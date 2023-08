Argentina má svého Trumpa (nebo Bolsonara?)

Primárky v Argentině, které jsou považovány za jakési velké celonárodní hlasování před prezidentskými volbami, vyhrál ekonom a krajně pravicový populista Javier Milei. Získal přibližně 30 % hlasů. Překonal tak nejen očekávání (průzkumy mu přisuzovaly kolem 20 procent), ale i dvě historické politické formace v zemi, které vyhrály poslední troje volby: pravicové Juntos por el Cambio, které skončilo druhé, a peronisty z Unión por la Patria, v současnosti ve vládě, kteří skončili třetí. V rámci tradičního systému dvou stran v zemi se Milei etabloval jako možná třetí cesta.







Společně s dalšími malými stranami, které se označují za libertariánské, a krajně pravicovými politiky založili kandidátní listinu pro příští parlamentní volby, které se uskuteční 14. listopadu. V zářijových předčasných volbách - zvláštnosti argentinského volebního systému - dosáhla tolika hlasů, že to stačilo na to, aby se v listopadových volbách dostala na všechny volební lístky a aby to vyneslo Mileiho do čela třetí politické síly v Buenos Aires. Plány skupiny jsou však ambicióznější a zahrnují kandidaturu na prezidenta v roce 2023.







Milei popírá počty takzvaných zmizelých za diktatury, kterou raději nazývá "válkou" (zmizelí jsou lidé, kteří byli během diktatury uneseni a a jejich těla nebyla nikdy nalezena), a popírá klimatickou krizi (kterou označil za "lež socialismu"). Je proti potratům, feminismu a sexuální výchově ve školách, je pro zbraně pro každého, chce snížit daně, sociální programy a privatizovat státní podniky.







Je synem řidiče autobusu, který se stal podnikatelem v dopravě. V roce 2018 řekl, že jeho rodiče jsou pro něj "mrtví". Vyrůstal ve velmi násilném prostředí a z jeho rodiny ho podporovala pouze babička z matčiny strany a mladší sestra Karina, která je nyní koordinátorkou jeho volební kampaně.







Profesor ekonomie, který nemá žádné politické zkušenosti, se svou agresivní a provokativní rétorikou namířenou proti politické třídě a levici pokouší prolomit starou stranickou polarizaci v Argentině. Hájí "svobodu a právo na soukromé vlastnictví", chce snížit počet zákonodárců a snížit platy politické třídy.







Ve škole měl Milei přezdívku "El Loco", což znamená "ten blázen", kvůli výbuchům a agresivitě, které ho o desítky let později dovedly až k pozici nejoblíbenějšího televizního ekonoma a poté federálního poslance v roce 2021. Milei vedl také několik soukromých poradenských firem, byl rozhlasovým moderátorem a moderátorem talk show a vyučoval na univerzitě. Byl ekonomickým poradcem Antonia Dominga Bussiho, vojáka z dob diktatury v Argentině (1976-1983), který byl koncem 90. let zvolen do parlamentu, poté z něj vyloučen a obviněn ze zločinů proti lidskosti.







Jeho voliči jsou především mladí lidé, z nichž mnohé zřejmě nadchl Mileiho nekonvenční vzhled a ekonomova agresivní rétorika namířená proti argentinskému establishmentu. Milei, bývalý zpěvák rockové kapely, často vystupuje v kožené bundě na mítincích, kde účastníci provolávají hesla jako "Mají strach, levičáci mají strach". Jeho husté vlasy, vždy rozcuchané a směřující na všechny strany, mu vynesly přezdívku "Peluca" (Paruka).







V posledním desetiletí se ve světě vystřídala řada excentrických lidí, kteří svým chováním postrádajícím empatii získávají lidi populistickými bludy, jež ničí instituce. Když se však tito vůdci dostanou k moci, pouze ničí instituce a modus operandi demokracie, aniž by nabídli alternativu, která by je nahradila. Je to jako svléknout někomu šaty, protože jsou mu příliš těsné, ale nedat mu místo nich volnější, jen ho nechat nahého. Argentina se rozhodla riskovat svou vlastní verzi tohoto druhu bizarního charakteru.





Milei chce zakázat vstup do země cizincům se záznamem v trestním rejstříku a vyhostit ty, kteří se dopustili trestného činu. Tvrdí, že stát by se měl starat pouze o výkon spravedlnosti a zajištění bezpečnosti, že centrální banka okrádá Argentince o peníze prostřednictvím inflace a neustále útočí na to, co považuje za "kastu" politiků, tj. na tradiční politické formace. V poslední volební kampani, přestože přehodnotil tón a styl z minulosti (oblékal se jako voják a nosil neprůstřelnou vestu), nadále používá populistickou a agresivní rétoriku.







Mileiův soukromý život se často dostával do centra veřejných diskusí. Milei studuje telepatii a tvrdí, že umí komunikovat s nejstarším ze svých mastifů [psů], který zemřel v roce 2017 a kterého často žádá o radu: "Co dělám doma, je můj problém," odpověděl v jednom rozhovoru na toto téma.







Existují historické důkazy o tom, že budování výjimečných režimů probíhalo kromě strachu, represe a odporu také se souhlasem a podporou společnosti. V každém případě je jisté, že populisté potřebují oslabit instituce demokratického právního státu, protože právě ony vytvářejí podmínky pro omezení jejich autoritářských projektů a zastavení represivní eskalace směrem k diktatuře, kterou lze nastolit bez monumentálního rozvratu, beze zbraní.







V každé zemi má tato krajní pravice své vlastní charakteristiky: v mnoha případech (Evropa, Spojené státy, Indie) jsou "nepřítelem" - tedy obětním beránkem - muslimové a/nebo přistěhovalci; v některých muslimských zemích jsou to náboženské menšiny (křesťané, židé, jezídové). V některých případech převládá xenofobní nacionalismus a rasismus, v jiných náboženský fundamentalismus nebo nenávist k levici, feminismu a homosexuálům.





Navzdory této různorodosti existují některé rysy, které jsou společné většině, ne-li všem: autoritářství, fundamentalistický nacionalismus - "Deutschland über alles" a jeho lokální varianty: "America First", "Brazílie především" a podobně - náboženská nebo etnická nesnášenlivost (rasismus), policejní/vojenské násilí jako jediná odpověď na sociální problémy a kriminalitu. Charakteristika jako fašistická nebo polofašistická se může vztahovat na některé, ale ne na všechny.





Vůdci krajní pravice, zastánci antidemokratického liberalismu, kteří usilují o potlačení práv, mají svůj vzor. Všichni se prezentují "outsiderským" profilem a antisystémovým diskurzem, čímž se přiživují na rozčarování společnosti z tradiční politiky a institucí, které udržují demokracii. A všichni bez výjimky řeší problém korupce tím, že se prezentují jako čestní, schopní zachránit svou zemi tím, že ji osvobodí od neřestí deviace a nezákonnosti.







Politická síla reakčního projektu je založena na všeobecné nedůvěře obyvatelstva v politický systém a jeho instituce, včetně politických stran. Je to nedůvěra, která má své opodstatnění tváří v tvář reálným zkušenostem s neefektivitou mnoha veřejných služeb a s deviacemi, jichž se dopouštějí někteří političtí činitelé.







Kapitalistická globalizace, která je zároveň procesem kulturní homogenizace, produkuje a reprodukuje v celosvětovém měřítku formy paniky z identity, která vede k netolerantním nacionalistickým a/nebo náboženským projevům a upřednostňuje etnické nebo konfesní konflikty. Čím více národy ztrácejí svou ekonomickou sílu, tím více je "nade vše" proklamována nesmírná sláva národa.







Posledních několik desetiletí má mnoho aspektů, včetně nových možností otevřených internetem a sociálními sítěmi, které na jedné straně narušují diskurzivní monopol médií, na straně druhé však privatizují produkci a cirkulaci narativů. Každý jednotlivec se stal výrobcem nebo reproduktorem "zpráv". A toto je jed, který zaplavil svět a uchvátil mysli nespokojené se současným stavem.



Argentinské prezidentské volby se budou konat 22. října: aby byl kandidát s největším počtem hlasů zvolen prezidentem v prvním kole, musí získat nejméně 45 % nebo 40 % hlasů s odstupem nejméně 10 bodů od druhého v pořadí. Pokud těchto procent nedosáhne nikdo, bude se konat druhé kolo, které se podle ústavy musí uskutečnit do třiceti dnů po prvním kole. Plánované datum by tedy bylo 19. listopadu.