Petice místo šlehačky

15. 8. 2023 / Pavlína Antošová

čas čtení 3 minuty



V roce 1977 americká zpěvačka Anita Bryant, známá svými homofobními postoji, veřejně pronesla řeč o rádoby shovívavosti svého tábora. (Šlo o sdružení zvané Zachraňte naše děti – Save Our Children). Přitom nezapomněla zmínit nevyužitou možnost „křížové výpravy," jejímž cílem by bylo „skoncovat s homosexuály." Vzápětí všichni přítomní zkoprněli úžasem, když esejista a gay aktivista Thom L. Higgins naráz skoncoval s celým záštiplným výlevem. Pleskl Bryantové do obličeje ovocný koláč, na jehož vrchu výrobce nešetřil šlehačkou. Tento moment se pro lidská práva ve Spojených státech stal ikonickým, a pak ještě zaznamenal pokračování. Bryantová zůstala členkou floridské organizace pro zpracování citrusových plodů a obchod s nimi (Florida Citrus Commission). Ze strany LGBT tedy přišel bojkot floridského pomerančového džusu; akce trvala tři roky, dokud příslušný subjekt homofobku ze svého středu konečně nevyloučil.











V roce 2023 zástupci některých církví i akademických a obchodních sdružení, působících v České republice, sestavili a na internetu šíří petici za odvolání Aliance pro rodinu ze struktur státu. Poukazují tak zvláště na vystupování Jany Jochové – předsedkyně této organizace. Plné znění petice ZDE.





Část katolíků v České republice může dodnes argumentovat údajným „nedostatkem pevného morálního základu u mladých církví". Tím spíš nelze než uvítat skutečnost, že mezi iniciátory nynější petice patří i budoucí rabínka; křesťanství vzniklo jako jeden z odštěpků judaismu, a s tímto faktem se prostě hnout nedá. Ale co víc – i největší křesťanská církev se v naší zemi názorově diferencuje. K výzvě se hned při jejím vzniku přidali také dva římskokatoličtí duchovní, které je potřeba alespoň slovně zvlášť ocenit.





Bez ohledu na výsledek této iniciativy bude záhodno, aby média přestala zvát Jochovou do diskusních fór. Vím a oceňuji, že ji reportéři vystavují palbě. Pokud ale tato veřejná činitelka ještě někdy řekne něco nového, pak českou veřejnost „překvapí" pouze odmítáním dalších a dalších aspektů společenského vývoje (včetně volebního práva žen). A to, co předvedla až dosud, úplně stačí.





Příběh ovocné Anity zdaleka neskončil na přelomu 70. a 80. let. Její vnučka Sarah Green si v roce 2021 vzala svou partnerku. Sdělovacím prostředkům na přímé dotazy odpověděla, že babičce zavolá a zeptá se, zda by stála o pozvání na svatbu.





Mezi LGBT se napříč dějinami nachází bezpočet úžasných lidí, kteří lidstvo posunuli dál. V běžném životě se pro kohokoli z nás stávají báječnými přáteli, plně chápajícími lidskou bolest. A nevíme, kdy se v naší rodině objeví člověk z duhového spektra. Souhrnně vzato – potřebujeme usilovat o poznání, čerpané z věrohodných zdrojů. Na tom ani samozvaní určovatelé jako Bryantová nebo Jochová nezmění vůbec nic.

