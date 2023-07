Šéf skupiny Wagner se pět dní po vzpouře setkal s Vladimirem Putinem, sděluje Kreml

10. 7. 2023

Podle mluvčího ruského prezidenta byl Jevgenij Prigožin mezi 35 veliteli skupiny Wagner, kteří byli pozváni do Moskvy





Kreml uvedl, že šéf skupiny Wagner Jevgenij Prigožin se setkal s Vladimirem Putinem 29. června, pět dní poté, co jeho žoldnéřští bojovníci pochodovali směrem k Moskvě v rámci přerušené vzpoury.





Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov novinářům řekl, že Putin pozval do Kremlu 35 vysokých velitelů skupiny Wagner včetně Prigožina, a dodal, že setkání trvalo tři hodiny.



Z prohlášení Kremlu vyplývá, že Prigožin od dohody zprostředkované běloruským prezidentem Alexandrem Lukašenkem, na jejímž základě se Prigožin vzdal vojenského tažení na Moskvu výměnou za bezpečný odchod do běloruského exilu, do Ruska odcestoval nejméně jednou.



Podle Peskova Prigožin během schůzky Putina ujistil, že jeho Wagnerovy jednotky jsou loajální vůči Rusku i ruskému prezidentovi.



"Velitelé vysvětlili svou verzi toho, co se stalo [24. června]. Zdůraznili, že jsou věrnými stoupenci hlavy státu ... a také řekli, že jsou připraveni pokračovat v boji za svou vlast," uvedl Peskov.



Peskov se nevyjádřil k Prigožinovu současnému pobytu, který zůstává nejasný.



Minulý týden Lukašenko uvedl, že Prigožin je v Petrohradě, přestože Peskov zdůraznil, že dohoda, na jejímž základě Prigožin přesídlil do Běloruska, "zůstává aktuální".



Setkání Prigožina v Kremlu naznačuje, že má v Rusku stále určitý vliv a je pravděpodobně považován za cenný přínos, přestože minulý měsíc přivedl zemi na pokraj občanské války.



Putin sice nařídil všem vojákům ze skupiny Wagner, aby podepsali smlouvu s pravidelnou armádou, nebo odešli do Běloruska, ale tisíce ozbrojených příslušníků Wagnera se stále nacházejí na východě Ukrajiny.



Ruské ministerstvo obrany mezitím zveřejnilo video, na němž nejvyšší ruský generál Valerij Gerasimov nařizuje svým podřízeným, aby se zaměřili na ukrajinská raketová stanoviště, což je jeho první veřejné vystoupení od Prigožinovy neúspěšné vzpoury.



Mezi ruskými vojenskými bloggery kolovaly zvěsti, že Kreml odsunul Gerasimova, veterána ruského velení, jehož rezignace byla jedním z hlavních Prigožinových požadavků během jeho vzpoury.



Soudě podle záběrů zveřejněných v pondělí i samostatného videa z minulého týdne však Putin ponechal své dva nejvlivnější vojáky, ministra obrany Sergeje Šojgu a Gerasimova, na jejich pozicích.



O osudu Sergeje Surovikina, dalšího vrchního velitele, který se od vzpoury neobjevil na veřejnosti, však Kreml mlčí.



Podle několika zpráv z médií byl Surovikin, o němž je známo, že má dobré vztahy s Prigožinem, vyslýchán na neznámém místě kvůli svým vazbám na Prigožina.





Na videozáznamu zveřejněném v pondělí je vidět, jak Gerasimov poslouchá zprávu Viktora Afzalova, Surovikinova zástupce v leteckých silách, což dále podnítilo spekulace, že Kreml nadále Surovikina zadržuje.







