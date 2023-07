Ra - pouť slunečního boha v New Yorku

31. 7. 2023

čas čtení < 1 minuta

Budete-li koncem týdne v New Yorku, nenechte si v sobotu 5. srpna 2023 v 17 hodin ujít v Spectacle Theater promítání celovečerního animovaného filmu skotské animátorky Lesley Keen Ra the Path of the Sun God na velkém plátně. Součástí programu jsou i další animované filmy Lesley Keen.



V sobotu 5. srpna 2023 v 17 hodin bude promítání přítomna osobně sama režisérka, další čtyři promítání následují v dalších dnech. Podrobné informace zde:











Film je samozřejmě nyní v kompletní verzi k dispozici ve vysoké kvalitě na internetu poté, co jsme ho nedávno zveřejnili:











Další podrobnosti o tomto filmu zde:



Další animované filmy Lesley Keen zde:





0