Ruská agrese na Ukrajině: Rusové v Černihivu zabili i šestileté dítě

19. 8. 2023

čas čtení 12 minut

- Sedm mrtvých a 117 zraněných, sděluje starosta Černihivu



Úřadující starosta Černihivu uvedl, že počet zraněných při ranním ruském raketovém útoku na město se zvýšil na 117.



Oleksandr Lomako napsal na Telegramu, že počet mrtvých zůstává na sedmi lidech.





Pravoslavní křesťané dnes slaví jablečný svátek Spasitele. Rodiny v Černihivu nosily své koše s jablky do kostelů. Jeden z nich můžete vidět na fotografii. V centru Černihivu je mnoho kostelů. Rusové zavraždili šest osob. Today Orthodox Christians celebrate the Apple Feast of the Saviour.



Families in Chernihiv were taking their apple baskets to churches. You can see one of them in the photo.



There are many churches in Chernihiv's center.



So far, it is known of 6 people killed by the Russian… pic.twitter.com/MOuEdW8QVj — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 19, 2023 Šestileté dítě mezi sedmi mrtvými při údajném ruském raketovém útoku v Černihivu



Sedm lidí včetně šestiletého dítěte bylo zabito a 90 zraněno při zásahu ruskou raketou na centrální náměstí v severoukrajinském městě Černihiv, uvedlo v sobotu ministerstvo vnitra.



Podle ministerstva byli lidé na cestě do kostela na oslavu náboženského svátku, když došlo k zásahu, uvedla agentura Reuters. Bylo oznámeno, že 12 zraněných osob byly děti a 10 policistů. - Rusové vybombardovali známé klasické divadlo. Záměrně odpoledne, aby v něm byli lidi: Imagine it is a religious holiday, it is sunny, families are outside and suddenly a ballistic missile with warhead of 300-500kg equivalent of TNT strikes in the middle of the city.



This is what happened today in Chernihiv. The Taras Shevchenko theater was the target and it is… pic.twitter.com/oJ5CxqJXEF — (((Tendar))) (@Tendar) August 19, 2023 - Zelenskyj po raketovém útoku na Černihiv vyzývá svět, aby se postavil ruskému teroru

Centrum ukrajinského města Černihiv se stalo terčem útoku ruských sil "pravděpodobně balistickou raketou", informoval v sobotu 11.41 místního času gubernátor Černihivské oblasti Vjačeslav Čaus, píše Kyiv Independent. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj útok odsoudil a vyzval svět, aby se "postavil ruskému teroru" poté, co raketový útok změnil "obyčejnou sobotu" v den "bolesti a ztrát". Na Twitteru napsal:

This is what it means to live next to a terrorist state. This is what we are uniting the entire world against.



Today, a Russian missile hit the heart of Chernihiv. A square, a university, and a theater. Russia turned an ordinary Saturday into a day of pain and loss. There are… pic.twitter.com/AMgXCVfR7h — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 19, 2023 "Dnes ruská raketa zasáhla srdce Černihova. Náměstí, univerzita a divadlo. Rusko změnilo obyčejnou sobotu v den bolesti a ztráty. Jsou tu oběti na životech. Upřímnou soustrast všem, kteří ztratili někoho blízkého. Na místě pracují všechny služby. Záchranáři, policie, lékaři. Vyzývám svět, aby se postavil ruskému teroru. Poskytněte Ukrajině další nástroje k ochraně života. Aby život zvítězil, musí Rusko tuto válku prohrát." Černihiv, který byl během války ohniskem intenzivních bojů, se nachází nedaleko hranic s Běloruskem.



Religious holiday-people going to the church, center of ancient city #Chernihiv just bombed by RU rocket.People killed&wounded. Is anybody still wondering why we hate ruZZians?Is anybody still hoping that this monster can be talked 2?UA needs all possible instruments 2defeat evil pic.twitter.com/hGAtIZh0vW — Ivanna Klympush (@IKlympush) August 19, 2023







- Ruské ženy říkají, že žijí ve strachu. Z války se vracejí odsouzení vrazi, kteří byli propuštěni z vězení, aby bojovali na Ukrajině.



Věru Pechtělevovou zavraždil v roce 2020 její bývalý přítel Vladislav Kanyus, byl odsouzen k 17 letům vězení. O devět měsíců později obdržela matka Pechtělevové dvě fotografie z anonymního účtu na WhatsApp. Byl na nich zobrazen muž ve vojenské uniformě a doprovázel je vzkaz: "Kanyus je na svobodě a bojuje na Ukrajině."



Zdálo se, že Kanyus je jedním z desítek tisíc ruských věnů, kteří byli předčasně propuštěni, aby bojovali na Ukrajině. Drtivá většina z nich skončila v boji za skupinu Wagner, soukromou armádu vedenou Jevgenijem Prigožinem.



Součástí dohody bylo, že pokud budou odsouzení bojovat šest měsíců a přežijí, budou se moci vrátit do normálního života, aniž by si odpykali zbytek trestu.





- Počet obětí bojů na Ukrajině se blíží téměř 500 000 ruských a ukrajinských vojáků, uvedli američtí představitelé pro deník New York Times. Znamená to výrazný nárůst počtu mrtvých v letošním roce po intenzivních bojích na východě země.



Ruské vojenské ztráty se blíží 300 000, tvrdí úředníci, přičemž až 120 000 jich bylo zabito v boji. Ukrajina měla mít téměř 70 000 mrtvých a 100 000-120 000 zraněných.



Prudké boje u Bachmutu na východě Ukrajiny vedly ke značným ztrátám na obou stranách a od listopadu se počet mrtvých více než zdvojnásobil.









- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu navštívil Švédsko, kde se podle svých slov setkal se švédským premiérem Ulfem Kristerssonem, královskou rodinou a dalšími představiteli, aby jim poděkoval za podporu Ukrajiny v době ruské invaze.

Olena and I arrived in Sweden.



There will be talks with @SwedishPM, the Royal Family, @Andreasostgote and @Sverigesriksdag parties.



Partnership, defense cooperation, EU integration, and common Euro-Atlantic security.@ZelenskaUA and I thank all Swedes who support Ukraine 🇺🇦🇸🇪 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 19, 2023





- Ruský prezident Vladimir Putin navštívil velitele ruské operace na Ukrajině a další vrcholné vojenské představitele ve městě Rostov na Donu, informovala agentura Reuters.

Kreml uvedl, že Putin si vyslechl zprávy Valerije Gerasimova, náčelníka generálního štábu armády, který má na starosti operace Moskvy na Ukrajině, a dalších vrcholných vojenských velitelů a důstojníků. Prohlášení neobsahovalo žádné další podrobnosti o schůzce a nebylo jasné, kdy se uskutečnila.









- V noci na sobotu ruské ministerstvo obrany uvedlo, že jeho letectvo sestřelilo raketu odpálenou Ukrajinou nad Krymským poloostrovem. Nebyly hlášeny žádné oběti ani škody.

- Jedna osoba byla zabita a dvě zraněny v důsledku ruského ostřelování vesnice poblíž jihoukrajinského města Cherson, uvedla generální prokuratura. Při útoku bylo poškozeno několik soukromých domů, ale žádné další podrobnosti nebyly poskytnuty. V samostatném případě byli čtyři lidé zraněni poté, co Rusko ostřelovalo obytnou čtvrť města Chasiv Jar, které se nachází v Doněcké oblasti poblíž Bachmutu.



- Rusko pokračuje v zákrocích proti kritikům doma i v zahraničí, úřady uzavřely významnou skupinu pro ochranu práv Sacharovovo centrum s tím, že v něm byly údajně "nezákonně" pořádány konference a výstavy. Podle kritiků je tato skupina nejnovějším cílem boje Kremlu proti liberálně orientovaným organizacím, které zpochybňují stát. Samostatně ruský soud uvalil předběžnou vazbu na spolupředsedu nezávislé skupiny pro monitorování voleb Golos, a to nejméně do 17. října. Rozhodnutí přichází v době, kdy se Rusko připravuje na regionální volby, které se uskuteční příští měsíc. Moskva rovněž oznámila sankce proti prokurátorovi mezinárodního trestního soudu Karimu Chanovi, který v březnu vydal na Putina zatykač a obvinil ho z nezákonné deportace tisíců ukrajinských dětí do Ruska.



- Kyjev uvítal rozhodnutí USA umožnit Dánsku a Nizozemsku předat Ukrajině stíhačky F-16, jakmile budou její piloti vyškoleni k jejich používání. Americký představitel potvrdil, že Dánsko a Nizozemsko dostaly "formální záruky" pro předání stíhaček. Výcvik koalice 11 zemí má začít tento měsíc a úředníci doufají, že piloti budou připraveni do začátku roku 2024. Ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov uvítal "skvělou zprávu od našich přátel ve Spojených státech".



- Ruské síly zničily ukrajinské bezpilotní letouny zaměřené na Moskvu a její černomořskou flotilu. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že jeho letectvo v pátek brzy ráno sestřelilo ukrajinský dron nad hlavním městem. Záběry ukázaly poškození výstavního centra na Krasnopresněnském nábřeží řeky Moskvy.



- Ukrajinský premiér Denys Šmyhal uvítal "důležitá a konstruktivní" jednání o vývozu obilí se svým rumunským protějškem Marcelem Ciolacuem během návštěvy Bukurešti. Ciolacu uvedl, že Rumunsko chce zdvojnásobit množství ukrajinského obilí tranzitujícího přes jeho zemi na 4 miliony tun. Rozhovory se uskutečnily den poté, co první civilní nákladní loď proplouvala Černým mořem z Ukrajiny do Istanbulu navzdory ruské blokádě.









Podrobnosti v angličtině ZDE

0

1193

V příspěvku na Telegramu napsal:Naším prvořadým úkolem je posílení ukrajinských bojovníků na zemi i na nebi, rozvoj dvoustranné spolupráce, zejména v oblasti obranného průmyslu, evropské integrace Ukrajiny a společné bezpečnosti v euroatlantickém prostoru.Na severu ruské síly pokračovaly v sondážních útocích v oblasti Kupjanska, ale nedosáhly žádného významného pokroku.Na celé frontě čelí obě strany podobnému problému: pokoušejí se porazit dobře zakopané síly a zároveň mají omezené síly k zahájení nových útoků.Lavrov varoval, že USA a spojenci v NATO riskují, že se dostanou do "situace přímé ozbrojené konfrontace jaderných mocností"."Domníváme se, že takovému vývoji je třeba zabránit. Proto musíme připomínat existenci vysokých vojenských a politických rizik a vysílat našim protivníkům střízlivé signály."Americký prezident Joe Biden označil hrozbu použití taktických jaderných zbraní Ruskem za "reálnou", zatímco šéf NATO Jens Stoltenberg tento týden uvedl, že vojenská aliance nezaznamenala žádné změny v ruských jaderných silách., uvedla agentura Reuters.Letectvo uvedlo, že 15 bezpilotních letounů Shahed íránské výroby bylo sestřeleno. Nebylo jasné, co se stalo se dvěma drony, které nebyly sestřeleny.ů, uvedli američtí představitelé pro New York Times, což znamená výrazný nárůst počtu obětí v letošním roce po intenzivních bojích na východě země. Ruské vojenské ztráty se blíží 300 000, tvrdí úředníci, přičemž až 120 000 jich bylo zabito v boji. Ukrajina měla mít téměř 70 000 mrtvých a 100 000-120 000 zraněných. Prudké boje u Bachmutu na východě Ukrajiny vedly ke značným ztrátám na obou stranách a od listopadu se počet mrtvých více než zdvojnásobil.uvedl americký představitel. Melitopol je pod ruskou kontrolou od března 2022 a jeho vojáci využívají silnice a železnice k dopravě zásob do oblastí, které okupují. Americký představitel, který hovořil pod podmínkou anonymity, se odvolával na zprávu zpravodajských služeb, ale tato předpověď je do značné míry v souladu s názorem Washingtonu, že ukrajinská protiofenzíva postupuje pomaleji, než se očekávalo. Úředník dodal, že navzdory zprávě a omezenému pokroku směrem k Melitopolu USA věří, že je stále možné změnit chmurné vyhlídky.