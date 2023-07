ČR: Ulice plné nenávisti

22. 7. 2023 / Pavel Veleman

Obrovský sociální přetlak ve společnosti, který (jako vždy) - řeší zadarmo několik desítek odvážných a neuvěřitelně obětavých jedinců této doby… České politiky v místech společenského napětí nevidíte. Prezident Pavel raději chodí po kopcích a navštěvuje komerční hudební festivaly. "Píšu jen o tom, co vidím. Na mou čest, mým cílem je pravda" V.S. Naipaul A další cikánský útok v Bílině! Už ty organizátory a pachatele tr. činů pozavírejte, nebo to přeroste v něco horšího.



Co si ten ksindl tady dovoluje - to přesahuje všechno! Volají Ať žije Putin!, Černá síla", Bílí mrtki" atd. - a kolik je jich v cele ?🤬https://t.co/y1nI7EgVeo — Marek Vondrák 🌈 🇺🇦 Fuck off Putler!!! (@MarekVondrak) July 19, 2023 Bylo mi naprosto jasné, že parlamentní, kabaretní přetahování skončí kolem 7. července díky jednoduchému, ryze pragmatickému faktu - díky předem nachystaným, slíbeným a hlavně zaplaceným luxusním dovoleným poslankyň a poslanců… Ten naučený rituál v duších naší každodenní reality je v české společnosti zakořeněn více, než si jsme ochotni přiznat. Zejména, když máme dlouhé peníze.





A tak mohou napříč politickým spektrem v médiích politici vykřikovat, jak budou bojovat za své voliče i v letních vedrech, leč dovolená se musí uskutečnit a hra na skvělé rodiče a partnery alespoň chvíli, na oko - se musí realizovat Party stranických a byznysových kámošů se přece těší na to správné, chlapské řádění, kam odletíme soukromým tryskáčem od Pepíka nebo Honzy. A také je nutností splnit romantický únik do luxusního a hlavně utajeného hnízdečka lásky - bez všech "bulvárních otrapů", se svojí "nepostradatelnou asistentkou", které to slibuji již měsíce. Prostě, léto - jak má být, krize, nekrize.

"To mi žádný politický klub nemůže zakázat", přes to vlak nejede a politické komedie chvilku počkají. Na soukromých jachtách se snad něco taky konečně politicky vyjedná mezi opravdovými hybateli moci. Je to teď fakt opruz v těch spacích pytlích…

A potom jsou tu klienti, kteří chodí do kanceláře sociálního pracovníka. Jezdí místo dovolené z ubytovny do vybydleného bytu, který jim pronajímají lichváři a jejich frustrace narůstá každou další šichtou v úmorném vedru na stavbě desátého baráku politického zbohatlíka. "Než přijedu z dovolené, chci to mít hotové," pověří zbohatlík svého pátého podržtašku, který se vyděsí. "Co jiného bych dělal!" A tak tlačí na pilu u svých kámošů (pardon, podnikatelů) v kriminálním byznysu s lidskou chudobou a v Holešovicích se točí ráno mikrobusy s otroky jednadvacátého století (pardon, stavebními dělníky) v těch největších vedrech jeden za druhým. To jsou lidé dlouhodobě úplně mimo systém pracovního trhu v důsledku nikdy nesplatitelné exekuce. Často jim pas zadržuje jejich otrokář (pardon socialní zachránce - bez něj by v ČR nemohl být).

Frustrace z bídy má svůj neviditelný strop, po jehož dosažení následuje (pochopitelně s pomocí dezinformačních webů) výbuch zdivočelé agresivity těch tzv. celoživotně dole. Po desítky let opomíjených, ponižovaných, rasismem a anticigánismem české společnosti zasažených romských občanů. Zdrojem této agresivity je pochopitelně i nezvládnuté začlenění ukrajinských válečných uprchlíků do české společnosti v důsledku politické a úřední neschopnosti, byrokratické rigidnosti, podnikatelské hamižnosti a také velkému vlivu profesních komor, které nechtějí mít konkurenci, aby mohli finančně vydírat společnost svým početným nedostatkem (nejsmutnější příklad jsou bohužel lékaři).

A tak v červenci 2023 máme najednou plné ulice nenávisti. Zde se nám absurdně spojuje fašizující česká bílá síla s náměstím znějící českou černou silou - proti ukrajinským občanům, kteří bohužel bez funkční integrace v ČR, jsou pro Romy konkurencí, která zvedá ceny pro veškeré spekulanty v byznysu chudoby. Toto přece vědí politici už spousty let. Když na to máte žaludek, jsou zde možnosti velmi rychlého zbohatnutí. V tomto podnikatelském záměru Vám banky jdou na ruku, návratnost investice je totiž velmi rychlá. A tak stačí koupit vybydlený dům na severu v hodnotě jednoho pražského bytu, mít potřebné konexe a úspěch je zaručen - mohl bych napsat spousty těchto příběhů dnes milionářů, které jsem potkal ve své kanceláři - oni se totiž tak rádi chlubí "úspěchem".

A české politiky v místech společenského napětí nevidíte. Oni jsou přece na svých dovolených nebo nejspíše strachy zalezlí ve svých kancelářích. Mají pocit, že se to nějak vysedí. Haló, pane ministře Jurečko, kde jste? A reakce hejtmanů? Nic se neděje, je to přece problém několika podnapilých jedinců, jak skandálně celou věc zlehčoval nedávno hejtman Netolický. Prezident Pavel raději chodí po kopcích a navštěvuje komerční hudební festivaly.

Víte, milí čtenáři, že tato země měla prezidentem opravdového chlapa, frajera, kteerý nebyl vytvořený marketingem. Jmenoval se Masaryk a v době obrovského sociálního napětí na hornických Březových Horách u Příbrami - sedl na koně na letním sídle v zámku Hluboš a byl neprodleně na místě nepokojů. Svojí státnickou moudrostí, přirozenou autoritou a zároveň empatií k sociálním, pracovním a finančním problémům radikalizovaných havířů - uklidnil velmi vypjatou situaci ve svém, dnes již slavném, čítankovém projevu (cestou není sociální revoluce, ale sociální evoluce). A zase si sedl na koně a odcválal zpátky na Hluboš s přesně danými dohodami mezi zástupci o dělníků a politiky s výsledkem urychleného řešení sociálních problémů.

A tak přicházejí jako vždy v této době - hasit společenský požár úplně zadarmo lidé jako Miroslav Brož a hnutí Konexe, Jožka Mikar… a vytvářejí multifunkční týmy, které dělají to nejtěžší - jsou místo zbabělých politických papalášů přímo v jámě lvové a zklidňují vášně tekuté nenávisti zubožených, zneužitých lidí, které spojuje kultura chudoby a zoufalá chuť si vybít svoji frustraci.

A to nejhorší nakonec: Cynický politik nebo politička a jejich armády ještě cyničtějších poradců se dívají do této"klece sociální beznaděje jako do politické laboratoře a ještě skupiny popichují proti sobě zcela sadisticky tyčí. Hlavně aby se nespojila tato nenávist proti nám. To je na tom za mojí osobu ten opravdu nejstrašnější politický zločin této doby. A tak sledujeme stále nové nápady současné vlády nebo opozice, jak bohaté nedanit a ještě jim dávat a brát tam, kde již opravdu finančně nic není.

Jenže pozor, paní a páni politici, velká změna od nepokojů před zhruba patnácti lety:

Nová generace Romů se velmi rychle radikalizuj. Slovo si berou stále více fanatici a skrytí lichváři a pakliže nedojde k urychlenému, krizovému řešení situace těchto občanů, nastane to, co již před desítkami let předpovídali osvícení sociologové a sociální pracovníci. Nazvali to hrozbou palestinizace rasové a sociální otázky v Česku. V praxi to znamená válku jednotlivých vyloučených skupin mezi sebou. A to již opravdu bude definitivní, sociální rozklad této země, kde již nebude mít chuť nikdo z mladých lidí žít.

Přátelé, dobrovolníci, kteří jezdíte dělat práci za zbabělé a cynické politiky - obdivuji Vás! Bůh s Vámi!

















