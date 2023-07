Ruská agrese na Ukrajině: Moskva už druhou noc útočila na Oděsu, požár na vojenské základně na Krymu vyvolal evakuaci

19. 7. 2023

čas čtení 9 minut

- Oděský gubernátor hlásí raketový útok; z Kirovské oblasti bude evakuováno 2 000 lidí, říká Ruskem podporovaný gubernátor Krymu



- Na vojenské základně na Krymu vypukl požár

Russian media report explosions and detonations in an ammunition warehouse in occupied Ukrainian Crimea.



Reportedly, 2,000 people from nearby villages are being evacuated. pic.twitter.com/zQE7XyIfnQ — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 19, 2023 Na vojenském cvičišti v Kirovském okrese na Krymském poloostrově vypukl požár, uvedl ve středu Moskvou podporovaný gubernátor Krymu.



Požár si vynutil uzavření nedaleké dálnice Tavrida, uvedl Ruskem dosazený krymský guvernér Sergej Aksjonov v aplikaci pro zasílání zpráv Telegram.



Tisková agentura RBC-Ukrajina informovala, že na vojenském cvičišti došlo k výbuchům.





- Rusko zahájilo druhou noc úderů na ukrajinskou Oděsu: gubernátor



Rusko zahájilo údery na jižní ukrajinskou Oděsu, uvedl ve středu brzy ráno místní gubernátor.



AFP: Oleg Kiper uvedl, že došlo k "masivnímu útoku".



Požádal obyvatele, aby zůstali v krytech.



Ukrajinské letectvo uvedlo, že zjistilo odpálení raket Kalibr z Černého moře.



Video zveřejněné na sociálních sítích, které údajně ukazuje následky úderu, ukazuje několikapatrový obytný dům s několika rozbitými okny a střepy skla na ulici.



Letecký poplach byl vyhlášen pro více než deset regionů na Ukrajině.



V úterý ruský úder poškodil zařízení v přístavním městě Oděsa poté, co Moskva odstoupila od dohody usnadňující bezpečnou přepravu obilí z Ukrajiny.



. Ruské ministerstvo obrany v úterý uvedlo, že den po útoku na Kurský most, z něhož obvinilo Kyjev, provedlo noční údery na dvě ukrajinská přístavní města, které označilo za "hromadný odvetný úder". Ministerstvo tvrdí, že zasáhlo "zařízení, kde se připravovaly teroristické činy proti Ruské federaci s využitím člunů bez posádky, a také v místě jejich výroby v loděnici u města Oděsa", a sklady pohonných hmot v Mykolajivu.









- Pro obyvatele Oděsy to byla již druhá hlučná noc, kdy se z centra města ozývaly četné výbuchy a úřady vyzývaly obyvatele, aby se ukryli v protiatomových krytech.



Při nočních útocích byla použita vlna raket a dronů, z nichž většinu zlikvidovala ukrajinská protivzdušná obrana. Různí obyvatelé sdíleli na Telegramu videa poškození oken nebo poškození střepinami z padajících trosek, ale nebylo bezprostředně jasné, zda ve městě došlo ke ztrátám na životech.



- Ukrajinské letectvo uvedlo, že šest vysoce přesných raket Onix bylo namířeno na oděský přístav, kde včera šéfka USAid Samatha Powerová uspořádala tiskovou konferenci.



Ve středu ráno úřady oznámily, že bojují s požárem v širším okolí Oděsy poté, co ruský bombardér zasáhl sklady obsahující zábavní pyrotechniku a tabák. Jedna osoba tam byla zraněna.



- Suspilne, ukrajinská státní televizní stanice, zveřejnila tyto nejnovější zprávy z Oděsy. Píše se v ní:







Během nočního útoku na Oděskou oblast rakety zasáhly obilný a ropný terminál, poškodily nádrže a zařízení pro nakládku a vypukl požár, uvedl Vladyslav Nazarov, mluvčí velení "Jih".



Také v důsledku bojových prací bylo v obytných komplexech Oděsy poškozeno několik bytových domů výbušnou vlnou. Lékařskou pomoc vyhledalo nejméně šest obyvatel Oděsy, včetně devítiletého chlapce, který byl zraněn střepinami skla a dalšími předměty.



- Ukrajina sděluje, že sestřelila 37 z 63 bezpilotních letounů a raket, které byly přes noc odpáleny



Ukrajinské letectvo ve středu uvedlo, že při nočním ruském útoku raketami a drony sestřelilo 37 z 63 cílů, včetně 23 sebevražedných dronů a 14 řízených střel.



Letectvo uvedlo, že při nočních úderech byla napadena kritická infrastruktura a vojenská zařízení a že hlavním cílem byla jižní ukrajinská oblast Oděsa.



- Serhij Bratčuk, mluvčí Oděské vojenské správy na Ukrajině, zveřejnil dvě videa, která údajně ukazují palbu v neobydlené oblasti Krymu: "Nepřátelský muniční sklad. Staryj Krym."



Starý Krym je malé historické město v Kirovské oblasti na Krymu, poloostrově, který Rusko anektovalo od Ukrajiny v roce 2014.



- Vitalij Kim, gubernátor Mykolajova, na Telegramu uvádí, že v noci na dnešek byla po ruském útoku "zničena a zapálena zařízení rekreační infrastruktury v pobřežní zóně. Podrobné informace se upřesňují. Dva lidé byli zraněni, jeden z nich byl hospitalizován".



- Na většině území Ukrajiny byl od středeční půlnoci krátce po půlnoci vyhlášen letecký poplach, Rusko zasáhlo další místa, včetně útoku dronem na Kyjev.



"Těžká noc leteckých útoků pro celou Ukrajinu, zejména na jihu, v Oděse," uvedl na kanálu Telegram Serhij Popko, náčelník kyjevské městské vojenské správy.



Dodal, že Kyjev byl napaden a podle předběžných informací došlo k určitým škodám nebo obětem.





- Kvůli požáru na Krymu bude evakuováno 2 000 osob, říká gubernátor



Moskvou podporovaný gubernátor Krymu právě na Telegramu uvedl, že v důsledku požáru bude evakuováno 2000 lidí.



Guvernér Sergej Aksjonov napsal:



Dočasná evakuace obyvatel čtyř osad - to je více než dva tisíce lidí - je plánována z oblasti přiléhající ke skladu v Kirovském okrese. Byl nasazen operační štáb, na místě pracují všechny specializované služby.



- Existuje "řada nápadů", jak pomoci dostat ukrajinské a ruské obilí a hnojiva na světové trhy poté, co Moskva vypověděla dohodu umožňující bezpečný vývoz ukrajinského obilí přes Černé moře, uvedla v úterý OSN.



- Šéf USAid obvinil Putina, že odstoupením od dohody o vývozu obilí přes Černé moře učinil "rozhodnutí o životě a smrti", které ovlivnilo miliony nejchudších lidí na světě. Ve svém projevu ve stínu několika obrovských obilných sil v klíčovém obchodním přístavu Oděsa Samantha Powerová přislíbila dalších 250 milionů dolarů na vytvoření a rozšíření alternativních tras pro odvoz ukrajinského obilí ze země, ale připustila, že ztrátu černomořských přístavů nic nenahradí.



- Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov jednal se svým tureckým protějškem Hakanem Fidanem o způsobech vývozu ruského obilí po trasách, "které by nebyly náchylné na sabotáž Kyjeva a Západu", uvedlo v úterý ruské ministerstvo zahraničí.



- Jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa požádal mezinárodní trestní soud o povolení nezatýkat ruského prezidenta Vladimira Putina, protože by to znamenalo vyhlášení války, vyplývá z úterního podání místního soudu. Jihoafrická republika má příští měsíc hostit summit klubu zemí BRICS - Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Jihoafrické republiky. Mezinárodní trestní soud však vydal na Putina zatykač, v němž ho viní z válečného zločinu deportace ukrajinských dětí do Ruska. Jihoafrická republika jako člen ICC je povinna Putina zatknout, pokud se na summitu osobně objeví.



- Vyšetřování identifikovalo vojenské jednotky pod ruským velením, které loni při okupaci ukrajinského města Izium porušovaly lidská práva. Zpráva Centra pro informační odolnost jmenuje čtyři jednotky domobrany, které týraly civilisty a válečné zajatce.



- Americký generál Mark Milley na brífinku Pentagonu uvedl, že ukrajinská protiofenzíva zdaleka není neúspěšná, ale boj, který je před námi, bude dlouhý. Řekl: "V současné době je situace velmi složitá: "Myslím, že nás čeká ještě hodně bojů, a zůstanu u toho, co jsme řekli dříve: Bude to dlouhé. Bude to těžké. Bude to krvavé."





- Ben Wallace, odstupující britský ministr obrany, na konferenci Institutu Tonyho Blaira pro globální změny v Londýně prohlásil, že válku na Ukrajině lze "vyhrát", a tvrdil, že aliance NATO "funguje" jako odstrašující prostředek proti Rusku.



- Ruský parlament prodloužil nárok na povolání do armády nejméně o pět let - v případě nejvýše postavených důstojníků až do věku 70 let.



- Britské ministerstvo obrany v úterý uvedlo, že plánuje investovat 2,5 miliardy liber (3,3 miliardy dolarů) do armádních zásob a munice "s cílem zlepšit bojovou připravenost", protože "využívá poznatků z války na Ukrajině".



- Ruská protivzdušná obrana a systémy elektronického protiopatření sestřelily v úterý v časných ranních hodinách nad Krymem 28 ukrajinských bezpilotních letounů, citovala agentura RIA ruské ministerstvo obrany. Útoky dronů nezpůsobily žádné oběti ani škody, uvedlo ministerstvo.





- Ruská státní média informují, že bezpečnostní služby Ruské federace tvrdí, že v Jaroslavské oblasti severně od Moskvy zadržely ženu podezřelou z přípravy "teroristického útoku".





Obě strany hlásily, že boje nepolevují. Ukrajina oznámila určitý pokrok v protiofenzívě zahájené počátkem minulého měsíce na východě země a v dobývání vesnic na jihu, zatímco Moskva tvrdí, že zabránila jakémukoli postupu kyjevských sil.Obě strany dosáhly v uplynulém týdnu v různých oblastech "nepatrných úspěchů", uvedlo britské ministerstvo obrany ve své nejnovější zpravodajské zprávě o konfliktu.Zdroj v angličtině ZDE