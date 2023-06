Čas na to, aby volební systém držel krok s umělou inteligencí, se krátí, tvrdí britské regulační orgány

28. 6. 2023

Britský regulační orgán dohlížející na volby vyzývá účastníky volebních kampaní, aby se chovali zodpovědně v obavách z možného zneužití generativní umělé inteligence.



Čas na přijetí rozsáhlých změn, které by zajistily, že britský volební systém bude před příštími parlamentními volbami držet krok s pokrokem v oblasti umělé inteligence, se krátí, obávají se regulátoři. Britský regulační orgán dohlížející na volby vyzývá účastníky volebních kampaní, aby se chovali zodpovědně v obavách z možného zneužití generativní umělé inteligence.





Nové zákony se do všeobecných voleb, které se budou konat nejpozději v lednu 2025, nestihnou přijmout a dozorčí orgán, který reguluje financování voleb a stanovuje standardy, jak by měly volby probíhat, apeluje na účastníky kampaní a politické strany, aby se chovali zodpovědně.



Ve Spojeném království a USA panují obavy, že jejich příští volby by mohly být prvními, v nichž by umělá inteligence mohla způsobit chaos generováním přesvědčivých falešných videí a obrázků. Technologie tohoto typu jsou v rukou nejen politických a technologických expertů, ale stále častěji i širší veřejnosti.



Jedním z příkladů typu nových povinností, které by mohly být ve Spojeném království uzákoněny, je povinnost politických stran podrobně uvádět, kolik peněz vynakládají na umělou inteligenci.



Podle ní zákony regulující politickou kampaň a výdaje při volbách zaostávaly za rozvojem a metodami digitální kampaně. "Existuje problém ohledně toho, jak účastníci kampaní utrácejí své peníze, ale z naší strany existuje také obava ohledně důvěry veřejnosti ve způsob vedení politických kampaní," řekla.



Ve středu prezident společnosti Microsoft, která je klíčovým podporovatelem společnosti stojící za chatbotem ChatGPT, uvedl, že vlády a technologické společnosti mají čas do začátku příštího roku, aby ochránily volby před zásahy generovanými umělou inteligencí.



Brad Smith uvedl, že vlády by měly revidovat stávající zákony tak, aby dezinformace generované umělou inteligencí byly nezákonné, a rozhodnout, jak by se mělo se zavádějícím obsahem založeným na umělé inteligenci nakládat.



Uvedl, že očekává, že technologické firmy zahájí iniciativu pro označování obsahu generovaného umělou inteligencí vodoznakem.



Obavy z možného zneužití generativní umělé inteligence vzrostly po průlomových objevech v této technologii, kdy nástroje jako ChatGPT a Midjourney vytvářejí přesvědčivé texty, obrázky a dokonce i hlasy.



Sam Altman, generální ředitel společnosti OpenAI, která je tvůrcem nástroje ChatGPT, minulý měsíc při slyšení v Kongresu ve Washingtonu uvedl, že modely, které stojí za nejnovější generací technologie AI, dokáží manipulovat s uživateli.



"Obecná schopnost těchto modelů manipulovat a přesvědčovat, poskytovat interaktivní dezinformace je významnou oblastí, která vzbuzuje obavy," řekl.





Zatímco dřívější softwarové aplikace známé jako boti se spoléhaly na jednoduché předem napsané zprávy hromadně zasílané na online platformy nebo na budovy plné placených trollů, kteří vykonávali manuální práci při oslovování ostatních lidí, ChatGPT a další technologie zvyšují perspektivu interaktivního ovlivňování voleb ve velkém měřítku.







Podrobnosti v angličtině ZDE

