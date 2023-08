Jaká je politická volba Kremlu

18. 8. 2023

Kreml spolu se svými příznivci trvá na tom, že se Vladimir Putin řídí výhradně ruskými národními zájmy. Avšak jeho rozhodnutí o invazi na Ukrajinu a návrat sovětských symbolů od té doby takové argumenty ukazují jako neudržitelné. Moskevské špičky si zcela zjevně vybraly oprašování sovětské minulosti, říká Sergej Chazanov-Paškovskij. Kreml spolu se svými příznivci trvá na tom, že se Vladimir Putin řídí výhradně ruskými národními zájmy. Avšak jeho rozhodnutí o invazi na Ukrajinu a návrat sovětských symbolů od té doby takové argumenty ukazují jako neudržitelné. Moskevské špičky si zcela zjevně vybraly oprašování sovětské minulosti,

Přibývá důkazů, že Putin se nezajímá o ruské státní příslušníky a jejich zájmy, ale zabývá se myšlenkami ze sovětské minulosti.

Nezáleží na slovech hlavy státu, ale na jejích činech. Stalin po skončení 2. světové války pronesl přípitek velkoruskému lidu, ale jeho činy byly namířeny proti zájmům tohoto národa. Putin je v podstatě stejný; a ti, kdo spoléhají pouze na jeho slova, se potřebují soustředit na to, na co dohlíží a co dělá.

Když Putin zahájil válku na Ukrajině, jeho režim se připravoval na použití a ruští generálové otevřeně nosili komunistické symboly. Navíc v každém populačním bodě, který obsadili, okamžitě vrátili staré sovětské toponymické názvy a obnovili památky bolševickým vůdcům, nikoliv ruským historickým, jak by se dalo očekávat.

Navzdory Putinově kritice Lenina, bolševického vůdce, zůstává předmětem uctívání a respektu v celé Ruské federaci. Jeho mumie zůstává v mauzoleu na Rudém náměstí, existuje více než 8 500 ulic a míst, včetně dvou federálních regionů, pojmenovaných a udržovaných na jeho počest.

Nadto existuje více než 6 500 památníků zakladatele bolševického státu, včetně více než 200 jen v Moskvě a Petrohradě. A jejich počet a počet pomníků další bolševických vůdců po celé zemi neklesá, ale s vládní podporou roste.

Jakékoli řeči o dekomunizaci Ruska za Putina mohou být považovány pouze za případ černého humoru, nebo zkreslení reality k nepoznání.

