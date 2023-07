Zoufalství podnikatelských svazů

1. 8. 2023 / Boris Cvek

Lídři podnikatelských organizací, konkrétně Hospodářské komory a Svazu průmyslu a dopravy, bijí na poplach. Prý se Česko stává skanzenem a vláda s tím musí v řádu měsíců něco udělat. Polsko nám ukazuje záda.

Prý hrozí, že uhelné elektrárny u nás budou zavírat už za dva roky, zatímco jaderní experti od nás údajně utíkají do Polska. Polsko postavilo, jak se píše ve zprávě, za posledních 10 let téměř tři tisíce kilometrů nových dálnic, my ani dvě stovky.

Podnikatelé požadují, aby velké projekty pro rozvoj Česka byly financovány mimo rozpočet a aby došlo ke shodě mezi vládou a opozicí na podpoře těchto projektů i po případném nástupu opozice k moci. Pan Babiš hned reagoval: vedení obou podnikatelských organizací ujistil, že oni investicím nerozumějí a Ano má svůj plán.





Ale ani pan Kalousek není úplně šťastný, nelíbí se mu mimorozpočtové financování, které by podle něj mohlo vést k netransparentnosti. Mě osobně by nejvíce zajímalo, kde se na rozvoj Česka mají vzít peníze, když prioritou je škrtat a škudlit každou miliardu. Pikantní na tom je, že současný prezident Hospodářské komory býval velmi vlivný představitel ODS a blízký poradce premiéra Fialy. To tam celou dobu spal?





Celkově mám vždy velký respekt k vyjádřením jak Hospodářské komory, tak Svazu průmyslu a dopravy, nicméně tahle akce na mě působí spíše šíleně. Copak průmyslníci a byznysmeni nevědí, že je třeba takové věci dojednat v zákulisí, že mediálním tlakem těžko mohou dosáhnout nějaké shody? Lze očekávat roztříštění celé debaty do kakofonie nejrůznějších návrhů bez reálného podkladu, návrhů, které zazní právě jen proto, aby zviditelnily politiky a jiné mudrlanty v médiích. Nebo je to akt čirého zoufalství?





Ta situace je přece známa mnoho let. Fialova vláda ji měla udělat, nota bene jako vláda pravicová a pro-podnikatelská, hlavním tématem svého programu. Anebo jde vlastně o jakousi kvadraturu kruhu, kdy podnikatelské svazy chtějí obří investice státu do rozvoje ekonomiky, ale zároveň nechtějí platit vyšší daně? Kdo to vlastně má zaplatit? Důchodci, zaměstnanci, tělesně a mentálně postižení? Postavíme si za ty stovky milionů nebo pár miliard ušetřených na poště nějakou dálnici?





Nemluvě o tom, že přece stát chce ještě koupit ČEZ za asi dvě stovky miliard, k tomu dejme stovky miliard na zbrojení (a modleme se, že se nerozkradou). Co s tím? Škrtneme dvacet miliard z letošního rozpočtu, abychom dosáhli slíbené bilance. A ministr financí má splněno a usmívá se.





