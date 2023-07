Režim, kde by si vládce mohl dělat cokoli, co se mu zlíbí, nikdy neexistoval

26. 7. 2023 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty



Mně osobně jako antikomunistovi a už téměř padesátníkovi je vcelku jedno, zda mladí lidé nebo odborníci nebo kdokoli říká komunistickému režimu „totalita“ (mnohem důležitější je bavit se konkrétně o povaze toho režimu) – a do debaty bych vůbec nevstupoval, kdyby Jan Čulík nenapsal „navzdory útlaku nebyl komunistický režim schopen dělat, cokoliv se mu kdykoliv zlíbilo.“ Myslím, že ani hitlerovský režim si nemohl dělat, cokoli by se mu zlíbilo.

Dávejme ty pojmy do reálných souvislostí. Možná jedinou totalitou by pak byl režim Rudých Khmerů, i když kdo ví jestli. Ani ti si nemohli dělat cokoli, možná právě nemohli ani zastavit ten strašný teror, kdyby ovšem chtěli. Ani Stalin si nemohl dělat cokoli, pořád se naopak bál a cítil se ohrožen. Takhle neuvažuje všemocný člověk.

Pro mne je totalitní režim takový režim, kde jedna mafie, v tomto případě strana, v Německu NSDAP, u nás KSČ, ovládá – byť nikdy úplně a dokonale, nicméně přesto významně – jak politiku, tak soudnictví, média, školství, policii, armádu a neumožňuje veřejnou kontrolu moci a občanskou společnost, nezávislou na stranickém vedení. Mohl bych dát důraz ještě také na ovládnutí ekonomiky, ale tam by asi nacismus byl méně totalitní než komunismus.

Proti totalitě bych kladl pak demokracii jako její pravý opak, ale i korporativistický stát, kde si moc mezi sebou dělí více nezávislých center, třeba církev, armáda a boháči, což by mohl být asi model zavedený svého času generály Frankem a Pinochetem.

Samozřejmě nikdy nebude nikdo ovládat celou společnost dokonale, aby si s ní mohl dělat, cokoli, co by chtěl. Aby z ní třeba lusknutím prstu udělal demokracii a pak lusknutím prstu totalitu a pak zase lusknutím prstu demokracii. Společnost má svou reálnou rezistenci, setrvačnost myšlení, struktur, chování. Děsivá síla lidí, jako byl Hitler, nespočívá v tom, že by společnost ovládali zcela voluntaristicky, ale že naopak dokázali využívat jejích reálných vlastností, že ji dokázali správně číst pro účely své politiky.

I Hitler si musel ve společnosti pěstovat své spojence a vytvářet s různými skupinami společnosti nějaký druh vzájemně výhodné smlouvy. Holokaust musel probíhat jako v zásadě tajná operace, domluvená předními nacisty interně na setkání ve Wannsee. Pouhý teror by Hitlerovi nestačil, musel umět manévrovat a ovládat. Neměl žádný kouzelný proutek, který by mu umožnil dělat, co se mu zlíbí, proti všem.

2