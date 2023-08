Ruská agrese na Ukrajině: Kdo nepřijme ruské občanství, nedostane léky

12. 8. 2023

- Alexander Dudka, Ruskem jmenovaný starosta obce Lazurne v Ruskem okupované části Chersonské oblasti, na videu říká obyvatelům, že pokud nepožádají o ruský pas, nedostanou léky jako inzulin nebo humanitární pomoc.



"Nyní existuje oficiální dokument, který uvádí, že léky zakoupené z ruského rozpočtu cizinci, tedy ukrajinskými občany, nebudou možné," řekl. "Týká se to především lidí závislých na inzulínu, kteří už pocítili, co to znamená být občanem jiné země.



"Totéž se bude týkat i distribuce humanitární pomoci," pokračoval Dudka. "Těm, kteří nedostali pas země, ve které žijí, země, která je živí, dává jim dávky a zajišťuje jim bezpečnost na tomto území: věci, které takzvaní 'čekatelé' (ti, kteří nedostali ruský pas) dělají, jsou už za hranicí všech možností, a to nejen zákonných, ale i z hlediska zdravého rozumu."

- Kyjev opakovaně obvinil Rusko, že nechrání své obyvatele. V době, kdy Kyjev stupňuje útoky dronů na Moskvu, ukrajinští představitelé rovněž kritizují ruskou protivzdušnou obranu, že není schopna nápor zvládnout.



Zde je na videu zachycen průlet ukrajinského dronu ruským hlavním městem bez signalizace náletu.



BEAUTIFUL DAY IN MOSCOW 🇷🇺



⚡️⚡️⚡️ Russian Telegram is upset that there is a 🇺🇦 drone flying, peacefully and without any air defense disturbing it, towards downtown Moscow.



Like yesterday: 🇷🇺 air raid signals are silent. pic.twitter.com/ymnkGUfXd8 — Jason Jay Smart (@officejjsmart) August 12, 2023

- Výbuchy v Rusy okupované Záporožské oblasti



Obyvatelé hlásí, že z Berďansku v Záporožské oblasti, která je v současné době pod ruskou okupací, slyší výbuchy a vidí kouř. Někteří hlásí, že viděli nad hlavou létat ukrajinský dron.



Explosions reported in occupied Berdyansk, Zaporizhzia region. pic.twitter.com/3qAMPv1DPR — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 12, 2023

For 5 days, the steppe area of Dzharylhach island has been engulfed in flames 💔

This area houses all the rare steppe animals and constitutes the primary part of the island's steppe ecosystems. It's also home to the largest population of ungulates on Dzharylhach.

Since the first… pic.twitter.com/XMSbHglrH2 — UAnimals.ENG 🇺🇦 (@UAnimalsENG) August 5, 2023

Russian mobilized men from Moscow region complain about being sent to the frontlines without ammunition, food or medical supplies. They ask for help - it seems, from those who sent them to war in the first place. pic.twitter.com/BPOVts215P — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 12, 2023

Generální štáb ukrajinských ozbrojených sil zveřejnil denní bilanci ruských ztrát s odhadem 510 ruských příslušníků, kteří byli včera ztraceni. Tím se celkový oficiální ukrajinský odhad ztrát ruského personálu od zahájení invaze v únoru 2022 zvýšil na 253 290 osob.





Podrobnosti v angličtině ZDE



