Záporožské frontě. Náměstkyně ukrajinského ministra obrany Hanna Maliar dříve potvrdila, že Ukrajina znovu dobyla obec Piatychatky na jejím západním okraji, což je osmá osada, která se za posledních čtrnáct dní vrátila do ukrajinských rukou. Její prohlášení potvrdilo tvrzení o vesnici, o nichž včera informovali ruští vojenští blogeři a Ruskem dosazení úředníci v regionu.





Předčasný návrat bývalých vězňů do jejich komunit vyvolal v Rusku určité kontroverze, přičemž nejméně dva z nich již byli po propuštění obviněni z vraždy:

Během několika minut se voda z nádrže Kachovka začala kaskádovitě valit protrženou hrází, zatopila písečné ostrůvky na řece a zaplavila velkou část jižní Ukrajiny včetně území kontrolovaného Ruskem.





- OSN obviňuje Rusko z blokování přístupu do oblastí postižených povodněmi



OSN obvinila Rusko, že odmítá umožnit dodávky pomoci do Moskvou kontrolovaných oblastí postižených povodněmi po zničení přehrady Kachovka před téměř dvěma týdny.



"Vláda Ruské federace zatím odmítla naši žádost o přístup do oblastí pod její dočasnou vojenskou kontrolou," uvedla v prohlášení Denise Brownová, humanitární koordinátorka OSN pro Ukrajinu.



"OSN se bude i nadále angažovat ve snaze získat potřebný přístup. Vyzýváme ruské orgány, aby jednaly v souladu se svými závazky podle mezinárodního humanitárního práva.



"Lidem, kteří pomoc potřebují, ji nelze odepřít."



Prohlášení přichází v době, kdy ukrajinské a ruské úřady uvedly, že počet obětí záplav vzrostl na 52. Ruští představitelé uvedli, že v oblastech kontrolovaných Moskvou zemřelo 35 lidí, a ukrajinské ministerstvo vnitra uvedlo, že 17 lidí zemřelo a 31 se pohřešuje, informovala agentura Reuters. Na obou stranách bylo evakuováno více než 11 000 osob.



Tým mezinárodních právních expertů, který pomáhá ukrajinské prokuratuře při vyšetřování, uvedl, že je "vysoce pravděpodobné", že zřícení přehrady způsobily výbušniny nastražené Rusy.



"Vyzýváme ruské orgány, aby jednaly v souladu se svými závazky podle mezinárodního humanitárního práva. Pomoc nelze odepřít lidem, kteří ji potřebují," uvedla v prohlášení koordinátorka humanitární pomoci OSN pro Ukrajinu Denise Brownová.



Podle exkluzivních fotografií z dronu a informací, které získala tisková agentura Associated Press, mělo Rusko prostředky, motiv i příležitost přehradu strhnout. Snímky pořízené z výšky přehrady podle všeho ukazují auto naložené výbušninou na vrcholu stavby a dva představitelé uvedli, že ruské jednotky byly rozmístěny v klíčové oblasti uvnitř přehrady, kde se podle Ukrajinců soustředil výbuch, který ji zničil, uvedla agentura AP. Ruské ministerstvo obrany na žádost agentury o komentář bezprostředně nereagovalo.



- Ukrajina znovu dobyla vesnici Piaťčatky na jihu Záporožské oblasti, naznačují zprávy. Jednalo by se o druhý zisk v této oblasti od zahájení protiofenzívy Kyjevem na začátku tohoto měsíce. Ruskem dosazený představitel uvedl, že ukrajinské síly osadu obsadily a opevňují se v ní, přičemž jsou pod palbou ruského dělostřelectva, informovala agentura Reuters. Pokud se to potvrdí, jedná se o první zisk vesnice Ukrajinou za téměř týden a znamená to zjevnou eskalaci ofenzívy na nejpřímější cestě na Krym.



- Prezident Volodymyr Zelenskyj ve svém nočním videoposelství pochválil ukrajinské síly za "velmi účinné" odražení nepřátelských útoků u Avdijivky, jednoho z ohnisek bojů na východě země. Šéf vojenské správy v Avdijivce, hornickém městě rozvráceném několikaměsíčními boji, řekl státní televizi, že ukrajinské síly postoupily v posledních dvou týdnech v okolí města asi o jeden kilometr.



- Evropská unie urychluje dodávky zbraní na Ukrajinu, aby podpořila protiofenzívu proti ruským silám, řekl šéf průmyslu EU Thierry Breton francouzskému deníku Le Parisien. Uvedl, že EU bude své úsilí stupňovat a zavázala se, že během příštího roku musí být dodán 1 milion zbraní velkého kalibru.





- Britské ministerstvo obrany uvedlo, že těžké boje se nadále soustřeďují v Záporožské oblasti, západní Doněcké oblasti a v okolí Bachmutu. Podle něj mají obě strany vysoké ztráty, přičemž ruské ztráty budou pravděpodobně nejvyšší od vrcholu bitvy o Bachmut v březnu. Rovněž konstatuje, že ruské obranné operace byly "na jihu relativně účinné".



- Ukrajinské síly zničily muniční sklad poblíž Ruskem obsazeného přístavního města Heničesk v jižním Chersonském regionu, uvedl v neděli mluvčí Oděské vojenské správy.



- Jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa se snažil představit africkou mírovou misi v Moskvě a Kyjevě v pozitivním světle, když na Twitteru napsal: "Africká mírová iniciativa měla dopad a její konečný úspěch se bude měřit podle cíle, kterým je zastavení války". Kreml uvedl, že plán bude "obtížně realizovatelný", zatímco Zelenskij prohlásil, že připuštění jednání nyní by jen "zmrazilo válku". Africká delegace je první od začátku války, která vedla s oběma vůdci samostatné osobní rozhovory o jejich mírové iniciativě.



V rozhlase BBC proběhla o diplomatické misi Afričanů debata, v níž účastníci konstatovali, že zatímco je pozitivní, že se afričtí politikové dali dohromady, upozornili, že afričtí politikové nemají mezinárodně vůbec žádný vliv a žádné páky k prosazení svých požadavků. Kromě toho je "neutrální" postoj některých afrických států vůči vražednému Rusku obscénní a pro OSN a Západ nepřijatelný.









Podrobnosti v angličtině ZDE

0

250

Uvedla také, že bitva v okolí Bachmutu pokračuje, a napsala:"Na východě nepřítel vyvinul velké úsilí, aby zastavil postup našich jednotek ve směru na Bachmut. Celková intenzita bojů v tomto směru se minulý týden snížila, ale boje pokračovaly."uvedlo britské ministerstvo obrany ve své nejnovější zpravodajské informaci."Přesun DGF [Dnipro Group of Forces] pravděpodobně odráží ruský názor, že velký ukrajinský útok přes Dněpr je nyní méně pravděpodobný po zhroucení přehrady Kachovka a následných záplavách," píše MO.uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve svém posledním večerním projevu."Stále jsou zde, fungují, všechny sestřelují ruské rakety. Tak účinně, jak je to jen možné. Nebyl zničen ani jeden Patriot!". Zelenskij prohlásil.Tento komentář byl zřejmě reakcí na výroky ruského prezidenta Vladimira Putina, který minulý týden na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru naznačil, že Moskva zničila pět systémů Patriot poblíž Kyjeva.Zelenskij rovněž poděkoval "našim obráncům oblohy", včetně ukrajinských pilotů, a uvedl, že během uplynulého týdne podnikli "více než sto skupinových náletů na nepřátelské pozice a týl", přičemž byly zničeny téměř tři desítky raket a asi padesát útočných dronů.Ruský blogger informoval o dobytí vesnice na západním okraji záporožské fronty v neděli po bojích, které označil za prudké.informuje agentura AFP.Nový případ proti opozičnímu vůdci přichází v době, kdy Moskva po více než roce své ofenzivy na Ukrajině stupňuje represe a většina klíčových představitelů opozice je za mřížemi nebo v exilu.Navalnyj, který dříve mobilizoval masové protikremelské protesty, si v současné době odpykává devítiletý trest odnětí svobody za zpronevěru, kterou jeho příznivci považují za trest za jeho politickou činnost.Sedmačtyřicetiletý Navalnyj byl zatčen v roce 2021 po návratu z Německa, kde se předloni zotavil z útoku jedem, z něhož obvinil Kreml.Ve vězení utrpěl velký úbytek na váze a nyní mu hrozí dalších až 30 let za mřížemi.Navalnyj uvedl, že mu prokuratura poskytla 3 828 stran s popisem všech trestných činů, kterých se měl ve vězení dopustit."Ačkoli je z rozsahu svazků jasné, že jsem rafinovaný a vytrvalý zločinec, není možné zjistit, z čeho přesně jsem obviněn," rýpl si Navalnyj.Obviněn byl mimo jiné z financování extremistické činnosti, veřejného podněcování k extremistickým aktivitám a "rehabilitace nacistické ideologie".Bude to první formálně politický případ proti němu, uvedl jeho tým.Soud se bude konat v přísně střežené trestanecké kolonii IK-6 v Melechovu, asi 250 kilometrů východně od Moskvy, kde je Navalnyj vězněn.nformovala agentura AP.Podle Prigožina spáchali ti, kteří se vrátili domů, 83 trestných činů, což je podle něj "80krát méně" než počet trestných činů, které spáchali ti, kteří byli za stejné období propuštěni z vězení, aniž by sloužili u Wagnera.Cituje šéfa zpravodajského centra estonských obranných sil plukovníka Marga Grosberga, který v pátek uvedl, že se domnívá, že "v příštích sedmi dnech ofenzivu neuvidíme".Thinktank poznamenal: "Operační pauzy jsou běžným rysem velkých ofenzivních akcí a tato pauza neznamená konec ukrajinské protiofenzívy."Uvedl, že Ukrajina v neděli "pokračovala v protiofenzivních akcích na nejméně čtyřech sektorech fronty" a "dosáhla omezených územních zisků".Píše se v něm:Ve dnech, které předcházely jedinému výbuchu, ukazovala videa ukrajinských vojenských dronů desítky ruských vojáků, kteří se utábořili na břehu Dněpru a uvolněně se procházeli sem a tam k přehradě bez jakéhokoli krytí - což naznačuje jejich důvěru v kontrolu oblasti a zejména přehrady, která byla strategicky klíčová.Fotografie pořízené ze záběrů ukrajinského dronu, které získala agentura AP a které jsou datovány 28. května, ukazovaly auto zaparkované na hrázi, jehož střecha byla úhledně rozříznuta a odhalovala obrovské sudy, z nichž jeden měl na víku připevněnou zřejmě nášlapnou minu a směrem k Rusy držené straně řeky vedl kabel. Není jasné, jak dlouho tam auto zůstalo.Komunikační důstojník ukrajinských speciálních sil, který si také všiml, že auto vypadá jako nastražené, řekl, že se domnívá, že to mělo dvojí účel: zastavit jakýkoli ukrajinský postup na přehradu a zesílit plánovaný výbuch pocházející ze strojovny a zničit vrchol přehrady. Bomba v autě by sama o sobě ke zřícení přehrady nestačila. Úředník hovořil pod podmínkou zachování anonymity, aby bylo zachováno operační tajemství.Výbuch zjištěný ve 2:54 místního času [6. června] zaznamenaly norské seismické monitory téměř 2. magnitudu. Pro srovnání, katastrofální výbuch v bejrútském přístavu, který zabil desítky lidí a způsobil rozsáhlou destrukci, byl zaznamenán na seismické stupnici o síle 3,3 a zahrnoval nejméně 500 tun výbušnin."To znamená, že jde o významný výbuch," uvedla Anne Strømmen Lyckeová, generální ředitelka norské agentury pro monitorování zemětřesení NORSAR.