Problém s klimatickou krizí: Nevíme, jak špatná situace skutečně je

26. 7. 2023

čas čtení 6 minut



Za posledních několik desetiletí udělali klimatologové obrovský pokrok v poznání budoucího klimatu. Po posledních týdnech extrémních veder a ničivých povodní je však jasné, že ačkoli klimatické modely poskytly dobré informace o celkovém nárůstu teplot, nemohou si být jisty, jakou míru zkázy přinese každý další stupeň na teploměru, píše Roger Harrabin.



Klimatické modelování je nesmírně složité, ale jeho základy se opírají o základní fyziku - X tun emisí přinese zvýšení teploty o Y, s určitou chybovostí. Superpočítače dokázaly zohlednit změny ve využívání půdy, které změní odrazivost zemského povrchu. Zlepšené teplotní záznamy pomohly ověřit jejich výsledky.

V poslední době však přední vědci učinili bolestné přiznání: ani jejich nejdokonalejší modely zatím nedokážou přesně předpovědět, jak budou zemské systémy na tyto vyšší teploty reagovat.



Vlivný Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) tvrdí, že zvýšení globální teploty o půl stupně přinese "mnohem extrémnější počasí, které může být častější, intenzivnější nebo delšího trvání" - ale o kolik přesněji, to říci nedokáže.



Tak například již došlo k nárůstu globální teploty o přibližně 1,2 °C: to je v souladu s prognózami IPCC. Přesto nás panel nedokázal varovat před děsivým vedrem, které spaluje Severní Ameriku. V bibli klimatických změn, zprávě IPCC, není zmínka o tepelných dómech. Tato zpráva nevyhnutelně zaostává za novými vědeckými poznatky a pod tlakem některých vlád a průmyslových podniků, jakož i ve snaze neplašit, jsou její výroky konzervativní.



Modely nás také nemohly přesně varovat před vznikem tepla uvězněného v hlubinách oceánu, který pohlcuje 90 % světového přebytku tepla. Za 35 let, kdy jsem se věnoval životnímu prostředí pro BBC, si vzpomínám na spekulace, že teplo může zůstat v hlubinách po desetiletí, možná staletí - ne že by se jeho část náhle vyvalila na povrch u pobřeží severní Británie.



Velké nejistoty přetrvávají také v oblasti srážek. Dobré informace o budoucnosti monzunových dešťů by byly darem z nebes pro zemědělce, kteří na ně spoléhají - nejen v Indii, ale i v jižní Číně. Bohužel se ukazuje, že dobré informace o srážkách je poněkud obtížné najít.



Makromodelům se také nepodařilo předpovědět vliv současných zvýšených teplot na led na obou pólech. Bývalý šéf IPCC, profesor Bob Watson, řekl: "Jsem velmi znepokojen. Žádná z dosud pozorovaných změn (při nárůstu teploty o 1,2 °C) není překvapivá. Jsou však závažnější, než jsme předpovídali před 20 lety, a závažnější než předpovědi před pěti lety. Důsledky jsme pravděpodobně podcenili."



To je obrovské přiznání. Dodal: "Vědci teprve nyní začínají chápat reakci velkých ledových příkrovů v Grónsku a Antarktidě - a ta je velmi znepokojivá."



Profesorka Jane Francisová, ředitelka Britské antarktické služby, mi před několika měsíci řekla, že nejnovější vědecké poznatky o tání ledu jsou "skutečně děsivé".



Watson uvedl, že při současném tempu svět téměř jistě překročí dohodnutý maximální nárůst teploty o 1,5-2 °C. Podle něj bychom měli štěstí, kdybychom vyvázli s 2,5 °C. Pravděpodobnější je, že směřujeme ke 3C.



Toto číslo mnohé klimatology doslova děsí. Jaké užitečné rady však mohou vědci nabídnout pro svět s nárůstem teploty o 1,2 °C, když Indie začíná vytvářet zásoby rýže? Jak moc špatné to v té době bude?



Měli by se rekreanti vyhnout nákupu domů v Řecku? Čína je zranitelná vůči extrémům - jak by se měla její ekonomika přizpůsobit? USA se považují za méně zranitelné. Ale řekněte to obyvatelům New Yorku, kteří se dusí kouřem z lesních požárů, nebo lidem ve Phoenixu, kteří jsou uvězněni pod tepelnou kupolí.



I když bezprostřední škody na lidech zaujmou na titulních stranách novin, ještě ničivější může být dopad horka a vlhkosti na produkci potravin pro rostoucí počet obyvatel. Celosvětový přechod na rostlinnou stravu by mohl snížit spotřebu půdy a vody v zemědělství na polovinu - a snížit emise uhlíku na polovinu - ale politici se obávají, že doporučením změny stravování naštvou voliče.



Tváří v tvář této chmurné situaci potřebujeme kromě klimatologů také imaginátory. Podle Watsona bude civilizace existovat i v budoucnosti, ale s mnohem horšími životními podmínkami. Ale jaká by to mohla být zhoršená civilizace? Možná, že do té doby dokonce spustíme nějaké přírodní zlomové body, které by mohly vést k masivnímu uvolnění metanu uvězněného v tundře - doufejme, že ne.



Co víme, je, že zatím jsou důsledky oteplování klimatu dřívější a horší, než mnozí vědci předpokládali (přinejmenším veřejně). To má politické důsledky Svět se dohodl, že do roku 2050 sníží emise na nulovou úroveň, ale generální tajemník OSN António Guterres tvrdí, že bohaté země by se měly snažit zkrátit časový plán na rok 2040. K čemu je však politika nulových emisí, pokud se částečně opírá o výsadbu stromů, které mohou v budoucnu uschnout suchem nebo shořet při lesním požáru?



Aby toho nebylo málo, klimatické oteplování je jen jednou věcí na seznamu obrovských environmentálních problémů - včetně znečištění ovzduší a vody, ničení biotopů volně žijících živočichů, nadměrného rybolovu, poklesu populace hmyzu, úbytku ptáků, znečištění plastem, dusičnany, úbytku půdy a dalších.



Watson říká, že nevíme, jak se tyto jevy budou vzájemně ovlivňovat, ale nabádá politiky, aby se rozhodli pro opatrnost, protože v sázce je velmi mnoho. Každé oteplení o 0,1 °C je důležité, říkají vědci: 1,5 °C je lepší než 1,6 °C. To je zase méně špatné než 1,7C.





Vzhledem k tomu, že příval špatných zpráv pokračuje, můžeme si být jisti pouze tím, že nás čeká mnoho klimatických překvapení. Vlády, podniky i jednotlivci musí urychleně snížit emise, abychom se co nejvíce ochránili před tím, co nás může potkat.







Podrobnosti v angličtině ZDE

