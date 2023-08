Prokurátoři navrhli datum soudního procesu v kauze Trump v Georgii na březen 2024

17. 8. 2023

Prokurátorka Fani Willis z okresu Fulton County navrhla, aby soudní proces s bývalým americkým prezidentem Donaldem Trumpem ve věci obvinění z ovlivňování voleb v Georgii začal 4. března 2024, což je datum, kdy by se Trump ocitl před soudem uprostřed kampaně na republikánskou prezidentskou nominaci. Prokurátorka Fani Willis z okresu Fulton County navrhla, aby soudní proces s bývalým americkým prezidentem Donaldem Trumpem ve věci obvinění z ovlivňování voleb v Georgii začal 4. března 2024, což je datum, kdy by se Trump ocitl před soudem uprostřed kampaně na republikánskou prezidentskou nominaci.



Willisová předložila své doporučení ve středečním soudním podání, v němž rovněž uvedla, že k úvodním vystoupením jednotlivých obžalovaných v kauze voleb v Georgii by mělo dojít v týdnu od 5. září.



Trump má být souzen v New Yorku 25. března 2024 kvůli obviněním ze zatajení platby pornoherečce za mlčení- tento termín bývalý prezident zřejmě v reakci na doporučené datum zahájení procesu v Georgii bude zpochybňovat.



Trumpovi advokáti v ostatních žalobách proti Trumpovi prosazují, aby byl případný soudní proces naplánován až po amerických prezidentských volbách v listopadu 2024.



V květnu by měl Trump na Floridě stanout před soudem kvůli obvinění z uchovávání citlivých vládních dokumentů po odchodu z funkce.





Úřad zvláštního amerického prokurátora Jacka Smithe požádal federálního soudce ve Washingtonu, aby stanovil datum zahájení procesu na 2. ledna ve věci obvinění, že Trump zosnoval spiknutí s cílem zvrátit svou volební prohru v roce 2020.





Trumpovi advokáti mají do čtvrtka lhůtu na navržení vlastního data soudního procesu v této věci.







