Šach mat pro transsexuály

18. 8. 2023 / Fabiano Golgo

Současná debata o tom, zda by se transsexuálové měli účastnit sportovních soutěží za pohlaví, za které se v danou chvíli považují, je legitimní a má silné osobnosti, jako je Martina Navrátilová, jako jeden z nejhlasitějších hlasů (proti tomu, aby bývalí muži hráli proti hráčům, kteří se narodili jako ženy).









Nehledě na zjevnou nepotřebu oddělovat pohlaví v šachových soutěžích - proč se to vůbec dělá? - neboť mozkové schopnosti žen, které jsou potřebné k hraní šachů, jsou, pokud jsem dobře informován, naprosto stejné jako u mužů - Mezinárodní šachová federace (FIDES), která šachové soutěže řídí, tak učinila. Ale co hůř, rozhodla se zakázat transsexuálním osobám účast na turnajích!





Nově schválená politika nařizuje, že trans osoby "nemají právo" účastnit se oficiálních akcí FIDE, dokud nebude přijato další rozhodnutí. Hráči, kteří se nedávno přiznali k transgenderu, budou prozatím zařazeni do "otevřené sekce".





Transsexuálním mužům budou údajně odebrány všechny tituly, pokud byly získány před transformací, ledaže by podle regulátora: "Osoba změní pohlaví zpět na ženské a prokáže vlastnictví příslušného průkazu FIDE, který je držitelem titulu." Transsexuálním ženám má být zakázáno účastnit se soutěžních šachových turnajů po dobu nejméně dvou let.







Lze namítnout, že pokud člověk vyrůstal s mužskými hormony, i poté, co přejde do tranzice a stane se ženou, určité fyzické vlastnosti zděděné po předchozím pohlaví potenciálně poskytují trans osobě výhody. Opačný postup (bývalé ženy, které přešly do mužského pohlaví) je méně kontroverzní. To vše je pochopitelné. Existují otázky, které je třeba zvážit, aby nedošlo ke znevýhodnění sportovkyň. Nicméně je těžké pochopit, proč by zrovna šachy měly být tím typem sportu, který by se měl rozhodovat i v této otázce...