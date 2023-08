Damoklův meč v okurce

18. 8. 2023 / Karel Dolejší

Ministr spravedlnosti Blažek nespatřuje nic divného popít v hospodě s bývalým poradcem Miloše Zemana Nejedlým, jehož BIS považuje za vážné bezpečnostní riziko.





Zde ovšem musí premiér Fiala notně zpozornět - a není divu, že si Blažka ihned povolal na kobereček





Za prvé, vládu domlouvá designovaný premiér. Tím byl v době jednání o sestavení tohoto kabinetu Fiala. Z jakého titulu by tedy Blažek dělal Fialovu práci? Chce tím snad Blažek médiím potvrdit fámu, podle které Fiala v ODS ve skutečnosti nic nerozhoduje a je jen Blažkovou nastrčenou loutkou? Pokud jde o tohle, už se mu to téměř podařilo.





Za druhé, koho příčetného by vůbec napadlo vládu sestavovanou v podmínkách sílící ruské agrese vůči Evropě domlouvat právě s Nejedlým, proslulým podezřelými ruskými kontakty? S kým důležitějším, jehož Nejedlý v dané věci zastupoval, bylo podle Blažka třeba o české vládě jednat? Se zdiskreditovaným a nemohoucím Zemanem, který si už sám nedojde na WC? Sotva. S vedením Lukoilu? Nebo snad s Putinem?





Ve světle obou otázek má Fiala v danou chvíli prakticky jedinou možnost: Ministra Blažka se urychleně zbavit, nebo čelit rychlému rozpadu své vlády, jejíž podpora u veřejnosti rychle klesá . Uvidíme, kterou z možností zvolí.





Na okraj kauzy snad ještě dva dodatečné postřehy.





Blažek plně nasvětlil veliký neduh své mateřské strany pěstovaný systematicky už od dob opoziční smlouvy. Tím je neustálé optické vytváření různých "rozhodných postojů" určených médiím a voličské základně, po nichž ovšem nejenže nenásledují příslušné činy, ale často se koná přímo opačně. Hlavním a nesmiřitelným protivníkem je Zemanova ČSSD, proto se s ní musíme "pragmaticky" dohodnout. Vymezíme se proti proruské politice Hradu a geopolitické neukotvenosti politické divize Agrofertu, ale ve skutečnosti se budeme kamarádsky domlouvat s Nejedlým.





Neustále se provádí jakýsi "rozhodný" stínový box proti někomu, kdo údajně hrozí vyvolat konec světa, s kým ale v praxi chodíte do hospody chlastat.





Reálná pojítka stranického konání ovšem leží někde úplně jinde. Například v rozhodném odporu proti zavedení eura, nebo manželství pro všechny.





Kromě toho je třeba ještě zmínit neodbytný pocit zálibně si užívané špinavosti oposmluvní politické syrečkárny.





Některé tvory zkrátka nikdy, až do smrti nenaučíte, co jsou základní zásady hygieny, i kdybyste se stavěli na hlavu. Není to však proto, že by vám nerozuměli, co říkáte, ale jednoduše proto, že si to svinstvo vlastně nesmírně užívají.





A ne, neurážejte zde prosím přirovnáním k vepřům. Vepři, mají-li tu možnost, se vždy chovají v rámci svých kapacit relativně čistotně. Nevykálí se doprostřed chlívku, aby si pak do hromádky ještě demonstrativně lehli a rozváleli ji na plochu kilometru čtverečního.

