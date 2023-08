Zvláštní vyšetřovatel navrhuje termín soudního procesu v Trumpově volební kauze na leden 2024

11. 8. 2023

Podání stanoví agresivní časový plán s datem soudního řízení 2. ledna 2024, ale očekává se, že právníci exprezidenta budou usilovat o odklad





Federální prokurátoři požádali soudce, který dohlíží na trestní řízení proti Donaldu Trumpovi kvůli jeho snahám o podvracení voleb v roce 2020, aby stanovil termín procesu na začátek ledna 2024 s tím, že existuje významný veřejný zájem na urychlení stíhání.

Písemné podání žalobců z kanceláře zvláštního právního zástupce Jacka Smithe stanovilo agresivní časový plán, který se podle osoby blízké bývalému prezidentovi budou Trumpovi právníci snažit výrazně oddálit.



"Termín soudního řízení 2. ledna by ospravedlnil silný zájem veřejnosti na rychlém procesu," napsali žalobci. "Je těžké si představit silnější veřejný zájem, než je zájem v tomto případě, kdy je obžalovaný - bývalý prezident Spojených států - obviněn ze tří zločinných spiknutí."



V osmistránkovém podání předloženém soudkyni amerického okresního soudu Tanye Chutkanové, která si v pátek vyslechne argumenty obou stran ohledně rozsahu ochranného příkazu v tomto případu, se tvrdilo, že poskytuje Trumpovi dostatek času na přípravu obhajoby.



Minulý týden Trump odmítl obvinění vznesené u federálního okresního soudu ve Washingtonu, že se spikl s cílem podvést Spojené státy, spikl se s cílem mařit úřední řízení, mařil úřední řízení a podílel se na spiknutí proti právům.



Vláda mimo jiné uvedla, že Trumpův právní tým již zřejmě věděl, jaké argumenty hodlá u soudu předložit a jaké předprocesní návrhy hodlá podat, a proto je schopen rychle přejít k soudu.



Prokurátoři se například snažili využít televizní vystoupení Trumpova právníka Johna Laura - v nichž hovořil o možných právních obranách a o možnosti podat návrh na změnu místa soudního řízení do Západní Virginie - proti němu.



"Zdá se, že obhájce již plánuje, jaké návrhy obžalovaný podá," uvedli žalobci v jedné poznámce pod čarou. "V pořadu Face the Nation televize CBS 6. srpna 2023 pan Lauro prohlásil: 'Budeme identifikovat a projednávat řadu návrhů, které podáme'."



Vláda rovněž poznamenala, že Trumpův právní tým věděl o skutečnostech případu nejméně rok poté, co je státní zástupci v červnu 2022 poprvé kontaktovali, a jeden z právníků zapojených do tohoto počátečního oslovení, pravděpodobně Evan Corcoran, byl u Trumpova obvinění.



Rovněž tvrdila, že Trumpovi právníci se mýlí, když charakterizují zákon o rychlém soudním řízení, který obecně nařizuje, aby se trestní případy dostaly k soudu rychle, jako existující ve prospěch obžalovaného, a tudíž umožňující Trumpovi žádat o odklady, pokud se tak rozhodne.



Pravidla rychlého procesu ve skutečnosti existují na ochranu práv veřejnosti i obžalovaného, napsali státní zástupci a citovali stanovisko z případu United States v. Gambino, v němž se uvádí: "Veřejnost prohrává, když trestní řízení neprobíhá urychleně, jak naznačuje aforismus 'odložená spravedlnost je odepřená spravedlnost'."



Vládou navržený návrh harmonogramu, podle něhož by měly být důkazy předány Trumpovi na základě zveřejnění faktů dokončeného do konce srpna a výběr poroty na začátku prosince, se však kvůli komplikujícím faktorům téměř jistě zpozdí.



Obžaloba v poznámce pod čarou nečekaně prozradila, že hodlá při soudním procesu použít utajované informace, což znamená, že jeho případ bude projednáván podle časově náročných kroků stanovených v zákoně o postupech při nakládání s utajovanými informacemi.





To v podstatě vyžaduje, aby obhajoba předem zveřejnila, jaké utajované informace chce u soudu použít, aby soud mohl rozhodnout, zda přidá omezení. Pokud se vláda domnívá, že omezení nejsou dostatečná, může se rozhodnout, zda chce v případu i nadále pokračovat.





