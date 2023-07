Putin vypadá slabší než kdy jindy, ale jeho odpůrci by měli očekávat pomstu

1. 7. 2023

čas čtení 8 minut



Wagnerova vzpoura poškodila postavení ruského prezidenta, ale blízcí pozorovatelé Kremlu se domnívají, že si dává na čas, než zareaguje



Čtyři dny poté, co Vladimir Putin čelil nejvážnější výzvě svému třiadvacetiletému vedení země, svolal ruský prezident na brífink do Kremlu přední představitele médií v zemi.



Lidé měli ještě v živé paměti paniku z minulého víkendu, kdy se zdálo, že vojska odpadlického vojevůdce Jevgenije Prigožina napochodují do Moskvy. Putin, který v době vrcholící krize téměř na dva dny zmizel z očí veřejnosti, nyní pořádá schůzky s různými klíčovými hráči, včetně redaktorů loajálních médií, aby vytvořil obraz klidné kontroly. Čtyři dny poté, co Vladimir Putin čelil nejvážnější výzvě svému třiadvacetiletému vedení země, svolal ruský prezident na brífink do Kremlu přední představitele médií v zemi.Lidé měli ještě v živé paměti paniku z minulého víkendu, kdy se zdálo, že vojska odpadlického vojevůdce Jevgenije Prigožina napochodují do Moskvy. Putin, který v době vrcholící krize téměř na dva dny zmizel z očí veřejnosti, nyní pořádá schůzky s různými klíčovými hráči, včetně redaktorů loajálních médií, aby vytvořil obraz klidné kontroly.





"Hlavním poselstvím je, že situaci řeší," řekl Konstantin Remčukov, šéfredaktor listu Nezavisimaja gazeta, který má vazby na Kreml a který byl schůzce přítomen. "Začíná vyšetřovat a bude se ptát na všechno, všechno zjistí a vyvodí potřebné závěry."



Nicméně s tím, jak začíná opadat šok z dramatu minulého víkendu a lidé z politické elity začínají zpracovávat význam událostí, které se podle samotného Putina málem přelily do "občanské války", visí ve vzduchu mnoho otázek.



Proč Putin dovolil, aby Prigožin, který se svými otevřenými a vulgárními tirádami sotva stal nenápadnou hrozbou, posílil natolik, že mohl rozpoutat tak vážnou vzpouru? Proč byl Putin v kritických okamžicích nepokojů tak nepřítomný a odtažitý? A pokud je zřejmě tak snadné zahájit ozbrojený útok na centrum moci, co zabrání jiným, aby tak učinili v budoucnu?





Vysoce postavený západní diplomat v Moskvě řekl: "Atmosféra je ještě surrealističtější než obvykle. Na jedné straně jde život dál a všichni se tváří, že se nic neděje, na druhé straně si všichni uvědomují, že se možná něco natrvalo zlomilo."









"Podívejte se na výrazy ve tvářích lidí: sedí tam a tváří se, jako by jim právě zemřeli všichni blízcí příbuzní najednou," řekl politický insider. Zdroj však neočekává, že by Prigožinova vzpoura přiměla ostatní v Putinově okolí k podobným myšlenkám.



Jednou z největších záhad uplynulého týdne je, jak je možné, že je Prigožin stále naživu. Ruský prezident se často ostře vyjadřuje o tom, jak krutým koncům by měli čelit ti, které považuje za zrádce. Nicméně Prigožinovi bylo podle všeho umožněno, aby se spolu s některými svými bojovníky z Wagnerovy skupiny přestěhoval do Běloruska, zatímco FSB stáhla případ, který proti němu vedla.



Jedna z teorií, která koluje uvnitř ministerstva obrany, říká, že Prigožin, který strávil roky ve službách nejvyšších kruhů ruské elity, nashromáždil dostatek kompromitujícího materiálu, aby ho mohl použít jako pojistku.



"Mnozí na ministerstvu se domnívají, že Prigožin má kompromaty na všechny," řekl bývalý vysoký úředník ministerstva obrany. "Díky tomu by bylo nepravděpodobné, že by byl zlikvidován, protože utajení kompromatu by bylo vázáno na to, že zůstane naživu. Jinak nevím, jak by mohl být ještě naživu. Nedává to moc smysl."



Jiní považují Putinův souhlas s Prigožinovým odjezdem do Běloruska za projev dočasné slabosti ruského prezidenta, ale očekávají, že bude jednat později.



"Předpokládám, že za půl roku nebo za rok novičok Prigožina dožene," řekl zdroj z politické elity. "Nemyslím si, že mu bude snadno odpuštěno, možná ne hned, ale za nějaký čas ho novičok v nejlepších tradicích navštíví. Asi by si měl dávat pozor na spodní prádlo," dodal zdroj s odkazem na otravu opozičního předáka Alexeje Navalného v roce 2020, kdy mu zásahová jednotka FSB zřejmě nervově paralytickou látku rozetřela po vnitřní straně spodního prádla.



Další otázkou je, co se stane s těmi, o nichž se má za to, že Prigožina podporovali, nebo kteří se snažili zůstat neutrální a mlčet, když se události vyvíjely. Kolují zvěsti o tom, kde se nachází Sergej Surovikin, klíčový armádní generál, který byl Prigožinovým hlavním spojencem na ministerstvu obrany. Deník New York Times citoval zprávy amerických zpravodajských služeb, podle nichž byl Surovikin zadržen. Může se jednat pouze o rutinní výslech, nikoli o zatčení, ale lze tušit, že se chystají čistky.



"Domníváme se, že Putin se bude snažit potrestat ty, které považuje za nedostatečně loajální. Očekáváme čistky. Nemusí to přijít hned, ale přijde to," řekl západní diplomat.



Podle Remčukova bylo ze setkání s redaktory zřejmé, že Putinovou prioritou je nyní snaha zjistit, kdo další mohl Prigožina otevřeně či mlčky podporovat: "Pochopil jsem, že se vážně zabývá pokusem zjistit, co se stalo, jak, zda Prigožin jednal sám, čí peníze v tom byly zapojeny a tak dále."



Jak se Putin zachová, až tyto informace obdrží, je těžší předvídat. Lidé z moskevské elity vykreslují obraz vůdce, který je stále izolovanější a nevyzpytatelnější.



"Chcete-li pochopit, co bude následovat, měli byste se asi zeptat psychologů, ne politologů," řekl moskevský insider. "Je jasné, že máme co do činění s někým, kdo v tuto chvíli nedělá racionální rozhodnutí."







Kremelská linie, přenášená státními televizními kanály a zdůrazňovaná Putinem v několika veřejných vystoupeních, zní, že celá společnost se spojila, aby zajistila porážku vzpoury."Poselství nyní zní, že i slabý Putin je lepší než občanská válka," řekla Alexandra Prokopenko, bývalá poradkyně ruské centrální banky, která nyní působí jako nerezidentní vědecká pracovnice v Carnegie Russia Eurasia Center.Remčukov uvedl, že v posledních dnech hovořil s desítkami předních politických a podnikatelských osobností a domnívá se, že elity se kolem Putina skutečně konsolidovaly."Tito lidé měli vážný strach," řekl. "Viděli Prigožinovy rozzlobené oči, slyšeli, jak nadává, jaký používá hrubý jazyk. Lidé, kteří možná měli politické stížnosti, byli naštvaní na ekonomiku, jako by všichni stiskli klávesu delete, a ze všech lidí, které jsem tento týden viděl, říkají jediné: 'Jsme spolu, jdeme kupředu'."Je sice pravda, že téměř nikdo z elity by převzetí vlády Prigožinem neuvítal, ale ne všichni souhlasí s Remčukovovou pozitivní verzí pádu.Mnozí byli znepokojeni tím, že Putin nechal situaci dojít tak daleko, a zmateni jeho zmizením z dohledu v průběhu událostí. Krize posloužila členům elity jako něco na způsob "císařových nových šatů" a ukázalo se, že systém je mnohem křehčí, než se lidé domnívali."Mnoho lidí blízkých Kremlu a v Kremlu si bylo jistých, že Prigožin je pod kontrolou a že existují lidé, kteří ho řídí," řekla Taťjana Stanovaja, zakladatelka politicko-analytické společnosti R.Politik. "Teď zjistíte, že to všechno byl totální zmatek. To znamená, že si sami začnete klást otázky, co je v této zemi pod kontrolou a co ne," dodala.Populární memy nepříznivě srovnávaly Putina s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, který zůstal v Kyjevě a při útoku ruské armády loni v únoru natočil mohutný videopřenos. Putin během krize působil odměřeně a proslýchalo se, že po úvodním projevu uprchl do Petrohradu."Téměř celé dva dny mlčí, pak vystoupí a plácá nesmysly a fráze. Volaly mi desítky lidí a ptaly se: 'Co to sakra bylo? Lidé jsou zklamaní, možná dokonce traumatizovaní," řekl jeden z dobře informovaných moskevských politiků."Zatím si myslím, že krize byla zažehnána ... ale samozřejmě, Putinova pověst je poškozena, o tom nemůže být pochyb. Nyní se naplno rozjel režim kontroly škod," uvedl jeden ze služebně starších úředníků.Na další Putinově úterní schůzce, tentokrát s nejvyššími bezpečnostními představiteli včetně očerňovaného ministra obrany Sergeje Šojgua, hlavního terče Prigožinova hněvu, televizní záběry z úvodní diskuse příliš nerozptýlily pocit sklíčenosti.