Slušná média neuvádějí národnost ani etnickou příslušnost osoby, která je obviněna z trestného činu

11. 8. 2023 / Jan Čulík

V ČR to bezostyšně udělaly jak Novinky, tak Česká televize. Nesmí se to dělat, protože to neférově a uměle konstruuje pro tu národnost či etnikum kolektivní vinu, která neexistuje.





Kromě toho, píší česká média snad "v Plzni byl obviněn z brutálního znásilnění patnáctileté dívky mladý Čech"? (JČ)





PS. Na těch Novinkách dobře věděli, že dělají něco neférového a nesprávného, protože pod tímto článkem skandalizujícím neexistující kolektivní vinou Ukrajinu a Ukrajince zablokovali diskusi.







1/ Kdyby to byl Čech, tak taky vyjdou lidi na protest? Taky vyjdou do ulic žádat tvrdý trest pro agresora? Nemyslím si.

Je mi líto té dívky a je mi líto dalších obětí znásilnění, o kterých se nepíše a jejichž osudy jsou společnosti ukradené.https://t.co/jFNWdoKmQB — Pornika Kenobi the succubus (@VeruschkaWilde) August 11, 2023 Pro všechny Čecháčky, kteří zase vytahují z kufru po strejdovi Ádovi kolektivní vinu, jeden screen z roku 2008 pic.twitter.com/sPPGatAvjG — Karel Paták (@KarelPatak1) August 11, 2023





