Andrew Tate - zločinec, který zmanipuluje vaše děti

1. 9. 2023

čas čtení 5 minut

Ve Velké Británii má 52 % chlapců ve věku 16 až 17 let na Tatea pozitivní názor

Britská televize odvysílala ve čtvrtek zásadní odhalení



Dokumentární film investigativního reportéra Matta Shea Andrew Tate: The Man Who Groomed the World? (Muž, který sexuálně zmanipuloval svět) přináší otřesná a důležitá odhalení

Druhý film investigativního reportéra Matta Shea o misogynním influencerovi je houževnatým, neústupným, znepokojivým a místy až rozzuřujícím dílem. Obsahuje nové důležité informace



Podle konvenční logiky by Andrew Tate - angloamerický kickboxer, který se stal veřejným misogynem a v současnosti čeká v Rumunsku na soudní proces kvůli obvinění ze znásilnění a obchodování s lidmi - neměl být tak slavný. Jak se muž, jehož největším nárokem na slávu před TikTokem zůstává šestidenní účinkování v anglické televizní sérii Big Brother v roce 2016, stal jedním z nejgooglovanějších lidí na světě? Podle konvenční logiky by Andrew Tate - angloamerický kickboxer, který se stal veřejným misogynem a v současnosti čeká v Rumunsku na soudní proces kvůli obvinění ze znásilnění a obchodování s lidmi - neměl být tak slavný. Jak se muž, jehož největším nárokem na slávu před TikTokem zůstává šestidenní účinkování v anglické televizní sérii Big Brother v roce 2016, stal jedním z nejgooglovanějších lidí na světě?



Shea vysvětluje, že kurzy vydělávání peněz, které Tate nabízí na internetu s využitím své bombastické osobnosti a nablýskaného životního stylu, fungují dvojnásobně jako "marketing společníků". Předplatitelé zaplavují sociální média videi, v nichž Tate říká divoké sexistické věci, a využívají získané pozornosti k přesvědčování dalších, aby se přihlásili do jeho virtuální školy; pokud noví předplatitelé použijí jejich odkaz, dostanou 48 % z poplatku. Jinými slovy, Tate si vytvořil vlastní propagační armádu. Proto je Tate všude.





O co se Shea pokouší v tomto novém filmu, je zjistit, kdo to Tateovi pomohl zorganizovat. Je to nesmírně důležitý úkol - zvlášť když jde o tak nekalý byznys. Shea se zaměřuje na War Room, nejdražší úroveň Tateovy online školy, a na základě 12 000 stránek interních chatů poskytnutých nápomocným internetovým slídilem -jsou to skutečně nové důležité informace - uvádí, že členové jsou povzbuzováni (nebo dokonce nuceni), aby lákali ženy k lukrativní sexuální práci a berou si všechny jejich výdělky. Sheaovi se podařilo vypátrat dvě z žen zmíněných ve zprávách a ty poskytly rozsáhlé potvrzující podrobnosti. Tateův étos není návratem k patriarchálním ideálům staré školy, kde se ženy podřizují a muži je zaopatřují; tento model děsivě vykořisťovatelské misogynie je založen na tom, že se ženy podřizují a zároveň pro své otrokáře vydělávají všechny peníze.







Na rozdíl od Tatea se zdá, že Semmelweis netouží po slávě ani penězích, a zdá se, že žije skromně v Los Angeles. Jaký je tedy jeho program, ptá se Shea. "Asi ovládnout svět," odpoví věcně bývalý člen Eli. Vzhledem k jedné statistice, kterou film odhaluje - ve Velké Británii má 52 % chlapců ve věku 16 až 17 let na Tatea pozitivní názor - není tato noční můra budoucnosti tak přitažená za vlasy, jak se zdá. Sheaovo vynikající odhalení v tomto filmu ji však také učinilo o něco méně pravděpodobnou.







Podrobnosti v angličtině ZDE

