Ruská agrese na Ukrajině: Zelenskij se setká s klíčovými představiteli NATO, Rusko podruhé za čtyřiadvacet hodin zaútočilo na Kyjev

12. 7. 2023

čas čtení 5 minut

Ruská agrese na Ukrajině: Zelenskyj se setká s klíčovými představiteli NATO, Rusko podruhé za čtyřiadvacet hodin zaútočilo na Kyjev





- Zelenskyj se setká s klíčovými představiteli NATO



Zelenskyj ve středu uskuteční sérii dvoustranných setkání s vedoucími představiteli NATO poté, co prohlásili, že budoucnost jeho země leží uvnitř aliance, ale odmítli jeho výzvu k časovému harmonogramu členství.



Zelenskyj se připojí k vedoucím představitelům NATO během druhého dne jejich summitu ve Vilniusu na ustavujícím zasedání Rady NATO-Ukrajina, orgánu zřízeného za účelem zlepšení vztahů mezi Kyjevem a 31člennou transatlantickou vojenskou aliancí.



Odděleně se setká také s americkým prezidentem Joem Bidenem, který od Spojených států a dalších zemí NATO požaduje více zbraní a munice pro boj proti válce vyvolané ruskou invazí na Ukrajinu v únoru loňského roku.



Očekává se, že USA, Velká Británie, Francie a Německo poskytnou Kyjevu ujištění o dlouhodobé bezpečnostní podpoře v podobě moderních zbraní, výcviku a další vojenské pomoci, a to podle úředníků možná brzy po skončení summitu.



- Volodymyr Zelenskyj využil své kanály na sociálních sítích, aby nastínil své priority pro druhý den summitu NATO ve Vilniusu. Uvedl na Telegramu:



Na dnešním programu máme tři priority.



První z nich jsou nové podpůrné balíčky pro naši armádu na bojišti.



Druhou je, jak věřím, pozvání do NATO. Potřebujeme vaše pochopení, že toto pozvání máme na dobu, kdy to bezpečnostní situace umožní.



O všech těchto věcech chceme jednat s našimi partnery.



A za třetí, dnes budeme jednat o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu na cestě do NATO.

Zelenskyj ve středu uskuteční sérii dvoustranných setkání s vedoucími představiteli NATO poté, co prohlásili, že budoucnost jeho země leží uvnitř aliance, ale odmítli jeho výzvu k časovému harmonogramu členství.Zelenskyj se připojí k vedoucím představitelům NATO během druhého dne jejich summitu ve Vilniusu na ustavujícím zasedání Rady NATO-Ukrajina, orgánu zřízeného za účelem zlepšení vztahů mezi Kyjevem a 31člennou transatlantickou vojenskou aliancí.Odděleně se setká také s americkým prezidentem Joem Bidenem, který od Spojených států a dalších zemí NATO požaduje více zbraní a munice pro boj proti válce vyvolané ruskou invazí na Ukrajinu v únoru loňského roku.Očekává se, že USA, Velká Británie, Francie a Německo poskytnou Kyjevu ujištění o dlouhodobé bezpečnostní podpoře v podobě moderních zbraní, výcviku a další vojenské pomoci, a to podle úředníků možná brzy po skončení summitu.Na dnešním programu máme tři priority.První z nich jsou nové podpůrné balíčky pro naši armádu na bojišti.Druhou je, jak věřím, pozvání do NATO. Potřebujeme vaše pochopení, že toto pozvání máme na dobu, kdy to bezpečnostní situace umožní.O všech těchto věcech chceme jednat s našimi partnery.A za třetí, dnes budeme jednat o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu na cestě do NATO.





Roman Abramovič ve středu napadne sankce Evropské unie, které na něj byly uvaleny po začátku války na Ukrajině, a bude tvrdit, že omezení byla uvalena jen proto, že je známým Rusem, uvedl zdroj obeznámený se záležitostí pro agenturu Reuters.



Jeho právníci budou tvrdit, že sankce EU jsou neopodstatněné a byly uvaleny pouze proto, že je známým ruským podnikatelem.



V únoru loňského roku Abramovič vehementně zpochybňoval zprávy naznačující jeho údajnou blízkost k Vladimiru Putinovi a Rusku nebo to, že udělal něco, co by si zasloužilo uvalení sankcí proti němu. V březnu 2022 se účastnil úvodního kola mírových rozhovorů v Turecku, jejichž cílem bylo ukončit ruskou invazi na Ukrajinu.

Ruský podnikatel Roman Abramovič (vlevo) se v březnu 2022 účastní mírových rozhovorů mezi delegacemi Ruska a Ukrajiny v Istanbulu.

Ruský podnikatel Roman Abramovič (vlevo) se účastní mírových rozhovorů mezi delegacemi Ruska a Ukrajiny v Istanbulu v březnu 2022. Foto: Miloš Zeman Anadolu Agency/Getty





Skupina G7 oznámí "mezinárodní rámec pro dlouhodobé bezpečnostní uspořádání Ukrajiny" - vláda Spojeného království



Očekává se, že země G7 oznámí "mezinárodní rámec pro dlouhodobé bezpečnostní ujednání Ukrajiny" na okraj středečního summitu NATO ve Vilniusu, uvedla britská vláda ve svém prohlášení.



Podle agentury Reuters se toto prohlášení shoduje s podobným oznámením Bílého domu.



"Společné prohlášení, které by měli podepsat všichni členové skupiny G7, stanoví, jak budou spojenci v nadcházejících letech podporovat Ukrajinu, aby ukončili válku a odradili ji od jakéhokoli budoucího útoku a reagovali na něj," uvádí se v britském prohlášení.



Premiér Rishi Sunak k tomu uvedl: "Vzhledem k tomu, že Ukrajina dosahuje strategického pokroku ve své protiofenzívě a degradace ruských sil začíná infikovat Putinovu frontovou linii, zintenzivňujeme naše formální opatření na ochranu Ukrajiny v dlouhodobém horizontu."



Ukrajinské síly opět hlásí určitý pokrok u města Bachmut



Ukrajinské ozbrojené síly dnes ráno prohlásily, že v bojích v Doněcké oblasti dosáhly určitého pokroku u města Bachmut, a rovněž tvrdí, že přes noc sestřelily 11 bezpilotních letounů.



Nejnovější aktualizace na Facebooku od generálního štábu zní:



Obranné síly Ukrajiny pokračují v ofenzivních operacích na směrech Bachmut, Melitopol a Berdiansk.



Na bakhmutském směru naše jednotky pokračují v ofenzivních akcích severně a jižně od města Bakhmut. Na směrech Bílá Hora-Andriivka a Bílá Hora-Kurdjumivka došlo k úspěchu. Jsou zakopány na dosažených hranicích.



V noci na 12. července 2023 Rusko zaútočilo na Ukrajinu ze severovýchodního směru, od Kurska sebevražednými bezpilotními letouny íránské výroby typu "Šahed".



Do úderu bylo zapojeno celkem 15 bezpilotních letounů kamikadze. Jedenáct z nich bylo zničeno.



Tvrzení nebyla nezávisle ověřena.





Vjačeslav Gladkov, gubernátor Belgorodské oblasti v Rusku, zveřejnil na Telegramu své každodenní operativní hlášení. Uvádí několik oblastí, které byly předmětem přeshraničního ostřelování ze strany ukrajinských sil, ale neuvádí žádné oběti ani významné následky kromě poškození některých elektrických vedení.



Tato tvrzení nebyla nezávisle ověřena.

0