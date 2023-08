Ruská agrese na Ukrajině: Ukrajinské systémy protivzdušné obrany v pátek ráno zabránily ruskému úderu na Kyjev, na který dopadly trosky, ale nebyly hlášeny žádné oběti.

Massive air raid alert all over Ukraine this morning.



Air defense at work in many regions of Ukraine, including Kyiv. By preliminary information of Ukrainian Air Forces, Kinzhal missiles were launched. We heard really loud explosions.



Kyiv regional military administration… pic.twitter.com/CXBjsUAYcw — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 11, 2023

This is Volodia, 8, who died today as a result of a Russian missile attack on Ivano-Frankivsk. He received numerous shrapnel wounds and died in hospital. The boy was a second-grade student at a local school. His teacher called him a little comedian because he was cheerful and… pic.twitter.com/X9Mkitg4F1 — Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) August 11, 2023

💥 EXPLOSION IN MOSCOW🇷🇺: BUT NO AIR RAID SIRENS??



Every day🇷🇺is being reminded that two can play the game of drones😉



Notice there’s no sirens?



Why?



1. Russia’s air defense is a disaster,

OR

2. The Kremlin doesn’t want panic.



It’s 2: Panic is a risk to the Putin Regime. pic.twitter.com/99RPepqG0N — Jason Jay Smart (@officejjsmart) August 11, 2023

Chodil do druhé třídy místní školy, kde ho jeho učitelka pro jeho veselé chování a neustálé vtipy označila za "malého komika".Mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ihnat uvedl, že ruské jednotky se zaměřily na ukrajinské piloty, kteří jedou do Evropy na výcvik. Místo toho zasáhly Voloďův dům, civilní dům, kde žily tři děti.Mluvčí ukrajinské vojenské rozvědky říká, že "pojem bezpečnosti je obyvatelům Moskvy stále vzdálenější".Mluvčí ukrajinské vojenské rozvědky řekl deníku Kyiv Post, že obyvatelé Moskvy by měli očekávat další útoky, zejména proto, že ruská protivzdušná obrana podle všeho není schopna ochránit své občany."Vzhledem k dynamice posledních měsíců, počtu, geografii a intenzitě by bylo logické předpokládat nárůst každodenních útoků," uvedl mluvčí ukrajinské vojenské rozvědky Andrij Jusov.Jusovovy komentáře přicházejí po dramatickém nárůstu ukrajinských útoků v posledních týdnech, kdy si dron vynutil uzavření letiště Vnukovo a ruské síly v pátek ráno sestřelily ukrajinský dron nad Moskvou.Jusov poznamenal, že "pojem bezpečnost je obyvatelům Moskvy stále vzdálenější", a doufá, že tento nárůst útoků otevře obyvatelům oči a prolomí ruskou propagandu."Celý svět nadále vidí, že ruský obranný systém a země - která si nárokuje vedoucí roli na trhu se zbraněmi - je neefektivní, zastaralý a nedokáže adekvátně reagovat na moderní výzvy," uvedl.