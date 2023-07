Ruská agrese na Ukrajině: Rusko "sestřelilo devět ukrajinských dronů nad Krymem"

Území bude nejtěžší, protože Ukrajinci se nikdy nesmíří s tím, že území, které jim bylo z pohledu mezinárodního společenství neprávem odebráno, by mělo zůstat Rusku.

Sophy Ridge asks former PM Tony Blair what he thinks the "endgame" is for Ukraine.



He responds, it's 'extremely difficult unless Ukraine has a clear path to European Union Membership, and a clear path to NATO membership'.#Ridge https://t.co/ZoMhCmTrtv



📺 Sky 501, Virgin 602 pic.twitter.com/cPTTn0xi2v