Británie: Aktivisté vyvrtali díry do pneumatik více než 60 vozů SUV v autosalonu v Exeteru

8. 8. 2023

čas čtení 3 minuty



Organizace Tyre Extinguishers se přihlásila k odpovědnosti za útok, který má upozornit na "přítomnost hrubě nevhodných soukromých vozidel" na silnicích



Aktivisté bojující proti vozidlům SUV použili elektrickou vrtačku k sabotáži pneumatik více než 60 vozidel s pohonem 4x4 v autosalonu, přičemž útok označili za odvetu za smrt dvou dívek při nehodě u základní školy minulý měsíc. Aktivisté bojující proti vozidlům SUV použili elektrickou vrtačku k sabotáži pneumatik více než 60 vozidel s pohonem 4x4 v autosalonu, přičemž útok označili za odvetu za smrt dvou dívek při nehodě u základní školy minulý měsíc.





V pondělí brzy ráno se aktivisté vplížili na nádvoří autosalonu Vertu Jaguar v Exeteru. Sdělili, že chodí od vozidla k vozidlu a do bočnic všech čtyř pneumatik na každém z nich vrtají díry, aby musely být vyměněny.



Organizace Tyre Extinguishers se k odpovědnosti za sabotáž přihlásila v internetových příspěvcích o několik hodin později s tím, že útok jejich jménem provedla nezávislá buňka. Zrnité video ukázalo nejméně jednu osobu na předzahrádce prodejny. Bylo slyšet zvuk elektrické vrtačky u vozidel.



Útok představoval výrazné vystupňování taktiky kampaně, jejíž příznivci se dříve omezovali na vypouštění vzduchu z pneumatik či strkáním čočky do ventilků pneumatik. Od loňského jara, kdy kampaň začala, se terčem útoků staly tisíce vozidel v luxusních čtvrtích měst po celém světě.



V e-mailu rozeslaném v pondělí ráno organizace Tyre Extinguishers uvedla, že útok je reakcí na incident, při němž Land Rover prorazil školní plot a vjel na čajový dýchánek na konci školního roku ve škole e Wimbledonu v jihozápadním Londýně, přičemž zabil osmileté holčičky Selenu Lauovou a Nuriu Sajjadovou a dalších 16 osob zranil.



"Tento akt odplaty je zamýšlen jako pokojná a nenásilná demonstrace, která má upozornit na přítomnost hrubě nevhodných soukromých vozidel v našich městech," uvedli ničitelé pneumatik v prohlášení.



"Organizace Tyre Extinguishers pevně věří, že jejich akce je nezbytnou eskalací, která se snaží zabránit tomu, aby tato vozidla ničila další životy a nadále posouvala zhoršující se klimatickou krizi z okraje útesu."



V souvislosti s vystupňováním taktiky se v prohlášení dodává: "Nejsme zodpovědní za jednotlivé akce, ale pouze je zveřejňujeme."



Aktivista odpovědný za tuto akci uvedl, že studie prokázaly, že u vozů SUV je osmkrát vyšší pravděpodobnost, že při nehodě zabijete dítě. "Smrt dvou holčiček v bezpečí školního prostoru vyžadovala vystupňování akce," uvedl aktivista vystupující pod přízviskem Climate Protector.



Aktivista potvrdil, že všechna vozidla, která se stala terčem útoku, byla SUV a že na každém cílovém vozidle vyvrtali díry do bočních stěn všech čtyř pneumatik. "Byli bychom rádi, kdyby se do podobných akcí pustili i další lidé," dodali.



Mluvčí společnosti Vertu Motors uvedl: "Vniknutí na cizí pozemek a poškozování soukromého majetku jsou nepřijatelné. Záležitost je nyní v rukou policie."



Devonská a cornwallská policie uvedla: "Policie ví o tom, že v [prodejně] Jaguar v Matfordu v Exeteru došlo k trestnému činu poškození automobilů. Vyšetřování pokračuje."

0