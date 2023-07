Klimatologové v šoku: Děje se přesně to, co předpovídáme od osmdesátých let, avšak všichni naše předpovědi ignorují

25. 7. 2023

Zatímco severní polokoule hoří, odborníci cítí hluboký smutek - a rozhořčení

"Jsem ohromen krutostí"



To, co se nyní odehrává po celém světě, zcela odpovídá očekáváním vědců. Nikdo nechce mít pravdu. Ale mám-li být upřímný, jsem ohromen divokostí dopadů, které v současnosti zažíváme. Opravdu se děsím devastace, kterou, jak vím, tento El Niño přinese. Jak se situace zhoršuje, nutí mě to přemýšlet o tom, jak mohu být v takové chvíli co nejvíce užitečná. Mám se dál snažit pokračovat ve své výzkumné kariéře, nebo věnovat ještě více svého času varování veřejnosti? Tlak a úzkost z práce v době stupňující se krize si vybírá daň na mnoha z nás.



Dr. Joëlle Gergisová,Fenner School of Environment and Society, Australská národní univerzita



Ani 1,2 °C globálního oteplování není bezpečné





Prof. Lesley Hughesová, Macquarie University





Prof. Ian Lowe, Griffith University





Ačkoli už desítky let říkáme, že to můžeme očekávat, je stále velmi konfrontační vidět, jak se tyto klimatické extrémy projevují s takovou zuřivostí a s takovým globálním dosahem.

V posledních několika týdnech jsem se přistihl, že přemýšlím, jestli to bude konečně ten rok, kdy veškeré pochybnosti o klimatické krizi rozptýlí série nákladných klimatických extrémů. To by mohla být jedna z výhod toho, že rok 2023 je takhle mimo tabulky. To ukáže až čas.



Prof. Matthew England, profesor vědy a zástupce ředitele australského centra ARC pro excelenci v antarktické vědě (ACEAS) na Univerzitě Nového Jižního Walesu.











"Cítila jsem mírnou vědeckou zvědavost, jak se zhmotní to, co předpovídáme už roky"



Překvapila mě tato vlna veder? Samozřejmě že ne. Když už, tak jsem cítila mírnou vědeckou zvědavost, jak se zhmotňuje to, co jsme předpovídali už léta. Také jsem cítila smutek. Víme, že to, co prožíváme nyní, je jen začátek mnohem horších podmínek, které přijdou. Co to udělá s našimi ekosystémy, dostupností vody, lidským zdravím, infrastrukturou a dodavatelskými řetězci? Odpověď známe. Vidím však také náznaky změny. Nejednou mě málem přejelo kolo; nebyla jsem zvyklá na rušné cyklostezky v Německu. Strávila jsem také mnoho hodin ve vlacích a viděl jsem skutečnou změnu v krajině, která kolem mě letí. Projížděla jsem velkými solárními a větrnými elektrárnami a naslouchala rozhovorům mezi spolucestujícími, které se častěji než jindy točily kolem změny klimatu.



Profesorka Katrin Meissnerová, ředitelka Výzkumného centra pro klimatické změny, University of NSW.



"To by nás mělo znepokojovat"



Je znepokojující vidět rozsáhlé škody způsobené současnou vlnou extrémních jevů v mnoha částech světa. Bohužel se nejedná o jednorázovou událost, ale o součást dlouhodobějšího trendu, který je podporován lidskými emisemi skleníkových plynů. Nejsou tedy neočekávané.



Znepokojující je, že je zřejmé, že budoucí extrémy budou opět lámat rekordy a způsobí ještě větší škody. Zejména proto, že škody jsou v mnoha případech nelineární - s každým přírůstkem klimatické změny rostou stále rychleji. To by nás mělo znepokojovat. Mělo by nás to racionálně přimět k tomu, abychom ustoupili a posoudili, co je v našem ekonomickém, sociálním a environmentálním zájmu. IPCC tak učinil a jeho hodnocení je jasné: v našem zájmu je rychle, výrazně a trvale snížit emise skleníkových plynů.



Je také v našem zájmu zavést rozsáhlé a integrované programy pro přizpůsobení se klimatu, abychom se vypořádali s dopady změny klimatu, kterým se nemůžeme vyhnout. Přijetí opatření ke snížení emisí a přizpůsobení se změně klimatu nám dá naději. Opravdu chceme alternativu?



Profesor Mark Howden, ředitel Institutu pro řešení v oblasti klimatu, energetiky a katastrof na Australské národní univerzitě.



Už v polovině 90. let jsme věděli, že na chvostu prognóz našich klimatických modelů číhají monstra: monstrózní vlny veder, katastrofální extrémní srážky a záplavy, požáry subkontinentálního rozsahu, rychlé zhroucení ledového příkrovu, které během jednoho století zvýší hladinu moře o metry. Věděli jsme - stejně jako známe gravitaci -, že australský Velký bariérový útes může být jednou z prvních obětí nezvládnutého globálního oteplování.Ale když dnešní monstrózní, smrtící vlny veder zachvátily velké části Asie, Evropy a Severní Ameriky teplotami, jaké jsme nikdy nezažili, zjistili jsme, že ani 1,2 °C globálního oteplování není bezpečné.Severní polokouli zachvátily silné vlny veder - videoreportážZa vším stojí průmysl fosilních paliv. Umožňují to političtí vůdci, kteří nejsou ochotni dostat tento průmysl pod kontrolu a kteří podporují politiky, jako je kompenzace a masivní rozšiřování plynárenství, které tomuto průmyslu jednoduše umožňují pokračovat.Bill Hare, fyzik a klimatolog, výkonný ředitel společnosti Climate Analytics.Takto nyní vypadá změna klimatu. A takto vypadá změna klimatu v budoucnosti, i když se bude pravděpodobně dále zhoršovat.Nevím, kolik varování ještě svět potřebuje. Je to, jako by lidstvo dostalo smrtelnou lékařskou diagnózu a vědělo, že existuje lék, ale vědomě se rozhodlo, že se nezachrání.Ale ti z nás, kteří to chápou a kterým na tom záleží, se prostě musí snažit dál - vždyť jakou jinou možnost máme?Stále si vzpomínám, jak jsem v roce 1985 četl zprávu z Villachovy konference, která upozornila vědeckou komunitu na možnou souvislost mezi produkcí skleníkových plynů a změnou klimatu. V roce 1988 jsem řídil Australskou komisi pro budoucnost a spolupracoval s Graeme Pearmanem z CSIRO na programu Greenhouse '88, který měl upozornit veřejnost na to, co ukazují vědecké poznatky.Nyní se všechny předpokládané změny dějí, a tak přemýšlím o tom, kolik zbytečných škod na životním prostředí a lidského utrpení bude výsledkem práce těch politiků, vedoucích představitelů podniků a veřejných činitelů, kteří zabránili společné akci. Historie je bude soudit velmi přísně.Když sleduji pomalé tempo politických opatření, cítím se hluboce frustrován - je zarážející, že nové projekty těžby fosilních paliv stále dostávají zelenou. A s tím souvisí i hluboký odpor k těm, kteří lobbovali za pokračující využívání fosilních paliv navzdory jasným klimatickým fyzikálním jevům, o nichž se ví už téměř půl století.