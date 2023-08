Američtí prokurátoři požadují zásah proti Trumpovu vyhrožování na sociálních sítích

5. 8. 2023

Prokurátoři požádali, aby bylo bývalému prezidentovi zakázáno sdílet důkazy s neoprávněnými osobami poté, co zveřejnil výhrůžný příspěvek na sociální síti Truth Social





Američtí prokurátoři použili soudní podání k označení příspěvku Donalda Trumpa na sociálních sítích s odůvodněním, že by mohl zastrašovat svědky tím, že neoprávněně zveřejní důvěrné důkazy získané od vlády.



Ministerstvo spravedlnosti v pátek požádalo federálního soudce, který dohlíží na trestní řízení proti l poté, co na internetu zveřejnil příspěvek, který vyhrožuje pomstou. každému, kdo po něm půjde.



Na své stránce Truth Social bývalý prezident v pátek odpoledne napsal: "PŮJDETE-LI PO MNĚ, PŮJDU PO VÁS!", den poté, co odmítl u soudu k obvinění, že zorganizoval zločinné spiknutí, aby se pokusil zvrátit svou prohru ve volbách v roce 2020 s demokratem Joem Bidenem.



Úřad zvláštního právního zástupce Jacka Smithe v podání k federálnímu soudu ve Washingtonu uvedl, že Trumpův příspěvek vyvolává obavy, že by mohl veřejně odhalit tajné materiály, jako jsou například přepisy z jednání velké poroty, získané od státních zástupců.



V rámci procesu musí státní zástupci poskytnout obžalovaným důkazy proti nim, aby si mohli připravit obhajobu.



"Mohlo by to mít škodlivý oochromující dopad na svědky nebo nepříznivě ovlivnit spravedlivý výkon spravedlnosti v tomto případě," napsali žalobci s tím, že Trump v minulosti napadal soudce, advokáty a svědky i v jiných případech proti němu.



Prokurátoři ve svém podání požádali americkou okresní soudkyni Tanyu Chutkanovou, aby vydala ochranný příkaz, který by Trumpovi a jeho právníkům zakázal zveřejňovat jakékoli materiály nepovolaným osobám.



Ochranné příkazy jsou v případech týkajících se důvěrných dokumentů běžné, ale podle prokurátorů je vzhledem k Trumpovým výrokům na sociálních sítích obzvláště důležité omezit jejich veřejné šíření.



Při čtvrtečním obvinění Trump přísahal, že nebude zastrašovat svědky a komunikovat s nimi bez přítomnosti právního zástupce.



Trumpův mluvčí na žádost o komentář v pátek pozdě večer nereagoval.



Trump odmítá vinu i ve dvou dalších trestních kauzách. V Miami čelí federálnímu obvinění za zadržování tajných dokumentů po odchodu z funkce a maření výkonu spravedlnosti a na Manhattanu státnímu obvinění za falšování obchodních záznamů s cílem skrýt platby za mlčení jedné pornohvězdě.



Čtvrtá obžaloba mu hrozí v Georgii, kde atlantští prokurátoři vyšetřují jeho snahy o zvrácení výsledků tamních voleb.





Trump všechna vyšetřování označil za součást politického honu na čarodějnice, jehož cílem je zmařit jeho kampaň v roce 2024.







