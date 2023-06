Ukrajina: Případ vojenského výboru v Oděse. Vnitřní nepřítel vítězí

28. 6. 2023

čas čtení 4 minuty

Posledních šest měsíců života naší země jasně ukazuje nejen bodové problémy v určitých funkcích (protože každá pozice, zejména v totální válce, je funkcí), ale systémovou povahu zneužívání při výkonu moci, píše Mychajlo Tkač. Posledních šest měsíců života naší země jasně ukazuje nejen bodové problémy v určitých funkcích (protože každá pozice, zejména v totální válce, je funkcí), ale systémovou povahu zneužívání při výkonu moci,

Jsem novinář, jehož poslední volný den byl 20.02.2022 a jehož práce jen od začátku roku vedla k propuštění asi 10 nepoctivých úředníků. Za posledních 10 měsíců jsme jich v zahraničí našli zhruba stejný počet.

Neustále sleduji nekonečný, často usměvavý, fotoproud rozhodujících činitelů z nekonečných konferencí po celém světě, kde Ukrajina opět dostává žlutou kartu v boji proti korupci.

A to (bez ohledu na to, jak zkreslená je realita) je otázkou naší samotné existence a dalšího přežití. To znamená, že vnitřní nepřítel stále vítězí, navzdory našim taktickým vítězstvím po příslušných publikacích novinářů.

Tento týden jsme všichni viděli prohlášení amerického prezidenta Joe Bidena, že existuje přímá souvislost mezi naším vstupem do NATO a naší korupcí.

Všichni jsme viděli prohlášení německého ministra zahraničí o našem vstupu do EU a korupci.

A všichni jsme viděli, jak oděský vojenský komisař Jevgenij Borisov téměř zůstal v úřadu. Mezitím je vepředu opět nedostatek turniketů.

Protože kdo najde přečin u Borisova, jehož rodina jen za posledních šest měsíců získala majetek v hodnotě asi 5 milionů dolarů? A jeho syn, podle zdrojů v donucovacích orgánech, pracuje jako vedoucí oddělení "K" SBU v Oděské oblasti.

Jak získáme ruské miliardy z Evropy na obnovu naší země, když jsme ještě nezískali ukrajinské miliardy z Evropy, stažené a záměrně tam ponechané, aby se o sebe postaraly samy?

Pokud generální prokuratura zapomněla, kdo je Jurij Jenakijevskij, pak jsem vám nedávno ukázal tohoto bývalého poslance ze Strany regionů.

Právě teď noví milionáři a miliardáři vybírají peníze nebo se stahují a utíkají. Každý, kdo by to měl pochopit, si je dobře vědom toho, že procento lidí, kteří "vydělávají" jakoby poslední den po dobu roku a půl, je nepřijatelně vysoké - za cenu, kterou občané našeho státu během této doby zaplatili svými životy.

Kde jsou obvinění?

Kdy NABU získá více detektivů?

Stanou se soudy nakonec soudy a orgány činnými v trestním řízení, místo soukromými bezpečnostními agenturami?

Nepřítel může se vší pravděpodobností vyhodit do povětří jadernou elektrárnu, udeřit jadernými zbraněmi.

Nepřítel bude pokračovat v páchání nových zločinů, dokud budeme slabí. A jsme slabí, dokud si to každý, kdo má postavení v této historické době osvobozeneckého boje, každý, počínaje vojenským komisařem v Oděse, neuvědomí, a to nejen privilegia.

Efektivita je to, s čím by se měl každý zodpovědný člověk v týlu probouzet a usínat.

A víte, co v současné době dělají některé orgány činné v trestním řízení? Přemýšlejí o tom, jak hacknout můj telefon, chtějí udělat "zrcadlo", zaútočí na e-mail po dobu jednoho týdne.

Vím, že někteří úředníci na různých úrovních mají plán A, zatímco zůstávají ve funkci. Je to:

"zařídit" zdravotní postižení pro sebe a mužské členy rodiny;

vydělávat až do správných objemů;

Útěk při vypálení, tam, kde nejsou trosky, v něž se země/město/vesnice pod jejich vládou proměnila.

Nevěříte mi? Pak se zeptejte, jak bývalý šéf Fondu státního majetku Dmytro Sennyčenko unikl?

Ale mezi první třídou Titaniku byli mrtví, přátelé.

Můžete pokračovat v hledání mých zdrojů, mluvit o svých vlivných patronech jinde. Nebo můžete jen dělat svou práci. Jako investigativní novináři dělají svou.

Každý, kdo má informace o pobytu veřejných osobností v zahraničí, napište mi na Facebook.

Uvidíme se ve zpětném zrcátku.

Zdroj v ukrajinštině: ZDE

0