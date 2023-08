Ruská agrese na Ukrajině: USA sdělují , že Rusko zastrašuje americké zaměstnance konzulátu

29. 8. 2023

- Reportérka Rania Dridiová z Al-Džazíry v živém vysílání informovala v arabštině z Petrohradu o Wagnerově památníku, když ji napadl Rus a požadoval, aby mluvila rusky. Skončila v nemocnici s pohmožděninami a otřesem mozku:







Reporter Rania Dridi from Al Jazeera was live reporting in Arabic from Sankt Petersburg regarding a Wagner Memorial when a Russian attacked her, demanding her to speak Russian.



She was admitted to a hospital with bruises and a concussion.



Source: Al Jazeera#Russia #PMCWagner pic.twitter.com/rHpCk1Uw8N — (((Tendar))) (@Tendar) August 26, 2023

- Spojené státy obvinily Moskvu ze snahy zastrašovat a obtěžovat americké zaměstnance poté, co ruská státní média informovala, že bývalý pracovník amerického konzulátu byl obviněn ze shromažďování informací o válce na Ukrajině a dalších otázkách pro Washington.





Bezpečnostní služba FSB obvinila Roberta Šonova, ruského státního příslušníka, že předával zaměstnancům amerického velvyslanectví v Moskvě informace o tom, jak ruská branná kampaň ovlivňuje politickou nespokojenost před prezidentskými volbami v Rusku v roce 2024, uvedla ruská státní tisková agentura Tass.









- V Tule a Belgorodu byly sestřeleny ukrajinské bezpilotní letouny, tvrdí Moskva

Ruská protivzdušná obrana sestřelila ukrajinské bezpilotní letouny nad Tulskou a Bělgorodskou oblastí, uvedlo v úterý moskevské ministerstvo obrany, aniž by uvedlo, zda došlo ke škodám nebo obětem.





Dva drony "byly zničeny" protivzdušnou obranou nad Tulskou oblastí jižně od Moskvy, uvedlo ruské ministerstvo obrany v prohlášení na Telegramu.





Další dron byl "zničen silami protivzdušné obrany" nad Belgorodskou oblastí, která hraničí s Ukrajinou, v pondělí kolem 23:00 moskevského času, uvedlo ministerstvo v samostatném prohlášení.





Ministerstvo neuvedlo, zda v důsledku obou incidentů došlo ke škodám nebo obětem.





Hlavní město a další ruské regiony se v posledních dnech staly terčem palby útoků ukrajinských dronů poté, co Kyjev na začátku léta slíbil, že konflikt "vrátí" Rusku.





Útoky způsobily jen malé škody.





- Ukrajina tvrdí, že její síly postupují hlouběji do ruských obranných linií u Robotyně



Ukrajina v úterý uvedla, že její síly pronikly hlouběji do ruských obranných linií u obce Robotyne, den poté, co převzala kontrolu nad touto obcí na jižní frontě.





Vojenský mluvčí Andrij Kovaljov uvedl, že ukrajinské síly postupují dále v Záporožské oblasti, o které Moskva tvrdí, že je součástí Ruska, informuje agentura France-Presse.





"Ukrajinské síly měly úspěchy ve směru od Novodanylivky k Verbove," řekl v úterý státním médiím a jmenoval dvě vesnice v regionu.





Dodal, že vojáci drží dobyté území a útočí na ně ruské dělostřelectvo. Tato tvrzení zatím nebyla nezávisle ověřena.





Ukrajinské jednotky se také snaží obklíčit východní město Bachmut, které ruské síly obsadily v květnu.





Šéf Doněcké oblasti, kde se Bachmut nachází, v úterý zlehčoval ukrajinský tlak poté, co Kyjev prohlásil, že dosáhl úspěchů.





"Boky jsou drženy. Situace se tam již stabilizuje," řekl podle ruských státních médií Denis Pušilin.