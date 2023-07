Ruská agrese na Ukrajině: Čtyři mrtví při raketovém útoku na obytný dům ve Lvově

6. 7. 2023

Pokud si někdo v EU stále myslí, že to není jeho válka, podívejte se na toto video. To jsou důsledky dnešního raketového útoku rašistů na Lviv. Je to pouhých 40 km od hranic EU. Je důležité si uvědomovat, že nebýt statečných ukrajinských vojáků, rašisti by určitě šli dál, za vámi pic.twitter.com/je6vThsrb5 — Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) July 6, 2023

Russia launched its largest attack on Lviv's civilian infrastructure last night.



A missile hit a residential building in Lviv. As of now, we know of 4 people dead and 32 injured - Ministry of Internal Affairs. 13 people were hospitalized. About 60 apartments and 50 cars damaged.… pic.twitter.com/kJPbscIivy — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 6, 2023

Residents of the residential building hit by a Russian missile, share their stories.



What military object will terrorist Russia report hitting to cover up its another war crime? Will it say these ladies are high-end military staff?



📹: Radio Svoboda pic.twitter.com/RT3k4o1yF8 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 6, 2023

, uvedly úřady.Devět lidí bylo zraněno a záchranáři pokračují v práci na místě, uvedlo v prohlášení ministerstvo vnitra. Raketový úder zničil dvě nejvyšší patra dvou částí budovy, uvedlo.Regionální guvernér Maksym Kozytskyi zveřejnil třináctisekundové video, na kterém je vidět široký, křivolaký čtyřpatrový obytný dům, jehož části horních pater chybí nebo jsou v troskách.







V příspěvku na sociálních sítích napsala:Brink: "Zákeřný ruský raketový útok na Lvov. Opakované útoky Ruska na civilisty jsou naprosto děsivé. Nebudeme tomu přihlížet a budeme nadále posilovat schopnost Ukrajiny bránit se.Nejméně čtyři lidé byli zabiti a 34 osob zraněno. Záchranné služby sdělují, že zpod trosek vyprostili sedm lidí.