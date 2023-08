BBC: Rusové: Za útoky ukrajinskými drony v Rusku mohou jedině Ukrajinci

31. 8. 2023

Představte si, že tohle vidíte ze svého okna. "Je to děsivé," říká žena. Zřejmě ukrajinské drony právě zaútočily na ruské letiště a zničily vojenská letadla. Tohle je Pskov. Stovky kilometrů od Ukrajiny. Reakce ze země. V noci na středu bylo cílem ukrajinských útoků šest regionů. Byl to jeden z nejrozsáhlejších útoku drony na ruské území. Tady je továrna v Brjansku. Slyšíte dron. A pak výsledek. Ruské ministerstvo zahraničí přislíbilo, že útoky proti Rusku "nebudou nepotrestány". Avšak v ruských médiích se o nich skoro nehovoří. Tenhle bulletin se vychloubal ruskými útoky proti Ukrajině. Nepřinesl ani slovo o ukrajinských útocích drony na Rusko. Některá státní média se o nich zmínila, ale jen mimochodem.



How are Russians reacting to the mass drone strike across their country? Our report from St Petersburg for @BBCNews. Camera @AntonChicherov Producer @LizaShuvalova pic.twitter.com/C50ySxNqed — Steve Rosenberg (@BBCSteveR) August 30, 2023







Před ruskou plnohodnotnou invazí na Ukrajinu nedocházelo k žádným ukrajinským útokům drony proti Rusku. Teď k nim dochází stále častěji. Mohli byste si myslet - a bylo by to logické to předpokládat - že stále více Rusům to začne docházet a dojdou k závěru, že za to může ruská invaze. Že ta invaze byla chybou.



Nemám ale pocit, že by se to dělo. Myslím si, že je to proto, že mnoho lidí tady stále věří nebo chce věřit narativu Kremlu. Že Rusko je oběť, ne agresor.



"Máme-li zabránit těm dronům," říká Leonid, "musíme porazit ty, kdo je odpalují."



"Kdyby Rusko bývalo nezahájilo speciální vojenskou operaci," říká Irina, "NATO by nás vojensky napadlo."



Co se týče Anastázie, nesleduje zpravodajství podrobně. Říká, že se snaží myslet na "pozitivnější věci".



Slyšel jsem to říkat mnoho Rusů. Nemyslí si, že dokáží změnit to, co se děje.Takže se snaží si toho nevšímat. Steve Rosenberg, zpravodajství BBC, Petrohrad.







