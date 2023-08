Obavy o antarktický mořský led, protože se "velmi brzy" vytvořila letošní ozonová díra

9. 8. 2023







Podle odborníků by větší než obvyklá ozónová díra mohla způsobit další oteplování jižního oceánu a zesílit škodlivé účinky erupce sopky Tonga v roce 2022



Díra v ozonové vrstvě se letos začala tvořit velmi brzy, což vyvolalo varování, že větší než obvyklá díra může dále oteplit jižní oceán, zatímco hladina antarktického mořského ledu je rekordně nízká.



Satelitní údaje Evropského střediska pro střednědobé předpovědi počasí naznačují, že se díra nad Antarktidou již začala tvořit.



Dr. Martin Jucker, přednášející v Centru pro výzkum klimatických změn na Univerzitě Nového Jižního Walesu, uvedl, že díra se obvykle začíná tvořit koncem září, vrcholu dosahuje v říjnu a uzavírá se v listopadu nebo prosinci.



"Vznikat v srpnu je určitě velmi brzy," řekl. "To obvykle neočekáváme."



Ozonová díra v Antarktidě je každoroční ztenčení ozonové vrstvy stratosféry, která má vysokou koncentraci molekul ozonu, jež pohlcují ultrafialové záření ze Slunce. Díra se postupem času "zaceluje", a to v návaznosti na Montrealský protokol z roku 1989, který eliminoval 99 % chemických látek poškozujících ozonovou vrstvu, jako jsou například chlorofluorouhlovodíky. Očekává se, že do roku 2066 se hladina ozonu nad Antarktidou vrátí na úroveň z roku 1980.



Ozonová díra je obvykle menší v letech El Niño, ale modelování Juckera a jeho spolupracovníků, včetně Chrise Lucase z Australského meteorologického úřadu, naznačilo, že v roce 2023 bude větší než obvykle, a to v důsledku dlouhotrvajících změn v atmosféře po výbuchu podmořské sopky Tonga v lednu loňského roku. Modelování zatím nebylo recenzováno.



Lucas, vedoucí vědecký pracovník BoM, uvedl, že první náznaky ukazují, že se antarktická ozonová díra už začíná tvořit.



"Od 4. srpna se podle webové stránky NASA o ozonové díře zdá, že její tvorba je v současné době přibližně 'průměrná' pro daný den v roce," řekl. "Podle některých předpovědí se očekává, že v příštích několika dnech se bude rychle zvyšovat a vytvoří se jedna z největších (na dané roční období) pozorovaných ozonových děr."



"K nejrychlejšímu nárůstu ozonové díry došlo v roce 2000. Vyvíjející se událost se zdá být srovnatelná s touto právě nyní."



Podle údajů #CopernicusAtmosphere se ozonová díra v roce 2023 začíná tvořit dříve než v letech 2021 a 2022, což je v souladu s předpovědí.



Podle Juckera erupce sopky Hunga Tonga-Hunga Ha'apai vstříkla do stratosféry "bezprecedentní množství" vodní páry - přibližně 150 megatun.



"Je to asi třikrát více vodní páry, než je obvyklé."



Ledové mraky se ve stratosféře tvoří, když je v ní více vodní páry než obvykle, což umožňuje molekulám ničícím ozonovou vrstvu shromažďovat se na ledových částicích.





Jucker uvedl, že se obává dopadu díry na antarktický mořský led, který v posledních dvou letech dosáhl rekordně nízkých hodnot.

"Tento efekt zmizí - není to jako změna klimatu, která se udrží po staletí, ale je to věc navíc."





Podrobnosti v angličtině ZDE



"Čím více UV záření se dostane do Antarktidy [a] jižního oceánu, tím více energie je k dispozici pro tání ledu," řekl Jucker. "Nyní, když máme tak málo mořského ledu, je místo [reflexního] bílého ledu velmi tmavě modrý oceán."Existuje riziko, že by se pak jižní oceán ještě více ohřál a nepřímo by pak roztálo více ledu, protože voda vedle ledu je teplejší."Větší ozonová díra může také vést k pozitivní fázi klimatického faktoru zvaného jižní prstencovitý režim (Sam). "Pozitivní Sam by posunul ... větry dále k pólům," řekl Jucker. "Silnější větry přicházejí dále k pólu a mohou odtlačit více ledu."Eun-Pa Limová, vedoucí vědecká pracovnice BoM, uvedla, že v této fázi existuje "velká nejistota, jakým směrem se Sam na jaře a v létě vychýlí", protože El Niño by mohlo Sam posunout do negativní fáze."Není také jisté, jak současný počáteční vývoj antarktické ozonové díry ovlivní antarktický mořský led prostřednictvím změny Sama."Další dopady výbuchu sopky Tonga - například vyšší než obvyklé teploty při povrchu Země nad rozsáhlými oblastmi světa - by měly pokračovat až do konce desetiletí.Podle Juckera erupce dočasně zesílí dopady emisí skleníkových plynů na globální oteplování.