Zelenskyj říká, že má víru v rozhodování NATO, ale ne důvěru

12. 7. 2023

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že by si přál, aby se jeho "víra v silné NATO" změnila v důvěru.



Na Twitteru uvedl: "Dnes jsem se vydal na cestu sem [do Vilniusu] s vírou v rozhodnutí, s vírou v partnery, s vírou v silné NATO. V NATO, které neváhá, neztrácí čas a neohlíží se na žádného agresora... A byl bych rád, kdyby se tato víra stala důvěrou - důvěrou v rozhodnutí, která si zasloužíme - my všichni si je zasloužíme a každý bojovník, každý občan, každá matka, každé dítě je očekává. A je to příliš velké očekávání?



NATO poskytne Ukrajině bezpečnost. Ukrajina učiní Alianci silnější."





- Plán přístupu Ukrajiny do NATO zveřejněný NATO konstatuje, že "budoucnost Ukrajiny" je v alianci a že země se připojí, až "se spojenci dohodnou a budou splněny podmínky", ale neuvedl časový údaj, kdy se tak stane. V komuniké, které členové aliance zveřejnili, se uvádí, že "spojenci budou nadále podporovat a přezkoumávat pokrok Ukrajiny v oblasti interoperability, jakož i další potřebné reformy v oblasti demokracie a bezpečnostního sektoru".





- Ukrajina uvedla, že přes noc sestřelila 26 ruských bezpilotních letounů, dva však proletěly a způsobily škody v Oděse. Suspilne hlásil: "Dva bezpilotní letouny kamikadze zasáhly administrativní budovu přístavního zařízení v Oděse: dva přístavní terminály, včetně obilného, zachvátil požár. Požár byl uhašen, nedošlo ke kritickým škodám ani zraněním".





- Ruská státní tisková agentura Tass informuje o tvrzení vysloužilého příslušníka okupačních sil v Luhansku, že Rusko dosáhlo významného pokroku směrem ke Kupjansku.







Ještě před zveřejněním komuniké aliance Zelenskyj prohlásil, že by bylo "absurdní", kdyby Ukrajině nebylo nabídnuto členství v NATO.uvedl na Telegramu gubernátor Oleksandr Prokudin. Prokudin rovněž prohlásil, že obytné čtvrti v regionu byly zapáleny ruskými teroristy, což si vyžádalo dva zraněné, z nichž jeden je ve vážném stavu.Premiér při odletu na summit prohlásil, že "Ukrajina má v NATO své právoplatné místo". NATO se "bude držet jazyka Bukurešti z roku 2008", dodal Sunak s odkazem na summit, na němž bylo v zásadě dohodnuto případné členství Ukrajiny, ale k dlouhodobé frustraci vedoucích představitelů země nebyl stanoven žádný časový plán ani cestovní mapa."Rozhodl jsem se zvýšit dodávky zbraní a vybavení, abychom Ukrajincům umožnili mít schopnost hlubokého úderu a zároveň zachovali naši doktrínu, která Ukrajině umožní bránit své území," řekl."V případě, že USA dodají Ukrajině kazetovou munici, budou ruské ozbrojené síly nuceny použít podobné zbraně proti ozbrojeným silám Ukrajiny jako reakci," řekl v úterý Šojgu.Stoltenberg však upozornil, že "jaderná rétorika Ruska je bezohledná a nebezpečná. Spojenci NATO pozorně sledují, co Rusko dělá". Dále uvedl, že "zatím jsme nezaznamenali žádné změny v ruském postoji k rozmístění jaderných zbraní, které by od nás vyžadovaly změnu, ale budeme i nadále ostražití".Blokování švédské žádosti o členství tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem vrhlo stín na přípravy úterního setkání, ale země své rozpory během jedenáctihodinových jednání ve Vilniusu vyžehlily.. K otázce vstupu Švédska do aliance Peskov uvedl, že očekávaný vstup Švédska do NATO bude mít jednoznačně negativní důsledky pro bezpečnost Ruska a že Moskva bude reagovat podobnými opatřeními, jaká přijala po vstupu Finska do západní vojenské aliance.