Hic Rhodus, hic salta

Tohle znamená v latině: ukaž, co umíš! Výrok je z Ezopovy bajky. Chvástal vypráví, jaké neuvěřitelné skutky se mu podařilo udělat v cizině. Na ostrově Rhodu prý skočil tak daleko, jak by žádný jiný člověk nedokázal. Jeden z okolostojících na to reagoval velmi prostě: tak si představ, že je zde Rhodos, a ukaž nám, kam doskočíš.

Dnešní katastrofické požáry v jižní Evropě, včetně toho v Řecku, nám kladou podobnou otázku. V Česku se vážně mluví o tom, že zde budeme mít brzy subtropické počasí, velké sucho a horko. Přesouvají se k nám dříve nevídané teplomilné organismy. Někteří lidé se z toho dokonce i těší. Někteří lidé zase chápou problém změny klimatu jako regionální přípravu na subtropy: uděláme více vodních ploch, zadržování deště atd. Nic nepochopili.

🚨🔥



And again. But not Rhodes, this is Corfu, 600 miles away, in the last hour. Evacuations underway in several areas.



We are in a climate emergency and those who pretend otherwise will never be forgiven. pic.twitter.com/qbJEooeKHz