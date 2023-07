Muskovy "ověřené" modré účty na Twitteru brutálně šíří dezinformace o válce na Ukrajině

10. 7. 2023

Kenneth Roth, Human Rights Watch: Protože Elon Musk zničil modrou verifikaci Twitteru a proměnil ji ve výdělečnou akci (kdokoliv si nyní může koupit tuto modrou verifikaci), účty s modrou verifikací se staly prvotním zdrojem dezinformací o Ukrajině. A to všechno proto, že Musk nemá dost peněz.



Because @ElonMusk has degraded Twitter's blue checks from a verification system to a profit-making venture (anyone can buy one), they have become a primary source of misinformation on Ukraine. All because Musk doesn't have enough money. https://t.co/fDJVE1TNAC — Kenneth Roth (@KenRoth) July 9, 2023

Na hlavních platformách sociálních médií se stále šíří nepravdivé a zavádějící příspěvky o konfliktu na Ukrajině.



Některé z nejčastěji sdílených příkladů lze nalézt na Twitteru, kde je zveřejňují předplatitelé s "modrou verifikací," kteří si platí za propagaci svého materiálu mezi ostatními uživateli. Na hlavních platformách sociálních médií se stále šíří nepravdivé a zavádějící příspěvky o konfliktu na Ukrajině.Některé z nejčastěji sdílených příkladů lze nalézt na Twitteru, kde je zveřejňují předplatitelé s "modrou verifikací," kteří si platí za propagaci svého materiálu mezi ostatními uživateli.





Zbraně pro Ukrajinu nebyly použity při francouzských nepokojích



O nedávných nepokojích ve Francii bylo na internetu sdíleno mnoho zavádějících příspěvků, ale jeden virální příspěvek z minulého týdne se zaměřil na vojenskou pomoc USA Ukrajině.



Obsahoval snímek obrazovky, který vypadal jako titulek ze zpravodajského webu, spolu s obrázkem dvou pušek.



"Na francouzskou policii se střílí z amerických pušek, které možná pocházejí z Ukrajiny," stálo v titulku.



Příspěvek, který byl zobrazen více než milionkrát, sdílelo několik účtů na Twitteru s modrou verifikací.



BBC Verify jej vystopovala na prokremelských kanálech v aplikaci pro zasílání zpráv Telegram. Obrázek použitý v příspěvku se objevil na ruském vojenském blogu z roku 2012 o střelecké soutěži pořádané na střelnici nedaleko Moskvy.



Rovněž se BBC nepodařilo najít žádné online články s výše uvedeným titulkem a obrázkem a neexistují žádné důkazy, že by během nedávných nepokojů ve Francii byly použity zbraně poskytnuté Ukrajině Spojenými státy.



Žádné důkazy o "továrnách na děti" na Ukrajině



Několik účtů na Twitteru s modrou verifikací nedávno propagovalo tvrzení, že Rusko objevilo na Ukrajině "továrny na děti".



Děti ve věku od dvou do sedmi let jsou prý "továrně chovány" a posílány buď do "dětských bordelů", nebo jsou jim odebírány orgány a prodávány na Západě.



BBC Verify vypátrala původ tohoto tvrzení v článku, který v březnu zveřejnil The People's Voice, alternativní název pro YourNewsWire, který byl organizacemi zabývajícími se kontrolou faktů označen za jednoho z největších výrobců falešných zpráv na internetu.



Již dříve propagoval The People's Voice celou řadu nepravdivých a zavádějících zpráv, včetně konspiračních teorií proti očkování a nepravdivých tvrzení o masové střelbě v Las Vegas v roce 2017.



Ruská vláda a Kremlem kontrolovaná média v minulosti propagovala nepodložená tvrzení o nelegálních odběrech orgánů na Ukrajině.



Koncem června zabil ruský raketový útok v centru Kramatorsku na východě Ukrajiny osm lidí



Bezprostředně po útoku se v příspěvku účtu s modrou verifikací na Twitteru, který se vydává za legitimní zdroj zpráv, objevilo tvrzení, že úder byl omylem proveden Ukrajinou a zasáhl vojenská kasárna, v nichž jsou umístěny jednotky NATO a zahraniční žoldnéři.





"Střela Storm Shadow náhle dramaticky změnila trajektorii, zasáhla Kramatorsk a zničila ukrajinská vojenská kasárna, v nichž jsou ubytováni zahraniční vojáci a žoldáci," tvrdil účet s modrou verifikací na Twitteru.



Příspěvek byl zobrazen více než milionkrát.



Neexistují žádné důkazy o tom, že by šlo o raketu odpálenou ukrajinskými silami, ani o tom, že by byla zasažena vojenská kasárna.



Zelenskyj volby nezrušil



Na Twitteru se nedávno rozšířily příspěvky, které tvrdí, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj "zrušil" volby na Ukrajině.



Jako důkaz uživatelé uváděli výroky, které Zelenskyj pronesl koncem června v rozhovoru pro BBC.



Na otázku, zda budou na Ukrajině příští rok volby, pan Zelenskyj odpověděl: "Pokud vyhrajeme [válku], tak budou. To znamená, že nebude válečný stav, nebude válka. Volby se musí konat v době míru, když není válka, podle zákona."



Bývalý moderátor Fox News Tucker Carlson, který kritizoval americkou pomoc Ukrajině, ve svém nedávno spuštěném pořadu na Twitteru v komentáři k tomuto prohlášení uvedl, že komentáře pana Zelenského dokazují konec demokracie na Ukrajině.



Modré účty na Twitteru na podobné téma byly sdíleny statisíckrát.



Ukrajinská ústava zakazuje rozpuštění parlamentu a celostátní volby během válečného stavu, což znamená, že současný prezident a parlament zůstanou u moci až do konce období válečného stavu.



Oleksij Danilov, tajemník ukrajinské Rady národní bezpečnosti a obrany, nedávno potvrdil, že na základě ukrajinské ústavy "se nemohou konat žádné volby", dokud v zemi platí stanné právo.



Tisková kancelář Twitteru, kterou BBC kontaktovala s žádostí o reakci na nepravdivé a zavádějící příspěvky na Twitteru Blue, na které upozorňujeme v tomto článku, potvrdila přijetí dotazu, ale odmítla se k němu vyjádřit.



