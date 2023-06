Lidská cena ukrajinské protiofenzívy

21. 6. 2023

"Jaký má smysl tato válka? Proč zabíjet mladé muže? Proč nám to dělá? Co to má za smysl? Já mluvím ukrajinsky i rusky."





"Každá ukrajinská rodina bude truchlit."







Dojemná reportáž Channel 4 News o ukrajinských padlých a jejich rodinách.





