Británie: vysokoškolští studenti nemohli ukončit studium kvůli pokračujícím stávkám a bojkotu známkování zkoušek

26. 6. 2023

Desetitisíce vysokoškolských studentů zůstávají v létě bez výsledků svého studia, přičemž někteří z nich se mohli zúčastnit slavnostních promocí, aby jim později bylo sděleno, že neuspěli.

Předpokládá se, že asi třetina z 500 000 studentů posledních ročníků britských vysokých škol byla postižena bojkotem známkování a hodnocení na 145 univerzitách, který je součástí sporu o mzdy mezi univerzitními odbory a vysokými školami.



Pro mnohé z nich je zpoždění v potvrzení jejich diplomů posledním z řady problémů od roku 2020, kdy byly během pandemie zrušeny maturitní zkoušky zpackaným algoritmem. Covidový lockdown pak poznamental pobyt těchto studentl na univerzitě a omezily je na online studium v prvních dvou ročnících.



Vzhledem k tomu, že členové univerzitního odborového svazu UCU od dubna 2023 odmítají známkovat závěrečné zkoušky, disertační a kurzovní práce, většina univerzit vydává předběžné osvědčení, aby studenti mohli včas ukončit studium. Studentům bylo sděleno, že jejich konečné známky budou vydány až po dokončení známkování za několik měsíců.



Univerzita v Cambridge patří mezi nejhůře postižené a oznámila studentům, že nebudou moci ukončit studium, dokud nebudou vyhodnoceny jejich závěrečné zkoušky.



Dr. Anthony Freeling, prozatímní prorektor Cambridge, ve zprávě kolegům uvedl, že se to týká poloviny studentů posledního ročníku bakalářského studia a až 90 % studentů postgraduálního studia ve vyučovaných kurzech, a varoval: "Studenti by mohli na diplomy čekat i v příštím akademickém roce."



Edinburská univerzita tento týden sdělila dvěma tisícům postižených studentů, že se mohou zúčastnit slavnostní promoce a převzít na pódiu svitek s titulem, ale dodala: "Ve velmi malém počtu případů se může stát, že studenti s odloženým udělením titulu, kteří se zúčastnili slavnostní promoce, nebudou mít po zveřejnění známek po skončení bojkotu nárok na udělení titulu.



"V těchto vzácných případech budeme studenty kontaktovat a sdělíme jim podrobnosti o možnostech opakování ročníku nebo opakování příslušných zkoušek a hodnocení."



Univerzita v Manchesteru sdělila zaměstnancům, aby udělovali předběžné známky za moduly, kde byly některé práce oznámkovány a udělí klasifikaci stupněm absolventům, kteří mají známky alespoň ze dvou třetin modulů posledního ročníku.



Akademici v Manchesteru kritizovali předběžné známky jako potenciálně nespravedlivé.

Manchesterská univerzita uvedla, že zatím neví, kolika studentů se to bude týkat.



Mnoho studentů podpořilo protestní akci členů UCU a většina z nich obvinila vedení univerzity z toho, že spor nevyřešila.



Základní spor však nevykazuje žádné známky toho, že by měl být během tohoto akademického roku urovnán, přičemž Asociace zaměstnavatelů univerzit a vysokých škol (UCEA) tvrdí, že bojkot známkování a hodnocení měl prý pouze "omezený" dopad, a odmítá znovu zahájit jednání o mzdovém kole na období 2023-24.



Vedení některých univerzit, včetně univerzit v Cambridge a Exeteru, vyzývá k obnovení jednání s UCU, ale jiné univerzity uplatňují represivní opatření a účastníkům bojkotu strhávají až 100 % mzdy, přičemž jiné najímají na známkování zaměstnance, kteří nejsou členy odborů.



Jo Gradyová, generální tajemnice UCU, uvedla: "Univerzity nyní přiznávají, že tisíce studentů nedokončují studium. Dalším problémům je možné se vyhnout a naši členové dali jasně najevo, že k odvolání bojkotu potřebují jen spravedlivé platové vyrovnání.





Řada zaměstnavatelů se k nám připojila a vyzvala UCEA k obnovení jednání o platech. Bohužel zaměstnavatelský orgán odmítá naslouchat, což poškozuje zaměstnance a škodí studentům."







