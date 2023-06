Putinské Rusko jako "syntéza tří epoch"

23. 6. 2023

čas čtení 1 minuta

17. června se Vladimir Putin zúčastnil ceremoniálu v Petrohradě, kde vedle sebe zavlály současně vlajky Ruské říše, Sovětského svazu a Ruské federace, Úřady zdůraznily kontinuitu ruských dějin, kterou kremelský vůdce tak aktivně propaguje. 17. června se Vladimir Putin zúčastnil ceremoniálu v Petrohradě, kde vedle sebe zavlály současně vlajky Ruské říše, Sovětského svazu a Ruské federace, Úřady zdůraznily kontinuitu ruských dějin, kterou kremelský vůdce tak aktivně propaguje.

Každá z vlajek byla stejně velká a vztyčená na stožárech šplhajících nad Finským zálivem do výšky 179,5 metrů.

V letošním roce černo-žluto-bílá vlajka Ruské říše připomíná své 165. výročí jako symbolu ruské státní moci, sovětský červený prapor se stal oficiální vlajkou Sovětského svazu před 100 lety a modro-bílo-červená vlajka používaná Ruskou federací byla poprvé použita Petrem I.

Ale ne všichni sdíleli vizi Putina a organizátorů akce, kterou je kontinuita ruských dějin. Redakce Ruské pravoslavné církve na nacionalistickém portálu Russkaja Linija souhlasila, že je to "významné událost", ale pro církev bude její význam spočíval jinde.

"Opět to 'vystavování vlajek' zdůrazňuje skutečnost, že sovětské období představovalo pouze nevýznamné období v ruských dějinách, zatímco historie Ruského impéria trvá staletí." Protože je to tak, říká Russkaja Linija, zbavit se sovětských toponym by, zdá se, že představovalo nezbytný a významný "krok vpřed".

Zdroj v ruštině: ZDE

0