Kauza Fremr. Píše Pavel Kosatík, ale...?

Studoval jsem skoro ve stejné době na pražských právech stejně jako Fremr, absolvoval jsem jen pár let po něm. Už na té škole se sortýrovaly dvě skupiny lidí: jedni, kteří chtěli nahoru, a chápali, že to jinak než přes politiku nejde, že stát se soudcem znamená soudit i politické causy a dělat, co se přikazuje, a pak lidi, kteří chtěli, aby právo někde nějak existovalo. Každý věděl, o co jde, nebylo možné to nevědět, během školy byly justiční praxe u soudů, každý tam zažil, jak vodili před senát různé chudáky a utancovali pak je na jakémkoliv paragrafu. Pamatuju si na ty naše zelenáčské debaty: jedni říkali: tohle dělat nechci a nebudu, no a i tu druzí mlčeli.





Abych to ještě trochu zkomplikoval: možná že za pár dní zjistíme, že Fremr kromě toho, že soudil exulanty, zároveň mnoha jiným lidem svým soudcovstvím taky prospěl, že je to s ním tedy složitější atd. atd. O tom, co všechno dělal, se můžeme potom dál bavit. Ale že jeho causa teď a tady poškozuje SYSTÉM, by se mělo řešit hned. Systému nejvíc škodí pochyby o něm, relativizace jeho základů, a do té situace jsme se bohužel dostali.