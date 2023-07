Skromnost jako grunt

18. 7. 2023 / Beno Trávníček Brodský

Zničující vedra. I v oblasti ochrany životního prostředí je člověk často v zajetí provozní slepoty. Nota bene, když se jí zabývá celý život. Právě když jste v tom namočení celí, stále zvažujete, co je vlastně společným jmenovatelem většiny problémů. Co je základním kamenem, který, jsa vyvrácen, když se aspoň trochu srovná, bude většina věcí fungovat líp. Zdá se, že jde o PŘIMĚŘENOU SKROMNOST, ŠETRNOST. Řada lidí už tak dávno žije a ani je nenapadne něčím mrhat, pořizovat si zbytečnosti, často na to ani nemají prostředky. Zničující vedra. I v oblasti ochrany životního prostředí je člověk často v zajetí provozní slepoty. Nota bene, když se jí zabývá celý život. Právě když jste v tom namočení celí, stále zvažujete, co je vlastně společným jmenovatelem většiny problémů. Co je základním kamenem, který, jsa vyvrácen, když se aspoň trochu srovná, bude většina věcí fungovat líp. Zdá se, že jde o PŘIMĚŘENOU SKROMNOST, ŠETRNOST. Řada lidí už tak dávno žije a ani je nenapadne něčím mrhat, pořizovat si zbytečnosti, často na to ani nemají prostředky.

Všichni dnes rozumíme například třídění odpadů. Když tuhle situaci přirovnáme k potřebné skromnosti - jsme o mnoho desetiletí jinde. Kdysi lidi nosili do sběrny papír a železo a někde možná byly kontejnery pro sklo. Po desítkách let učení cca tři čtvrtiny lidí třídí kde co. Pokud bychom s „výukou“ skromnosti, která ovlivňuje určitě víc externalit než třídění odpadů, byli podobně pomalí jako právě se smetím, máme před sebou léta náročné práce, nicméně PRÁCE DŮLEŽITÉ!





Je proto potřeba začít hned – zatím alespoň na úrovni public-relations ministerstva životního prostředí a u rámcových vzdělávacích programů ministerstva školství... permanentním vysvětlováním potřeby přiměřené skromnosti jako základního způsobu ochrany a záchrany životního prostředí / namísto báchorek o „nezbytném“ (a samozřejmě nesmyslném) trvale udržitelném růstu či rozvoji. Velké hlavy už dávno vědí, že jde „jen“ o trvale udržitelný život.





Pokud by někdo chtěl (logicky), abych sáhl do svého svědomí... před chvílí jsme pod živý plot nosili vodu z vany po společném koupání:-)... někdy může ochrana ŽP působit i potěšení!





Nad každou věcí, kterou chcete vyhodit se můžete zamyslet, zda ji nelze používat dál - jako třeba naběračku po babičce nebo ji drobně poopravit uzpůsobit, natřít... třeba starou židli.





Vyhazujete nějakou pikslu - dá se odložit na půdu a časem se najde něco, co v ní bude bydlet. Točíte sáčky od rohlíků na odnos svačiny víckrát? Když se definitivně upatlají nebo mají menší díru, můžete dát dva do sebe a máte úžasně využitý sáček do koše (koš vám při dostatečném třídění stačí tak malý). Nemusíte kupovat košový sáček a rovnou z něj tvořit odpad. Příkladů lze nalézt stovky - stačí se proběhnout se po internetu, lepší ale je dívat se okolo sebe.





Závěr: V rámci municipality jsem párkrát čelil vzteku občanů, když jsem jim vysvětloval, že třídit odpad nestačí, ale je nutné zejména předcházet jeho vzniku - například rozumným nakupováním.





Brali to jako útok na osobní práva podle vzorce „Já jsem si ty peníze vydělal – tak si za ně můžu koupit co chci!“





Tedy cesta za všeobecně sdílenou skromností bude jistě dlouhá, trnitá a navíc může zafungovat jen tehdy, pokud bude posvěcena chytrou legislativou. Není řešením plýtvající „mlátit klackem“, je nezbytné, aby postupně pochopili že díky své nadspotřebě jsou významným strůjcem ekologických problémů. Že vytváří amorálně velkou ekologickou stopu. Tak je to jednoduché:-)

