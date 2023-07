Řešíme v ČR problém umělé inteligence?

14. 7. 2023 / Beno Trávníček Brodský

Umělá inteligence (myšleno samozřejmě včetně všech robotů, dále jen AI) údajně odebere do roku 2030 lidem třetinu stávajících pracovních míst. Zdaleka ne všichni najdou nová - podobně placená. Jiný odhad jen pro Česko je kolem minus milionu pozic.

Tedy, výrazně ubude míst, kde by člověk mohl být zaměstnán. Ještě jednou :-) nepochybně brzy výrazně ubude míst, kde člověk může být zaměstnán. A pro jistotu naposledy – budete hledat práci či náhradní práci a nejspíš vám ji nikdo nedá, nebo vám nedá ani přibližně takovou, jakou byste si představovali, protože nebude kde brát!

Věnuji se vysvětlování tak pečlivě proto, že vláda sice projednává ekonomický balíček, ale zdá se mi, že tahle zásadní a převratná okolnost zůstává nepoznána a tím nezapracována.

Neboli v téhle situaci, namísto, aby lidé začali odcházet do důchodu dříve, protože jich mnoho nahradí v nějaké formě AI (tzn. práce bude i přes jejich odchod provedena a „zobchodována“), česká vláda chce nutit lidi dělat do pozdnějšího věku. Tedy bude je nutit hledat si práci, která většinou nebude k dispozici. To je snad nejdokonalejší perpetuum debile, na které jsem v životě narazil. Namísto, aby vláda hledala záchranná lana pro lidi stojící nikoli svojí vinou nad propastí – jemně a s noblesou do nich patrně šťouchne. Nejvíc asi do předdůchodců. Pokrokové autority ve světě zvažují nebo již dokonce realizují nějakou formu zkracování pracovní doby, pracovního týdne atp. Prodloužení věku odchodu do důchodu jde opět proti smyslu.





Za třetí – mladí, kteří opouštějí vzdělávací systém, by měli být co nejdříve zaměstnáni ve svých oborech, aby mohli růst, pěstovat dobré pracovní návyky a všem přinášet přidanou hodnotu. To těžko mohou dělat, pokud pracovní pozice budou stále déle blokovat důchodci.





Pointa: Pokud pracovní místa vezme lidem AI, která nebude platit sociální odvody, zdravotní pojištění, daň z příjmu atp., MUSÍ do důchodového resp. sociálního systému státu natéct tyto „zcizené“ peníze jinudy. Navíc by tu měla být nějaká státní odvodová „sankce“ za to, že nejsou zaměstnáni lidé, ale AI.





Potřebných bude nepochybně stále více. Na druhé straně budou možná až horentně růst zisky provozovatelů AI. Tyto zisky musí stát efektivně zdanit - naplnit jimi státní kasu, a to zároveň se současným zavedením funkční ochrany proti vývozu peněz do daňových rájů a boje za to, aby se práce odvedená v Česku v Česku vždy danila - i v rámci nadnárodních korporací. Už docela dlouho se pracovně říká DAŇ Z ROBOTŮ. To je první věc, kterou by se měl stát zabývat v rámci konsolidace veřejných rozpočtů!





O dani z robotů diskutuje i vědecká sféra. Zdá se, že tenhle fenomén je nevyhnutelný a jde tak již jen o konsenzuální technické řešení a zejména o prozření politiků, bez kterého k tomu nemůže vzniknout „zakázka“. Do sněmovních voleb je daleko, takže případné „volební“ výmluvy jsou irelevantní. Milí politici – prosím.

