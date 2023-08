Zvyšující se obsah metanu může být známkou toho, že zemské klima prochází "přechodem na úrovni zániku"

24. 8. 2023

čas čtení 6 minut

Od roku 2006 množství metanu, který zadržuje teplo, v zemské atmosféře rychle roste a na rozdíl od nárůstu oxidu uhličitého se zdá, že za jeho současným nárůstem stojí biologické emise, nikoli spalování fosilních paliv. Může jít jen o běžnou proměnlivost, tedy výsledek přirozených klimatických cyklů, jako je El Niño. Nebo to může signalizovat začátek velkého přechodu v zemském klimatu, upozorňuje list The Conversation.



Metan mnohem silnější skleníkový plyn než CO₂, ale v atmosféře vydrží o něco méně než deset let ve srovnání se staletími u CO₂. Emise metanu ohrožují schopnost lidstva omezit oteplování na relativně bezpečnou úroveň. Ještě znepokojivější je, že tempo, jakým metan v atmosféře přibývá, se v poslední době zrychlilo. Něco podobného se stalo již dříve: náhlý nárůst metanu poznamenal přechody od chladných dob ledových k teplým meziledovým klimatům.

Než lidé začali spalovat fosilní paliva, obsahoval metan v ovzduší asi 0,7 částic na milion (ppm). Nyní je to více než 1,9 ppm a jeho koncentrace rychle roste. Zhruba tři pětiny emisí pocházejí z využívání fosilních paliv, zemědělství, skládek a odpadů. Zbytek pochází z přírodních zdrojů, zejména z hnijící vegetace v tropických a severských mokřadech.

Metan je hnací silou i poslem klimatických změn. Nevíme, proč jeho množství nyní tak rychle roste, ale vzorec růstu od konce roku 2006 připomíná chování metanu během velkých zvratů v zemském klimatu v dávné minulosti.

Koncem roku 2006 začal atmosférický metan nečekaně stoupat. V 19. a 20. století metan rychle stoupal, ale koncem 90. let 20. století se jeho hodnota zastavila. Tento nárůst byl způsoben emisemi z fosilních paliv, zejména z plynových polí a uhelných dolů.

Představte si, že zrychlujete auto se sešlápnutou nohou. Auto zrychluje, ale nakonec se odpor vzduchu vyrovná výkonu motoru a auto dosáhne maximální rychlosti. V roce 1999 se zdálo, že metan dosáhl podobné rovnováhy mezi svými zdroji a propady. Pak koncem roku 2006 množství metanu ve vzduchu rychle stouplo. Ještě nečekaněji se o pět let později tempo růstu opět zrychlilo. Během roku 2020 se tempo růstu ještě zrychlilo, dokonce rychleji než v době největšího úniku z plynárenského průmyslu v 80. letech 20. století.

Zdá se, že dnešní nárůst je způsoben novými emisemi z mokřadů, zejména v blízkosti rovníku, ale možná také z Kanady a Sibiře. Jedná se o důsledek klimatických změn: rostoucí množství srážek způsobilo, že mokřady jsou vlhčí a větší, zatímco rostoucí teploty podporují růst rostlin, které poskytují více rozkládající se hmoty, a tím i více metanu. Emise z obrovských chovů dobytka v tropické Africe, Indii a Brazílii mohou také stoupat a důležitým zdrojem je také hnijící odpad na skládkách v blízkosti megapolí, jako je Dillí.

V posledních několika milionech let se zemské klima opakovaně střídalo s dlouhými chladnými dobami ledovými, kdy ledovce pokrývaly severní Evropu a Kanadu, a s kratšími teplými meziledovými dobami.

Po skončení každé doby ledové se zemský povrch během několika tisíciletí oteplil až o několik stupňů Celsia. Prudce rostoucí koncentrace metanu, zaznamenané ve vzduchových bublinách v ledových jádrech, jsou zvěstovateli těchto velkých klimatických oteplení. Při každém přechodu od glaciálního klimatu k interglaciálnímu docházelo k náhlému a prudkému nárůstu metanu v atmosféře, který pravděpodobně pocházel z rozšiřujících se tropických mokřadů.

Tyto velké klimatické zvraty, které ukončily každou dobu ledovou, se nazývají terminace. Každé z nich má římskou číslici, od terminace IX, která se odehrála přibližně před 800 000 lety, až po terminaci IA, která zahájila moderní klima před méně než 12 000 lety.

Úplné terminace trvají několik tisíc let, ale mnohé z nich zahrnují plíživý nástup oteplování, poté velmi náhlou fázi extrémně rychlé změny klimatu, která může trvat sto let nebo méně, následovanou delším, pomalejším obdobím, během něhož velké ledovce konečně roztají. V náhlé fázi velké změny, která přinesla moderní klima, se teplota v Grónsku zvýšila během několika desetiletí přibližně o 10 °C. Během těchto náhlých fází stoupá obsah metanu skutečně velmi strmě.

V předindustriální době metan značně kolísal. Jeho stále rychlejší růst od roku 2006 je však srovnatelný se záznamy metanu z prvních let náhlých fází minulých zániků, jako byl ten, který tak dramaticky oteplil Grónsko před necelými 12 000 lety.

Existuje již mnoho důkazů o tom, že se klima mění. Atlantské oceánské proudy se zpomalují, tropické povětrnostní oblasti se rozšiřují, daleký sever a jih se rychle oteplují, oceánské teplo láme rekordy a extrémní počasí se stává rutinou.

Při zániku ledovců dochází k reorganizaci celého klimatického systému. V minulosti se tak Země dostala ze stabilního klimatu doby ledové do teplých meziledových dob. My se však již nacházíme v teplém interglaciálu. Co bude následovat, si lze jen těžko představit: úbytek mořského ledu v Arktidě v létě, ztenčení nebo částečné zhroucení ledových čepiček v Grónsku a západní Antarktidě, reorganizace oceánských proudů v Atlantiku a rozšíření tropické cirkulace počasí směrem k pólům. Důsledky pro biosféru obecně i pro produkci potravin v jižní a východní Asii a zejména v některých částech Afriky by byly velmi významné.

Existuje mnoho opatření, která by mohla urychleně zastavit nárůst metanu: ucpání úniků v ropném a plynárenském průmyslu, zakrytí skládek zeminou a omezení spalování rostlinného odpadu.

Celý článek v angličtině ZDE

0