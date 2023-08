Čína má vlastní důvody, proč se účastní mírových rozhovorů o Ukrajině v Saúdské Arábii

12. 8. 2023

Setkání v Džiddě nabízí Pekingu šanci uklidnit globální jih a omezit škody ve vztazích se Západem kvůli vztahům s Ruskem





Když čínský vyslanec Li Chuej přijel tento týden do Saúdské Arábie, aby se připojil k mezinárodním jednáním o mírové dohodě pro Ukrajinu, byl to ostrý kontrast s rozhodnutím Pekingu vynechat podobné fórum v červnu v Kodani.



Jeho desetibodový plán by znamenal totální, ponižující porážku Vladimira Putina, nejbližšího a nejdůležitějšího velkého spojence Si Ťin-pchinga. Zástupce Číny, úředník střední úrovně bez politických pravomocí, tam nebyl, aby tento projekt podpořil nebo dokonce prozkoumal podobné možnosti, tvrdí zahraničněpolitičtí experti.



"Nejlepší scénář konce této války na Ukrajině je zároveň nejhorším scénářem pro Čínu. Peking se obává změny režimu v Moskvě a jejích možných bezpečnostních důsledků pro Čínu," uvedla Alicja Bachulska, politická pracovnice Evropské rady pro zahraniční vztahy a výzkumná pracovnice organizace Choice (China Observers in Central and Eastern Europe).



"Čínská kalkulace nákladů a přínosů je vratká, ale celkově si nepřeje žádné výrazné ukrajinské zisky, protože oslabením Ruska posílí jak zájmy USA, tak schopnost NATO stabilizovat situaci v Evropě."



Místo toho setkání v Džiddě nabídlo Pekingu příležitost posílit vazby se spojenci na globálním jihu a pokusit se omezit škody na pověsti Číny na Západě, kde sílí kritika jejích úzkých vztahů s Moskvou.





Vztahy s hostitelskou Saúdskou Arábií jsou pro Čínu rovněž důležité.





"[Čínští diplomaté] tam byli, protože se chtějí zapojit do vztahů s globálním jihem," řekl Steve Tsang, ředitel čínského institutu Soas. Čína nechce "vypadat tak vstřícně vůči Putinovi, že by dovolila, aby globální jih hladověl".







Velký počet delegací ze zemí Afriky, Asie a Jižní Ameriky, které si přišly vyslechnout Zelenského stanovisko, byl možná nejvýznamnějším aspektem setkání, které se konalo za zavřenými dveřmi a nepřineslo žádný hmatatelný pokrok.Ačkoli má Kyjev silnou podporu USA a jejich evropských spojenců, má potíže získat stejnou podporu ve zbytku světa, kde je konflikt často vnímán jako zástupný boj mezi velmocemi.Dědictví podpory Sovětského svazu mnoha zemím v jejich boji za nezávislost na bývalých koloniálních mocnostech - mnohé z nich nyní podporují Kyjev - rovněž podnítilo zdrženlivost vůči opozici nebo kritice Moskvy, i když ta na Ukrajině realizuje svůj vlastní koloniální projekt.Na celém světě však nejchudší lidé platí stále vyšší cenu za válku na Ukrajině, i když je vzdálená tisíce kilometrů. Těžké boje a ruská blokáda ukrajinského vývozu obilí přes Černé moře podnítily prudký růst cen potravin, což je pro mnoho spojenců Pekingu důležitým problémem.