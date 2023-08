Proč se v Rusku šíří antisemitismus

21. 8. 2023

čas čtení 1 minuta

V Rusku může záhy něco jako Stalinova antisemitská kampaň "proti vykořeněným kosmopolitům", neboť vývoj ruské xenofobie naznačuje, že imperialistická válka se stane domácí občanskou válkou. V Rusku může záhy něco jako Stalinova antisemitská kampaň "proti vykořeněným kosmopolitům", neboť vývoj ruské xenofobie naznačuje, že imperialistická válka se stane domácí občanskou válkou.

Antisemitismus je vestavěným a povinným prvkem agónie despotické moci v Rusku. Vidíme to pokaždé, když se zdá, že se situace pohybuje směrem k finále. Na přelomu 19. a 20. století byla cesta od (caristického reakcionáře Konstantina) Pobědonosceva k pogromům velmi krátká.

V polovině 20.století byla cesta od vítězství k tažení proti kosmopolitům ještě relativně kratší. A ke konci éry Brežněva-Černěnka došlo opět k prudkému vzestupu nomenklaturního antisemitismu. Dnes by jako Viktor Černomyrdin řekli: "To se nikdy předtím nestalo - a je to tu zas."

Nárůst antisemitismu mezi úředníky a obyvatelstvem Ruska je výhonek důsledkem tvrzení o ruské nadřazenosti a útocích na všechno a všechny neruské.

Prvky antisemitské kampaně na státní úrovni byly zřejmá pouhým okem po dobu šesti měsíců. Vychází to z teze, že Rusové jsme dobří, kdežto Židé, Tádžikové, Uzbekové, Anglosasové atd. jsou špatní.

To vedlo k tomu, že místo "boje proti nacismu" se Kreml rozhodl spustit kampaň, která bude zaměřena nejen na Židy, ale na všechny neruské menšiny uvnitř současných hranic Ruské federace i v sousedních zemích.

Zdroj v ruštině: ZDE

0