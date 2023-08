Zelenskij odvolal šéfy armádních náborů kvůli skandálu s úplatky na frontě

11. 8. 2023

Ukrajinský prezident označuje braní peněz od lidí, kteří se chtějí vyhnout odvodu, za formu zrady



Volodymyr Zelenskyj oznámil odvolání všech vedoucích ukrajinských regionálních vojenských náborových středisek v rámci nejnovější snahy o vymýcení korupce poté, co byli úředníci obviněni z braní úplatků od těch, kteří se chtějí vyhnout frontové linii. Volodymyr Zelenskyj oznámil odvolání všech vedoucích ukrajinských regionálních vojenských náborových středisek v rámci nejnovější snahy o vymýcení korupce poté, co byli úředníci obviněni z braní úplatků od těch, kteří se chtějí vyhnout frontové linii.





V době, kdy armáda země potřebuje nové rekruty, označil ukrajinský prezident braní peněz od lidí, kteří se chtěli vyhnout odvodu, zatímco ostatní trpí, za formu zrady.



"Tento systém by měli řídit lidé, kteří přesně vědí, co je válka a proč je cynismus a úplatkářství během války zrada," řekl Zelenskyj ve videoprohlášení. "Místo toho mohou být tímto systémem náboru pověřeni vojáci, kteří zažili frontu nebo kteří nemohou být v zákopech, protože přišli o zdraví, o končetiny, ale zachovali si důstojnost a nemají cynismus."



Zelenskyj, který byl v roce 2019 zvolen na základě slibu, že vyčistí zemi od endemické korupce, se v posledních měsících snaží osobně a veřejně takové praktiky zpochybňovat.



V lednu odvolal ministra Vasyla Lozynského, který byl obviněn ze zpronevěry, a někteří z jeho nejbližšího okolí odešli z vlády.



Minulý týden také odsoudil "odporné praktiky" některých osob zapojených do náboru do armády poté, co se zjistilo, že jeden z úředníků v jižním regionu Oděsa nevysvětlitelným způsobem získal úspory ve výši 5 milionů dolarů a nemovitost ve Španělsku.



Proti úředníkům vojenských odvodních úřadů probíhá 112 trestních řízení. Zelenskyj uvedl, že existují důkazy, že "někteří brali hotovost, někteří kryptoměny".



"Cynismus je všude stejný," řekl. "Nezákonné obohacování, legalizace nezákonně získaných prostředků, nezákonné zvýhodňování, nezákonný převod osob povinných vojenskou službou přes hranice."



Vrchní velitel Ukrajiny, generál Valerij Zalužnyj, dostal od Zelenského příkaz přijmout nové vedoucí územních náborových středisek, přičemž uchazeče čeká kontrola ze strany bezpečnostní služby.



"Každý 'vojenský komisař', který je předmětem trestního řízení, bude pohnán k odpovědnosti," řekl Zelenskyj. "Je to zcela spravedlivé. Plná odpovědnost. Odvolaní 'vojenští komisaři' a další úředníci, kteří mají epolety a u nichž nebyly nalezeny žádné důkazy o trestných činech nebo porušeních, pokud si chtějí epolety ponechat a prokázat svou důstojnost, by měli jít na frontu."



Zelenskij se nezmínil o dalším případu údajné korupce, o němž informovala ukrajinská média a který se týkal ministerstva obrany.



Podle dokumentů, které viděl investigativní zpravodajský web ZN.ua, ministerstvo obrany přeplatilo letní maskovací soupravy nakoupené z Turecka jako zimní kabáty pro vojáky.



Podle dokumentů, které prý ZN.ua získal, bylo celkem 4900 bund, které měly stát 142 000 dolarů, nakoupeno za 421 000 dolarů.



Rozdíl mezi oběma cenami podle zprávy zůstal na turecké firmě, která zboží dodala a kterou vlastní Ukrajinec z města Záporoží.



Ministerstvo obrany na tato tvrzení nereagovalo.



V červnu již ukrajinské bezpečnostní služby zahájily vyšetřování Vjačeslava Šapovalova, bývalého náměstka ministra obrany, a Bohdana Chmelnyckého, bývalého vedoucího oddělení státních zakázek na ministerstvu obrany, kvůli nákupu nekvalitního zimního oblečení ze zahraničí. Není jasné, zda spolu oba případy souvisejí. Šapovalov a Chmelnyckij popřeli jakékoli pochybení.



Korupční skandály se objevily v době, kdy se ukrajinské síly dostávají pod rostoucí tlak ruského postupu na východě Charkovské oblasti na severovýchodě země.









Podrobnosti v angličtině ZDE

