Indie se stala první zemí, které se podařilo úspěšně přistát s kosmickou lodí v blízkosti jižního pólu Měsíce

23. 8. 2023

Čandraján-3, což v sanskrtu znamená "měsíční plavidlo", přistál se svým modulem Vikram krátce po 18. hodině (1330 SEČ) poblíž jižního pólu Měsíce, což je světový unikát pro jakýkoli vesmírný program.



"Indie je na Měsíci," řekl Sreedhara Panicker Somanath, předseda Indické organizace pro vesmírný výzkum (ISRO), když Vikram přistál.



Pro Indii úspěšné přistání znamená, že se stává vesmírnou velmocí, vláda se snaží podpořit investice do soukromých startů do vesmíru a souvisejícího satelitního podnikání.



Lidé po celé Indii byli u televizních obrazovek a modlili se, když se kosmická loď přiblížila k povrchu Měsíce.



"Je to vítězný výkřik nové Indie," řekl premiér Naréndra Módí, který při sledování přistání z Jihoafrické republiky, kde se účastní summitu Brics, mával indickou vlajkou.



Indie se zapsala do historie nejen tím, že se stala první zemí, která přistála v blízkosti oblasti jižního pólu, ale také tím, že se připojila k USA, bývalému Sovětskému svazu a Číně, kterým se podařilo přistát na Měsíci.



Mise odstartovala před téměř šesti týdny před zraky tisíců jásajících diváků, přičemž cesta na Měsíc trvala mnohem déle než mise Apollo v 60. a 70. letech 20. století, které dorazily během několika dnů.



Indie používá mnohem méně výkonné rakety než tehdy USA. Místo toho sonda několikrát obletěla Zemi, aby nabrala rychlost, než se vydala na měsíc dlouhou lunární dráhu.



Přistání na jižním pólu ztěžuje drsný terén. Zdejší vodní led by mohl být zdrojem paliva, kyslíku a pitné vody pro budoucí mise.



Jednalo se o druhý indický pokus o přistání kosmické sondy na Měsíci. V roce 2019 mise ISRO Chandrayaan-2 úspěšně vyslala orbitální modul, ale jeho přistávací modul havaroval.





V pondělí Rusko oznámilo, že jeho první měsíční mise po 47 letech - která byla rovněž zaměřena na jižní pól - selhala poté, co se jeho sonda Luna-25 vymkla kontrole a narazila do Měsíce. Šéf ruské státem kontrolované vesmírné korporace Roskosmos neúspěch přičítá nedostatku odborných znalostí v důsledku dlouhé přestávky ve výzkumu Měsíce, která následovala po poslední sovětské misi na Měsíc v roce 1976.







