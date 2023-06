Jak reálný je vlastně rozpad Ruska?

21. 6. 2023

Mnoho emigrantských politiků, ruských i neruských, mluví o hrozícím kolapsu Ruska. Jde o postoj, který je pochopitelný, ale zásadně defektní, protože je to klasický příklad zbožného přání - víry že to, co člověk chce, aby se stalo, je to, co se stane,