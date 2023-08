Pavel Blažek a absence demokratické opozice

20. 8. 2023 / Boris Cvek

Proč Petr Fiala Pavla Blažka - tipuju - nikdy neodvolá z vlády? Vedle jeho vyjednávacích schopností, včetně schopnosti mrštně se pohybovat v temném zákulisí, Fiala na začátku 90. let Blažka učil. Byl tehdy jen o 4 roky starší. Je mezi nimi silná vazba. https://t.co/5HW3DyIcu2 — Ondrej Kundra (@okundra) August 19, 2023 Co se vlastně má stát poté, když jsem se všichni pohoršili nad tím, že ministr spravedlnosti Pavel Blažek poseděl pět hodin v hospodě s Martinem Nejedlým, Tomášem Hrdličkou atd.? Poklesnou preference ODS? Možná představitelé TOP09 či STAN a dalších vládních stran nad Blažkovým jednáním v skrytu jásají, protože by jim to mohlo přinést voliče.





Ti, kdo jsou rozhořčení Blažkem, asi nepůjdou kvůli tomu volit Babiše nebo Okamuru. A demokratická opozice u nás prakticky neexistuje. Demokraté by tím měli být alarmováni, ale nejsou. Jak může fungovat demokracie bez demokratické opozice? Není to situace, která musí – nota bene v době krizí a nepopulární vládní politiky – nutně vést k tomu, že nedemokratická opozice uchopí moc? A opravdu to tak vypadá.





Piráti samozřejmě ve vládě vůbec nemuseli být a mohli hrát roli prozápadní, demokratické opozice, která zajistí ve veřejném prostoru normální věcnou kritiku vlády z prozápadních pozic. Jenže proč by to dělali, že? Od začátku je to položené panem premiérem a okolím takto: jsou tu dva tábory, demokraté, tedy vláda, a pak ti druzí, opozice.





Ostatně také demokratičtí komentátoři pirátům po volbách radili téměř unisono, aby drželi jednotu pětikoalice a šli do vlády. Ani dnes na ně nikdo nenaléhá, natož ve jménu demokracie, aby z vlády odešli. Takže reálnou opozicí k vládě je pouze Babiš a Okamura. Vláda má katastrofálně nízkou popularitu, což by nebylo divu ani v případě, že b byla svatá, a to rozhodně není, naopak Hnutí Ano bude zřejmě lámat rekordy voličské podpory.





K tomu je zapotřebí v souvislosti s výročím 21. srpna pronést pár demokratických proslovů o tom, jak si máme demokracie vážit, jak zásadní jsou hodnoty, morálka a jak nebezpečné je volit populistické a nedemokratické strany. Až potom Babiš vyhraje volby, bude se pan Blažek možná ODS zase hodit jako zjevení reality tváří v tvář žvástům o hodnotách a demokracii.





Pak už nebude vyprávět o tom, jak sloužil jako spojka vlády na Zemanův Hrad (argument, že když Zeman už není prezidentem, měl by Blažek jít, zcela pomíjí fakt, že Zeman byl jen jedna z plodnic širokého, aktivního podhoubí, v jehož brněnských sítích je zjevně pevně svázán i premiér Fiala), nýbrž bude se chlubit kontakty na Andreje Babiše a jeho okolí. Potáhne s úsměvem z cigarety a řekne žoviálně novinářům: jo, to byly ty doby, kdy jsem dával dohromady vládu přes pana Faltýnka. Nebo dokonce přes okolí pana Okamury.





Jedna věc je mi ovšem na panu Blažkovi v zásadě sympatická. Zdá se, že nejde o fašistu nebo současným Ruskem ovládaného člověka. Problém je, že až lidé jako on zcela zničí důvěru veřejnosti v demokracii a utopí republiku v bezbřehém žoviálním cynismu, bude to dokonalá příležitost pro fašisty a lidi typu pana Nejedlého, jak uchopit moc v téhle zemi a udělat z ní další Orbánistán.





Že by piráti v opozici mohli růst k takovým voličským preferencím, které by osudové touze Ano po ODS a ODS po Ano mohly účinně házet klacky pod nohy, ba že by právě Blažek byl dokonalým terčem pirátské opoziční kampaně, o tom nepochybuji. Ale jednou jsou součástí systému a prebendy jsou prebendy. Tak ať žije demokracie!













