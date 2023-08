Donald Trump čelí čtyřem obviněním za své úsilí zvrátit americké volby v roce 2020

2. 8. 2023

Nejnovější trestní řízení před exprezidentem přichází jen několik týdnů poté, co byl obviněn ze zadržování informací o obraně amerického státu







Federální prokurátoři obvinili Donalda Trumpa za jeho snahy zvrátit výsledky voleb v roce 2020 v zoufalé snaze udržet se u moci. Je to nejnovější trestní obvinění bývalého prezidenta, které přichází jen několik týdnů poté, co byl obviněn ze zadržování informací o národní obraně.



Obžaloba podaná u federálního okresního soudu ve Washingtonu viní Trumpa z jednoho případu spiknutí s cílem podvést Spojené státy, jednoho případu spiknutí s cílem mařit úřední postup, maření a pokusu o maření úředního postupu a spiknutí proti právům.



Na 45 stranách obžaloby, kterou vypracoval zvláštní poradce Jack Smith, je do detailu popsáno, jak Trump a jeho spojenci vědomě šířili falešná obvinění z volebního podvodu, svolávali podvodné volitele a snažili se zablokovat certifikaci voleb 6. ledna.



V obžalobě je rovněž uvedeno šest spolupachatelů, kteří hráli ústřední roli ve spiknutí s cílem udržet Trumpa v úřadu. Nejsou sice jmenováni, ale popis pěti z této šestice se shoduje s popisem Trumpových právníků Rudyho Giulianiho, Sidneyho Powella, Johna Eastmana, Kena Chesebra a také bývalého úředníka amerického ministerstva spravedlnosti Jeffa Clarka.



"Přestože obžalovaný prohrál, byl odhodlán zůstat u moci," uvádí se v obžalobě. "A tak více než dva měsíce po dni voleb 3. listopadu 2020 obžalovaný šířil lži o tom, že ve volbách došlo k podvodu rozhodujícímu o výsledku a že ve skutečnosti on vyhrál. Tato tvrzení byla nepravdivá a obžalovaný věděl, že jsou nepravdivá."



"Obžalovaný je však přesto opakoval a široce šířil - aby se jeho vědomě nepravdivá tvrzení jevila jako legitimní, aby vytvořil a intenzivní celonárodní atmosféru nedůvěry a hněvu a aby podkopal důvěru veřejnosti ve správu voleb."



Obvinění je prvním případem, kdy Trump čelí trestnímu obvinění za své snahy o zvrácení voleb v roce 2020. Přichází také v mimořádném okamžiku americké politiky. Je to také poprvé, kdy americký prezident čelí trestnímu obvinění za snahu zvrátit volby.



Obžaloba popisuje rozsáhlé spiknutí, jehož jádrem bylo, že Trump a jeho spolupachatelé zorganizovali falešné kandidátní listiny volitelů s cílem oklamat tehdejšího viceprezidenta Mikea Pence, aby s jejich pomocí falešně naznačili, že výsledek voleb v roce 2020 je zpochybněn.



K dosažení tohoto cíle se Trump snažil využít ministerstvo spravedlnosti k zahájení "fingovaných vyšetřování volebních podvodů" a opakovaně se pokoušel kooptovat Pence k odmítnutí hlasů volitelů pro Joea Bidena v zoufalé snaze zastavit certifikaci jeho volebního vítězství, uvádí se v obžalobě.



Když tyto metody selhaly, Trump se snažil dále bránit certifikaci a využil útoku na Kapitol z 6. ledna, kdy zdvojnásobil úsilí o prosazení falešných tvrzení o volebním podvodu a přesvědčil členy Kongresu, aby certifikaci nadále odkládali, uvádí se v obžalobě.



Zdá se, že jedny z nejpádnějších důkazů o Trumpově záměru mařit certifikaci Kongresu pocházejí od samotného Pence, a to prostřednictvím svědectví i dříve neznámých "souběžných poznámek", které byly během vyšetřování předány velké porotě.



V úterý Pence prohlásil, že obvinění proti Trumpovi je "důležitou připomínkou, [že] každý, kdo se staví nad ústavu, by nikdy neměl být prezidentem Spojených států". Řekl také, že ačkoli má Trump právo být považován za nevinného, "jeho kandidatura znamená více diskusí o 6. lednu a více odvádění pozorností".



Na případ bude dohlížet soudkyně amerického okresního soudu Tanya Chutkanová, jmenovaná Obamou, která uděluje velmi dlouhé tresty obžalovaným z útoku na Kapitol 6. ledna, a to nad rámec doporučení prokurátorů.



V roce 2021 byla Chutkanová soudkyní, která zamítla Trumpův pokus zablokovat přístup k prezidentovým záznamům sněmovnímu výběrovému výboru vyšetřujícímu vzpouru v Kapitolu z 6. ledna. "Prezidenti nejsou králové a žalobce není prezident," napsala tehdy.



V projevu v sídle ministerstva spravedlnosti ve Washingtonu Smithová vyzvala všechny Američany, aby si obžalobu přečetli "v plném znění". Přislíbil, že její úřad bude usilovat o rychlý soudní proces s Trumpem.



"Útok na hlavní město naší země 6. ledna 2021 byl bezprecedentním útokem na sídlo americké demokracie. Jak je popsáno v obžalobě, byl vyvolán lží," zdůrznila. "Lžemi obžalovaného zaměřené na maření základní funkce americké vlády, procesu shromažďování, sčítání a potvrzování výsledků prezidentských voleb v zemi."



"Naše vyšetřování dalších osob pokračuje," dodal.



Trump, který vede v republikánských primárkách na prezidenta v roce 2024, napadl své nejnovější obvinění v dlouhém prohlášení ze svého klubu Bedminster v New Jersey.



"Nejde o nic jiného než o poslední zkorumpovanou kapitolu v pokračujícím ubohém pokusu Bidenovy zločinecké rodiny a jejich vyzbrojeného ministerstva spravedlnosti zasahovat do prezidentských voleb v roce 2024," uvedl Trump.



"Proč čekali dva a půl roku, než vznesli tato falešná obvinění, a to přímo uprostřed vítězné kampaně prezidenta Trumpa pro rok 2024? Proč to bylo oznámeno den poté, co v Kongresu vypukl velký skandál s křivákem Joem Bidenem?" dodal.



Mezitím Pence, který v průzkumech zaostává za prezidentem, řekl, že Trump má právo na presumpci neviny, dokud se neprokáže vina, ale řekl, že obvinění podtrhuje, proč by se Trump neměl vrátit do úřadu.



"Dnešní obvinění slouží jako důležitá připomínka: každý, kdo staví sebe sama nad ústavu, by nikdy neměl být prezidentem Spojených států," uvedl v prohlášení. "Bývalý prezident Trump 6. ledna požadoval, abych si vybral mezi ním a ústavou. Vybral jsem si ústavu a vždycky si ji vyberu."



Nejnovější obvinění umocňují rostoucí právní nebezpečí pro Trumpa poté, co byl na začátku tohoto roku obviněn v Miami z nezákonného uchovávání tajných dokumentů a v New Yorku z placení peněz za mlčení jedné prostitutce před volbami v roce 2016.



Očekává se také, že Trump bude čelit obvinění ve státě Georgia kvůli jeho snaze zvrátit tamní porážku Joem Bidenem ve volbách v roce 2020. Okresní prokurátorka okresu Fulton Fani Willisová signalizovala svůj záměr podat několik obžalob přibližně v prvních dvou týdnech srpna.





Bílý dům v úterý bezprostředně nevydal prohlášení, v němž by se k obviněním vyjádřil. Joe Biden a jeho manželka Jill Bidenová se krátce po oznámení obvinění jeli podívat na film Christophera Nolana Oppenheimer na dovolené v Delaware.







Podrobnosti v angličtině ZDE

